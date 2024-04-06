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Última actualización: 6 de abril de 2024
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Sujetador básico para esprints

Swoosh Pro: mi sujetador favorito para esprintar

Cuando hago esprints, necesito sentirme completamente conectada con la pista. En el momento en que empieza la carrera, me centro en llegar a la línea de meta lo más rápido posible.

Si la equipación se me clava o está muy apretada no me puedo concentrar. Necesito sentirme cómoda y notar sujeción.

El Swoosh Pro me proporciona un ajuste ceñido sin restringir la respiración, lo que me permite centrarme en lo importante y correr sin impedimentos.

Swoosh Pro: mi sujetador favorito para esprintar
Swoosh Pro: mi sujetador favorito para esprintar

Personalmente, para actividades intensas yo prefiero sujetadores de sujeción alta como el Swoosh Pro, ¡pero eso no significa que sea el único que te vaya a funcionar a ti!

Comprar Swoosh Pro

Las preferencias y necesidades varían de una persona a otra, por eso es muy importante que descubras qué sujetador deportivo te va mejor y te midas para poder disfrutar de la máxima comodidad.

Sobre los sujetadores deportivos

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Publicación original: 8 de abril de 2024