Swoosh Pro: mi sujetador favorito para esprintar

Sujetador básico para esprints
Cuando hago esprints, necesito sentirme completamente conectada con la pista. En el momento en que empieza la carrera, me centro en llegar a la línea de meta lo más rápido posible.
Si la equipación se me clava o está muy apretada no me puedo concentrar. Necesito sentirme cómoda y notar sujeción.
El Swoosh Pro me proporciona un ajuste ceñido sin restringir la respiración, lo que me permite centrarme en lo importante y correr sin impedimentos.
Personalmente, para actividades intensas yo prefiero sujetadores de sujeción alta como el Swoosh Pro, ¡pero eso no significa que sea el único que te vaya a funcionar a ti!
Las preferencias y necesidades varían de una persona a otra, por eso es muy importante que descubras qué sujetador deportivo te va mejor y te midas para poder disfrutar de la máxima comodidad.