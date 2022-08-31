Algunos aperitivos sin lácteos deliciosos según nutricionistas

Los síntomas más comunes incluyen gases, hinchazón, estreñimiento y diarrea, nos señala Jessica Cording, máster en Ciencias, dietista, nutricionista y asesora nutricional integrativa. El ACG añade que, hasta 2 horas después de tomar lácteos, pueden aparecer calambres o dolor en la zona abdominal y es posible que necesites ir al baño con urgencia. El Boston Children Hospital indica que en EE. UU. hay entre 30 y 50 millones de niños y personas adultas con intolerancia a la lactosa.

Otra razón por la que es posible que tus peques necesiten una dieta sin lactosa es la alergia a la leche de vaca. Se considera un trastorno del sistema inmunitario: una de las proteínas de la leche provoca una reacción de las defensas inmunitarias. Puede producirse una reacción leve o grave, normalmente en forma de picores, hinchazón, ronchas o sarpullido. La organización estadounidense sin ánimo de lucro Food Allergy Research & Education (FARE), dedicada a la concienciación, educación, investigación y defensa de las alergias alimentarias, indica que, en algunos casos, la alergia a la leche puede causar una respuesta anafiláctica que puede ser mortal.

La FARE considera que cerca del 2,5 % de personas menores de 3 años de EE. UU. tienen alergia a la leche, por lo que es la alergia alimentaria más común tanto en bebés como en adolescentes. De hecho, en una evaluación publicada en una edición de 2019 de la revista Frontiers in Pediatrics se indica que las alergias alimentarias en niños han aumentado en los últimos 20 años tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. La alergia a la leche sigue siendo una de las más comunes entre la población adulta, aunque la mayoría de personas la superan en la infancia.

Palinski-Wade pide encarecidamente a las familias que no diagnostiquen ellas mismas a sus peques.

Además, recomienda que les hagan las pruebas de la alergia si les notan molestias al tomar lácteos. Saber la causa exacta del problema es el primer paso para determinar qué alimentos pueden comer.