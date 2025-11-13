La mejor equipación para sobrellevar la humedad

La mejor equipación para hacer frente a los días de lluvia
Guía de compra
Que la lluvia no te frene: ponte el outfit ideal ¡y sal de casa! Desde ropa de abrigo hasta zapatillas: estas opciones a prueba de lluvia con diferentes niveles de protección contra el agua evitarán que acabes como una sopa.
Cuando el cielo se encapota, contar con la equipación adecuada para hacer frente a la lluvia lo cambia todo. Hemos preparado una lista de productos para quienes no dejan que el mal tiempo arruine sus planes: descubre nuestra selección de zapatillas y de chaquetas y pantalones para la lluvia. Tanto si estás en la ciudad como si sales a explorar la naturaleza, protegerse de la lluvia no implica sacrificar el estilo y la comodidad.
En esta guía de compra, destacamos las colecciones ACG (All Conditions Gear) y NSW (Nike Sportswear). ¿Por qué? Los productos ACG están diseñados específicamente para actividades el aire libre, así que de lluvia saben y mucho. Para quienes busquen una opción más informal para el día a día, hemos incluido algunos productos NSW que son ideales para las lloviznas inesperadas. Tenemos de todo: desde una chaqueta ACG totalmente impermeable perfecta para hacer senderismo hasta pantalones deportivos repelentes al agua para moverse por la ciudad. Así tendrás el equipamiento ideal para hacer frente a la lluvia en cualquier situación.
Estos imprescindibles para los días de lluvia ofrecen distintos niveles de protección contra el agua. Antes de entrar en detalles, te hemos preparado un breve resumen para ayudarte a elegir las opciones idóneas para ti.
Resistente al agua: nuestro nivel de protección más reducido, diseñado para lluvias ligeras. Estos productos están confeccionados con un tejido Woven para que se sequen rápidamente en los días de lluvia.
Repelente al agua: nuestro nivel de protección estándar, diseñado para lluvias intensas. Estos productos cuentan con un acabado duradero y repelente al agua que te aportará comodidad y te protegerá del agua.
Impermeable: nuestro nivel más alto de protección contra la lluvia, diseñado para condiciones climáticas extremas. Estos productos disponen de tecnologías impermeables más avanzadas, como GORE-TEX, Storm-FIT ADV y Therma-FIT ADV. Para protegerte bien de la lluvia, te recomendamos que inviertas en zapatillas impermeables para tener los pies secos y calentitos.
Ahora ya puedes echar un vistazo a nuestras recomendaciones. Cada producto ofrece un tipo de versatilidad: los hay plegables, transpirables y duraderos. Ahora sí: ¡que llueva!
ROPA DE ABRIGO
La mejor chaqueta impermeable para la lluvia: chaqueta Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV
Todo el mundo necesita una chaqueta impermeable que proteja bien de la lluvia. Por eso, esta chaqueta impermeable y resistente al viento es nuestra mejor opción para hacer actividades al aire libre. Y adivina qué. ¡También se puede plegar! Su protección avanzada contra los elementos y los detalles ajustables te protegerán de las condiciones más extremas. Para asegurarnos de que esta chaqueta resiste la lluvia, el viento y la humedad, la hemos probado en una expedición de 74 km por la selva tropical de Costa Rica. Y tenemos una buena noticia: superó la prueba.
- La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño de última generación y características avanzadas que te ayudan a mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas. Por eso es una de nuestras mejores chaquetas para la lluvia.
- Una chaqueta con las costuras completamente selladas, una cremallera frontal bidireccional y resistente al agua, y solapas protectoras en los bolsillos laterales con cremallera que te ofrecen la cobertura que necesitas.
- El sistema de cordones elásticos de la cintura y la capucha ajustable te protegen y mantienen lejos a la lluvia sin importar la aventura que te esté esperando.
- Esta chaqueta impermeable se puede plegar en el bolsillo interior que lleva a la altura del pecho y transformarse en una bolsa con una correa ajustable y un bolsillo oculto para guardar artículos pequeños.
- Confeccionada con nylon ligero, es ideal para hacer senderismo cuando las temperaturas suben pero sigue lloviendo, y se puede combinar con otras prendas gracias a su ajuste holgado.
La mejor chaqueta repelente al agua con aislamiento: chaqueta Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV
Esta chaqueta regula la temperatura, repele el agua y es ideal para mantener la calidez. En pocas palabras: puede con todo. Para poner a prueba las capacidades de esta chaqueta, la usamos en una excursión en la que practicamos senderismo y salimos en canoa por un parque nacional en el oeste de Texas. ¿Noches frías en el desierto? ¡Reto superado! Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarla fácilmente en el bolsillo interno.
- La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina un tejido de regulación térmica con características avanzadas para mantener la calidez cuando hace frío.
- El exterior repelente al agua ofrece una protección adicional contra la lluvia.
- El aislamiento PrimaLoft® te ayuda a afrontar las temperaturas más frías.
- Con el diseño plegable y el mosquetón ACG, podrás enganchar fácilmente esta chaqueta impermeable a cualquier mochila de senderismo.
- Además, la cremallera bidireccional y el sistema de cordones elásticos de la cintura te permiten ceñirte la prenda a tu gusto.
La mejor chaqueta acolchada repelente al agua para mujer: chaqueta acolchada de plumón oversize Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT
Esta chaqueta acolchada te ofrece lo mejor de ambos mundos: estilo y comodidad. Está diseñada con el máximo aislamiento de plumón y un tejido repelente al agua, por lo que es nuestra opción más cálida de la colección Swoosh Series. Los puños forrados con tejido Fleece y los cordones elásticos ajustables en la capucha y el dobladillo ayudan a mantener el mal tiempo a raya para una mayor protección.
- El diseño de máximo aislamiento se basa en la tecnología Nike Therma-FIT para gestionar el calor natural del cuerpo y mantener la calidez cuando el tiempo lo pone difícil.
- Tejido repelente al agua para mantener la transpirabilidad en días de lluvia moderada.
- El ajuste oversize ofrece un diseño holgado fácil de combinar con otras prendas.
La mejor chaqueta acolchada repelente al agua para hombre: chaqueta acolchada Nike Sportswear Club Therma-FIT
Una prenda básica para el día a día orientada al rendimiento. Esta chaqueta acolchada combina un aislamiento de densidad media y tecnología repelente al agua para mantener la calidez y protegerte de la humedad en los días de lluvia. Además, gracias a su ajuste holgado se puede combinar fácilmente con otras prendas o sudaderas.
- La tecnología Nike Therma-FIT regula la temperatura natural del cuerpo para mantener el calor en los días fríos.
- El relleno de plumón de densidad media te ofrece una calidez excepcional.
- Por otro lado, el tejido antidesgarro duradero incorpora un acabado repelente al agua para protegerte de la humedad, por lo que es ideal para actividades al aire libre.
PANTALONES
Los mejores pantalones impermeables para la lluvia: pantalones Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV
Estos pantalones de lluvia ultraligeros pueden con todo. Proporcionan una cobertura impermeable sin añadir peso, por lo que son perfectos para hacer rutas de senderismo. Además, cuando escampe, estos pantalones impermeables se pueden plegar y guardar en el bolsillo trasero para transportarlos fácilmente.
- La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño avanzado y distintos elementos para mantener la comodidad ante las inclemencias del tiempo.
- La capa exterior de nylon ligero tiene costuras selladas para protegerte de la humedad.
- Las aberturas con cremalleras en los tobillos hace que sea fácil de poner y quitar con las zapatillas puestas.
Los mejores pantalones repelentes al agua con aislamiento: pantalones Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV
Equipados con distintas tecnologías, estos pantalones ligeros pueden con todo. Los probamos durante una excursión de varios días en la que practicamos senderismo y salimos en canoa por un parque nacional en el oeste de Texas. El diseño que regula el calor y repele el agua resistió las frías noches del desierto. Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarlos fácilmente en el bolsillo interno.
- La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina un tejido de regulación térmica con características avanzadas para mantener la calidez cuando hace frío.
- El aislamiento PrimaLoft® te ayuda a afrontar las temperaturas más frías.
- Acabado repelente al agua para ofrecer comodidad y proteger de la humedad.
- Diseño plegable y mosquetón ACG para enganchar fácilmente estos pantalones a cualquier bolsa.
- Cordones elásticos en los tobillos y la cintura ajustable para personalizar el ajuste.
Los mejores pantalones repelentes al agua para mujer: pantalones de tejido Woven Nike Sportswear Windrunner
Este pantalón deportivo de talle alto, diseñado para el día a día, ofrece un look atlético clásico. El tejido de tafetán repelente al agua evita la humedad cuando cae un chaparrón inesperado.
- El tejido de tafetán es transpirable, ligero y suave.
- La cintura elástica con cordón ofrece un ajuste personalizable,
- y el ajuste holgado da lugar a un look amplio y desenfadado.
Los mejores pantalones repelentes al agua para hombre: pantalones de pernera entallada Nike Tech Woven
Este pantalón deportivo mantiene el corte clásico de los jogger e incorpora mejoras para hacer frente al mal tiempo. Están confeccionados con tejido Woven de nylon arrugado, y cuentan con protección UV y un acabado repelente al agua, ideal tanto si llueve como si brilla el sol.
- El acabado repelente al agua evita que te mojes cuando llueve.
- El diseño entallado es más amplio en la parte posterior y los muslos, y tiene bajos elásticos en los tobillos para ofrecer un acabado impecable.
- La cintura elástica con cordón ofrece un ajuste personalizable.
ZAPATILLAS
Las mejores zapatillas impermeables para hacer trail running: Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Las Juniper Trail 2 son ideales para hacer trail running y senderismo ligero gracias a su tracción con agarre y a la mediasuela suave y acolchada. El tejido GORE-TEX impermeable te ayuda a mantener los dedos secos cuando llueve y hace mal tiempo.
- Por otro lado, el acabado impermeable GORE-TEX mantiene los pies secos, por lo que estas zapatillas son perfectas para condiciones de humedad.
- La zona del tobillo de espuma jaspeada mantiene la calidez en el tobillo y evita que la suciedad y el agua entren en las zapatillas.
- Los cables se integran con los cordones para ofrecer un ajuste seguro, y la funda interior envuelve el mediopié para proporcionar un ajuste como el de un calcetín.
- El patrón gráfico de la suela exterior con tacos de goma proporciona tracción en las subidas y en las bajadas. Ofrecen un agarre óptimo en el camino y transiciones más suaves en el asfalto.
Las mejores zapatillas impermeables para el día a día: Nike Dunk Low GORE-TEX
Estas zapatillas para el mal tiempo están diseñadas para la ciudad y la humedad. Combinan piel de primera calidad con GORE-TEX impermeable para protegerte de la lluvia. Y, como todas las Dunk, tienen un acolchado suave para ofrecer una comodidad revolucionaria en todo momento.
- Además, el acabado impermeable GORE-TEX evita que la lluvia penetre y mantiene los pies secos cuando el tiempo no acompaña.
- La mediasuela de espuma ofrece una amortiguación ligera.
- Suela exterior de goma con el punto de giro clásico que añade durabilidad, tracción y un estilo retro.
Las mejores zapatillas resistentes al agua para el día a día: Nike P-6000 Premium CORDURA®
Las P-6000 combinan los modelos Pegasus anteriores y recuperan el estilo de running de principios de los 2000 para dar a esta versión una nueva dimensión. Este modelo se ha actualizado con tejido CORDURA® resistente al agua para ofrecer más durabilidad. Además, la amortiguación de espuma de estas zapatillas ofrece una postura cómoda inspirada en la pista.
- Y, si hablamos de rendimiento, el tejido CORDURA resistente a la abrasión aguanta todo lo que le eches.
- Parte superior de piel, ante y tejido CORDURA® para un look duradero a capas.
- Suela interior con amortiguación para mejorar la comodidad en la planta del pie.
- La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.
Nike te ofrece toda la protección que necesitas para disfrutar de actividades en los días de lluvia. Visita Nike.com para ver toda la ropa impermeable disponible.