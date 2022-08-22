Cinco ideas de almuerzos saludables para el colegio

Preparar el almuerzo para los más peques es una forma de asegurarse de que obtengan los nutrientes que necesitan para favorecer su aprendizaje, sus niveles de energía y su desarrollo físico.

Preparar almuerzos para el colegio es una forma infalible de asegurarte de que tu hijo o hija pueda mantener su concentración y su energía a lo largo del día, tanto si tiene un paladar delicado, como si tiene necesidades alimentarias especiales o un apetito insaciable. Esto se debe a que los niños y niñas tienen necesidades nutricionales específicas para el crecimiento físico y el desarrollo cerebral. El calcio, el hierro, las vitaminas B y la vitamina C son solo algunos de los minerales y vitaminas más importantes.

(Contenido relacionado: ¿Qué es la falta de hierro y cómo saber si la tienes?)

Es importante tomar una cantidad adecuada de proteínas y carbohidratos complejos para un crecimiento óptimo. Según un estudio de 2020 publicado en la revista Frontiers in Psychiatry, cuando se consumen proteínas y carbohidratos más complejos, además de frutas y verduras, se regula mejor el estado de ánimo. La fibra es otro tipo importante de nutrientes que puede contribuir a mejorar la salud digestiva de los niños y niñas, ya que ayuda a tener una buena digestión.

A la hora de preparar comida para los más pequeños, es importante lograr un equilibrio entre saciar sus antojos y darles alimentos muy nutritivos. Una de las mejores formas de asegurarse de que disfruten de su almuerzo es preguntarles qué tipos de sabores y texturas les gustan más. Añadir a la comida un alimento o ingrediente que sabes que van a disfrutar, además de un alimento nuevo, puede ser muy útil para garantizar que se coman lo que hayas preparado.