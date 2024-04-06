Sujetador cómodo para niña

La gente de mi edad tenemos muchas cosas en la cabeza. Compaginamos estudios, deporte, exámenes, amistades y un montón de cosas más.



Por eso tenemos que descansar. Necesitamos esos días en los que te pones la ropa más cómoda que tengas y haces lo que te ayuda a sentir paz y recargar energía.



Esos días, yo uso el sujetador Alate. Tiene un escote redondo que hace que sea superfácil de poner por las mañanas. Además, combina genial con looks de relax.



Por si fuera poco, es supercómodo. Para mí eso es muy importante. Los tirantes son superanchos para que no se te claven en los hombros. Prácticamente, ni notas que llevas un sujetador deportivo.