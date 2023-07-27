4 ideas de cenas para el otoño de parte de una nutricionista

Este otoño, disfruta de los productos de temporada. Para saciar el apetito y combatir el frío, no hay nada como las recetas que te dejamos a continuación. Además de ser saludables, están muy ricas.

En verano, los alimentos de temporada suelen tener un alto porcentaje de agua, lo que ayuda a regular la temperatura corporal y a combatir el calor propio de esta época. En otoño e invierno, las verduras de raíz y las de hoja verde entran en escena para ayudar a mantener el cuerpo caliente y nutrido a medida que va haciendo más frío.

Consumir alimentos de temporada es una de las mejores formas de cuidar de tu salud (y la del planeta). Si es posible, compra en un mercado o en un puesto de productos agrícolas de cercanía. Podrás elegir entre una gran oferta de productos, según su disponibilidad. Con las compras de proximidad, la comida llega a tu mesa sin tener que recorrer tanta distancia. Por tanto, no solo es menos contaminante, sino que también es más rica en nutrientes. Cuando la distancia entre el productor y el consumidor es poca, los alimentos retienen más nutrientes que cuando se cultivan antes de temporada y recorren el país en camión.

Estas recetas de otoño con productos de temporada están llenas de nutrientes y sabor. Pruébalas para sentirte bien estos meses.