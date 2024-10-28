Cambios en el cuerpo y cambios en el sujetador

Issey Kyson
Sujetadores que se adaptan al cuerpo en desarrollo
Empezar a desarrollarme me creó muchas inseguridades. Por suerte, mi familia me acompañó durante esta etapa y encontré sujetadores que me ayudaron a sentirme cómoda y segura otra vez haciendo deporte.
Según la actividad que haga, utilizo un sujetador deportivo u otro. Si voy a darlo todo en la pista, me siento más segura con el Swoosh Pro.
Sin embargo, si voy a practicar yoga o a estirar, me gusta llevar modelos supersuaves que me ofrezcan sujeción independientemente de la postura en la que esté (en mi caso, mi preferido es el Indy).
Los días de descanso, elijo sin duda el Alate. Es supersuave. Además, los tirantes anchos no se clavan y cuando me lo pongo es como si no llevara nada.
Cada persona es un mundo, así que no te sientas obligada a llevar el mismo sujetador que nadie. Tómate tu tiempo para probarte varios, medirte y encontrar el diseño perfecto para ti.
¡Y lo mismo para los productos menstruales! Hay muchos: copa, compresa, tampón… Elige el que mejor te vaya. Además, si necesitas un poco más de seguridad para la clase de Educación Física, siempre puedes ponerte los leggings Nike Pro Leak Protection, que llevan una capa superfina incorporada para evitar las manchas de regla.
Recuerda que no estás sola en estos cambios. ¡Ayudémonos entre nosotras!
Issey x