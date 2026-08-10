¿Los niños necesitan días libres?

¿Los niños necesitan días de descanso?
Entrenamiento
Por Nike Training
Ser niño es agotador, en el mejor de los sentidos. Asegúrate de que descansan todo lo que necesitan.
Los niños tienen energía ilimitada. Pero ¿necesitan tomarse un descanso de tanto correr, saltar y jugar para recuperarse? Hemos hablado con algunos expertos del sector y con los Nike Master Trainers para averiguarlo.
Si el cuerpo humano es extraordinario, el cuerpo de los niños lo es aún más.
Solo tienes que pensar en cómo tus hijos son capaces de correr sin parar. O cómo pueden salir de un partido de fútbol y ponerse a saltar en un trampolín como si no pasara nada. Según algunas investigaciones que se han publicado recientemente en la revista "Frontiers in Psychology", los niños tienen unos músculos resistentes a la fatiga, así como una habilidad innata para recuperarse más rápido que incluso algunos de los atletas de fondo mejor entrenados. La posible razón: sus cuerpos menos desarrollados no se mueven tan eficientemente como los nuestros, y lo compensan usando energía aeróbica (basada en oxígeno) para hacer ejercicio intenso. La energía aeróbica no produce tanto lactato, causante de la fatiga, como la energía anaeróbica, de la que dependen los adultos para realizar entrenamientos de alta intensidad y fuerza.
Los niños tienen unos músculos resistentes a la fatiga, así como una habilidad innata para recuperarse más rápido que algunos de los atletas de fondo mejor entrenados.
Eso no significa que debas presionar a tus hijos para que se sientan cansados después de una actividad intensa. De hecho, como suelen ser sinceros sobre cómo se sienten, siempre debes escucharlos y entender cómo se sienten con movimientos de menor impacto, tal y como afirma Sue Falsone, especialista clínica certificada en fisioterapia deportiva y miembro del Nike Performance Council que, además, se especializa en recuperación. Si están demasiado cansados para jugar, por ejemplo, podrías decirles que se sentirán mejor si te acompañan a dar un paseo en bici dando la vuelta a la manzana. También puedes invitarlos a estirarse como si fueran un animal, adoptando la postura del perro boca abajo o la del gato-vaca. El objetivo es mostrarles que mover el cuerpo, incluso cuando no quieren, puede ayudarles a sentirse menos cansados, según nos dice Falsone.
Teniendo esto en cuenta, es importante que seas consciente de que, posiblemente, su agotamiento no provenga solo de la actividad física, según afirma el Nike Master Trainer Brian Nunez. "La mayoría de los niños no van a sufrir un exceso de entrenamiento, pero, si aprenden y realizan nuevos ejercicios y actividades regularmente, pueden sobrecargarse mentalmente. Les estarás exigiendo demasiada atención, lo que puede ser agotador".
Para evitarlo, Nunez recomienda enseñar a los niños solo una nueva habilidad cada semana, como una sentadilla, para que la practiquen cada día. Incluso si te acompañan en uno de los entrenamientos de nuestro programa Aventura de fitness con Brian y Bella Nunez, diles que su único objetivo para la semana es aprender un movimiento y que la próxima semana pueden centrarse en mejorar las zancadas o planchas. Por supuesto, con el tiempo, deberás revisar los ejercicios con ellos. Se aprende practicando y el ejercicio es algo que se practica toda la vida, afirma Nunez.
"Deja que elijan la actividad, como cuando eligen a qué jugar durante el recreo".
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Otro consejo para cuando se sienten cansados mentalmente: alterna los días de actividad intensa y estructurada (es decir, los días de entrenamiento) con algo que sea puramente un juego, afirma Nunez. "Deja que elijan la actividad, como cuando eligen a qué jugar durante el recreo", añade. Debe ser algo no estructurado, con pocas reglas, como el pilla-pilla. Con un poco de autonomía, se sentirán como si su rutina fuera menos rígida y verán el ejercicio como exactamente lo que debería ser: tan divertido como para no querer parar.