La mejor equipación para sobrellevar la humedad

La mejor chaqueta impermeable para la lluvia: chaqueta Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV

Todo el mundo necesita una chaqueta impermeable que proteja bien de la lluvia. Por eso, esta chaqueta impermeable y resistente al viento es nuestra mejor opción para hacer actividades al aire libre. Y adivina qué. ¡También se puede plegar! Su protección avanzada contra los elementos y los detalles ajustables te protegerán de las condiciones más extremas. Para asegurarnos de que esta chaqueta resiste la lluvia, el viento y la humedad, la hemos probado en una expedición de 74 km por la selva tropical de Costa Rica. Y tenemos una buena noticia: superó la prueba.

La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño de última generación y características avanzadas que te ayudan a mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas. Por eso es una de nuestras mejores chaquetas para la lluvia.

Una chaqueta con las costuras completamente selladas, una cremallera frontal bidireccional y resistente al agua, y solapas protectoras en los bolsillos laterales con cremallera que te ofrecen la cobertura que necesitas.

El sistema de cordones elásticos de la cintura y la capucha ajustable te protegen y mantienen lejos a la lluvia sin importar la aventura que te esté esperando.

Esta chaqueta impermeable se puede plegar en el bolsillo interior que lleva a la altura del pecho y transformarse en una bolsa con una correa ajustable y un bolsillo oculto para guardar artículos pequeños.

Confeccionada con nylon ligero, es ideal para hacer senderismo cuando las temperaturas suben pero sigue lloviendo, y se puede combinar con otras prendas gracias a su ajuste holgado.

La mejor chaqueta repelente al agua con aislamiento: chaqueta Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV

Esta chaqueta regula la temperatura, repele el agua y es ideal para mantener la calidez. En pocas palabras: puede con todo. Para poner a prueba las capacidades de esta chaqueta, la usamos en una excursión en la que practicamos senderismo y salimos en canoa por un parque nacional en el oeste de Texas. ¿Noches frías en el desierto? ¡Reto superado! Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarla fácilmente en el bolsillo interno.

La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina un tejido de regulación térmica con características avanzadas para mantener la calidez cuando hace frío.

El exterior repelente al agua ofrece una protección adicional contra la lluvia.

El aislamiento PrimaLoft® te ayuda a afrontar las temperaturas más frías.

Con el diseño plegable y el mosquetón ACG, podrás enganchar fácilmente esta chaqueta impermeable a cualquier mochila de senderismo.

Además, la cremallera bidireccional y el sistema de cordones elásticos de la cintura te permiten ceñirte la prenda a tu gusto.

La mejor chaqueta acolchada repelente al agua para mujer: chaqueta acolchada de plumón oversize Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT

Esta chaqueta acolchada te ofrece lo mejor de ambos mundos: estilo y comodidad. Está diseñada con el máximo aislamiento de plumón y un tejido repelente al agua, por lo que es nuestra opción más cálida de la colección Swoosh Series. Los puños forrados con tejido Fleece y los cordones elásticos ajustables en la capucha y el dobladillo ayudan a mantener el mal tiempo a raya para una mayor protección.

El diseño de máximo aislamiento se basa en la tecnología Nike Therma-FIT para gestionar el calor natural del cuerpo y mantener la calidez cuando el tiempo lo pone difícil.

Tejido repelente al agua para mantener la transpirabilidad en días de lluvia moderada.

El ajuste oversize ofrece un diseño holgado fácil de combinar con otras prendas.

La mejor chaqueta acolchada repelente al agua para hombre: chaqueta acolchada Nike Sportswear Club Therma-FIT

Una prenda básica para el día a día orientada al rendimiento. Esta chaqueta acolchada combina un aislamiento de densidad media y tecnología repelente al agua para mantener la calidez y protegerte de la humedad en los días de lluvia. Además, gracias a su ajuste holgado se puede combinar fácilmente con otras prendas o sudaderas.