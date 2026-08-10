¿Los niños necesitan días libres?

Los niños tienen energía ilimitada. Pero ¿necesitan tomarse un descanso de tanto correr, saltar y jugar para recuperarse? Hemos hablado con algunos expertos del sector y con los Nike Master Trainers para averiguarlo.



Si el cuerpo humano es extraordinario, el cuerpo de los niños lo es aún más.



Solo tienes que pensar en cómo tus hijos son capaces de correr sin parar. O cómo pueden salir de un partido de fútbol y ponerse a saltar en un trampolín como si no pasara nada. Según algunas investigaciones que se han publicado recientemente en la revista "Frontiers in Psychology", los niños tienen unos músculos resistentes a la fatiga, así como una habilidad innata para recuperarse más rápido que incluso algunos de los atletas de fondo mejor entrenados. La posible razón: sus cuerpos menos desarrollados no se mueven tan eficientemente como los nuestros, y lo compensan usando energía aeróbica (basada en oxígeno) para hacer ejercicio intenso. La energía aeróbica no produce tanto lactato, causante de la fatiga, como la energía anaeróbica, de la que dependen los adultos para realizar entrenamientos de alta intensidad y fuerza.