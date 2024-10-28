Cambios en el cuerpo y cambios en el sujetador

Empezar a desarrollarme me creó muchas inseguridades. Por suerte, mi familia me acompañó durante esta etapa y encontré sujetadores que me ayudaron a sentirme cómoda y segura otra vez haciendo deporte.



Según la actividad que haga, utilizo un sujetador deportivo u otro. Si voy a darlo todo en la pista, me siento más segura con el Swoosh Pro.