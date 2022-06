¿Qué ropa de maternidad necesito para mis entrenamientos?

El embarazo trae consigo diversos cambios, no solo en lo que respecta a la barriga, sino en todo el cuerpo. Sentir hinchazón en las manos y los pies, y notar que tus pechos pesan algo más, son algunos de estos cambios. Pero eso no significa que debas conformarte con prendas de entrenamiento que no te queden bien o te resulten incómodas. Tu cuerpo está trabajando más de lo habitual para crear a otra persona y, por eso, no deberías resignarte a llevar ropa que te lo ponga todo aún más difícil.

Elegir ropa de entrenamiento premamá cómoda puede marcar la diferencia en cómo te sientes durante tus sesiones. Mucha ropa deportiva se ha confeccionado con tejidos más elásticos y materiales que capilarizan el sudor, además de contar con diseños funcionales para quienes dan el pecho.

Dicho esto, no tienes que comprar necesariamente en la sección de maternidad para encontrar ropa de entrenamiento. Aunque se dice que la ropa de maternidad está diseñada pensando en las tallas de antes del embarazo, es complicado predecir cuánto crecerá tu barriga en los próximos meses o qué prendas realmente te resultarán cómodas. Por eso, lo mejor es que te lo pruebes todo antes de comprar.

"Incluso puedes pedir varias tallas online y, si la opción más cómoda para ti resulta ser una talla que nunca has pensado que usarías, recuérdate que hay una persona creciendo en tu interior y que mereces sentirte a gusto", dice Cassie Shortsleeve, coach y educadora de salud perinatal y fundadora de Dear Sunday, una plataforma online para mujeres embarazadas y para quienes acaban de dar a luz.

Si compras tallas más grandes que la que usas habitualmente para tu ropa de entrenamiento, es posible que su ajuste te resulte cómodo. "A veces es necesaria la ropa premamá, pero otras veces basta con llevar ropa habitual", afirma Shortsleeve.

Para ayudarte a practicar ejercicio cómodamente (y sin renunciar al estilo) durante tus sesiones de entrenamiento preparto, aquí tienes una guía para llenar tu armario con equipación y prendas de entrenamiento imprescindibles.