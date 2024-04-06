Mi sujetador para yoga

Sujetador para yoga
Como adolescentes que somos, a veces no nos damos cuenta de la presión que tenemos encima.
Es muy importante que encontremos formas de desconectar, tanto física como mentalmente (sobre todo cuando los músculos están en desarrollo).
Después de un entrenamiento intenso, me gusta apagar la luz, poner algo de música y relajarme haciendo algo de yoga o estirando.
Cuando estoy en la esterilla, necesito un sujetador deportivo suave que me permita moverme libremente. Yo uso el Indy, porque me ofrece mucha sujeción sin limitarme.
Al hacer yoga o estirar, es muy molesto notar que el pecho se mueve. El sujetador Indy tiene una banda elástica que me hace sentir cómoda y segura en cualquier posición de yoga.
Que a mí me guste practicar yoga con el sujetador Indy no significa que tenga que ser el modelo que elijas tú.
Yo estoy continuamente pensando en qué sujetador deportivo me va mejor los días que no hago tanto deporte. Por eso, te recomiendo que explores todas las opciones, que te midas y que encuentres el modelo que te dé más seguridad y confianza, tanto en la esterilla como en educación física o en la actividad que quieras hacer con tu sujetador deportivo.