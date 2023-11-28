Los abrigos Nike más cálidos para el invierno

Las chaquetas más cálidas del invierno de Nike
Guía de compra
Desde chaquetas acolchadas hasta chalecos con aislamiento, hay un diseño para cada estilo.
Cuando llega el mal tiempo, necesitas la equipación adecuada para enfrentarte a las temperaturas más frías. Si tus planes incluyen comer fuera con amigos o hacer angelitos en la nieve, Nike ofrece abrigos de invierno cálidos para ayudarte a protegerte de los elementos.
Por supuesto, hay una gran variedad de estilos y ajustes para que puedas elegir. Los chalecos incluyen una capa cálida en torno al torso, mientras que las chaquetas acolchadas ofrecen una protección completa cuando bajan las temperaturas, todo ello sin perder el estilo.
Da igual cuál sea tu diseño favorito, los mejores abrigos cálidos de invierno de Nike se han diseñado para ayudarte a sobrellevar los meses más fríos del invierno y mucho más. Elige tus favoritos a continuación, junto con sugerencias de pantalones Nike para combinarlos y dejar muy claro tu estilo.
(Contenido relacionado: Cómo lavar un abrigo de plumón)
Los mejores abrigos cálidos de invierno de Nike
1. Chaquetas acolchadas
Las chaquetas acolchadas de Nike están disponibles en una selección muy versátil de diseños, con modelos que satisfacen muchos gustos distintos. Elige opciones que quedan justo por debajo de la cadera para llevar en tu día a día en la ciudad o abrigos hasta la rodilla para cubrirte mejor en los días más fríos.
Para tu día a día, quédate con una chaqueta acolchada Therma-FIT. Estos abrigos disponen de una tecnología especializada que usa tu calor corporal para aislar y mantener la calidez. También puedes encontrarlos con ajustes más relajados o ceñidos. Según el estado de ánimo que tengas ese día, podrás elegir entre acabados mate o más brillantes. Por ejemplo, quédate con un acabado mate para esos días en los que prefieres perderte entre la multitud y con un modelo más brillante cuando quieras ser el centro de atención.
Cuando las temperaturas bajan mucho, las chaquetas acolchadas Storm-FIT son la estrella. Estas chaquetas usan una tecnología que te ayuda a protegerte de las rachas de viento, el granizo, la nieve o la lluvia. Por no hablar de que te permiten utilizarlas con otras prendas por debajo para que disfrutes de doble protección contra el frío.
Para esos momentos en los que quieres dejar muy claro quién eres, decídete por una chaqueta acolchada de piel sintética. Las chaquetas acolchadas de piel sintética de Nike le dan un toque diferente a los modelos clásicos (ese aspecto algo peludito por fuera), con relleno de plumón sintético y cordones elásticos en el dobladillo para que el calor no se escape.
Combínalas con: Pantalones de tejido de punto de cintura alta
Las chaquetas acolchadas holgadas y ajustadas van muy bien con estos pantalones de cintura alta. Estos pantalones Repel con tejido resistente al agua y perneras anchas son ideales para combinar con unas botas resistentes en días húmedos. También puedes quedarte con un jogger Phoenix de tejido Fleece hasta el tobillo de cintura alta elástica para afrontar el día con seguridad.
2. Chaquetas con tejido Fleece
Las chaquetas de tejido Nike Fleece son muy útiles en días de invierno con temperaturas más suaves o cuando quieres añadir una capa cálida bajo un abrigo con más densidad. Los tejidos Nike Fleece ofrecen una variedad de dobladillos a diferentes alturas, ya sea por la cadera o justo por encima del tobillo. También hay disponibles modelos diferentes para combinar con tu estilo.
Elige el tejido Nike Tech Fleece, que ofrece suavidad, ligereza y calidez sin añadir volumen. La clásica Windrunner ofrece espacio para llevar de forma segura el teléfono, la cartera y las llaves vayas donde vayas, todo gracias a los bolsillos con cremallera. También puedes plantearte un estilo de capa oversize con capucha, que cuenta con dobladillo alto-bajo y cremallera descentrada para darle un toque chic.
Las chaquetas de tejido Sherpa Fleece de Nike disponen del tacto tradicional del tejido Fleece gracias a estar confeccionadas con un tejido suave y texturizado que resulta aterciopelado al tacto. Este tejido Fleece, que puedes elegir con botones o cremallera, te ayudará a mantener la comodidad cuando las temperaturas empiecen a descender.
Combínalas con: Joggers Sportswear
Diseñados tanto para entrenamientos como para lucir por la calle, estos joggers puedes llevarlos adonde quieras. Quédate con un modelo con cintura alta para ponértelo debajo de una prenda de tejido Fleece oversize o elige un jogger de pernera ancha combinado con una chaqueta ajustada que haga destacar la silueta de la pierna.
3. Chalecos
No tienes por qué necesitar una chaqueta todos los días de invierno. Los chalecos de Nike pueden mantener el calor en la zona del torso dejando los brazos libres para una regulación térmica ideal. Combínalos como capa sobre una sudadera con capucha o una camiseta de manga larga o corta según te sientas o los planes tengas para ese día.
Cuando el tiempo es impredecible, ponte un chaleco Nike Storm-FIT. Los chalecos Storm-FIT, que ofrecen gran calidez, disponen de aislamiento y protección gracias al tejido repelente al agua para mantener a raya los elementos.
En los días más fríos, elige un chaleco Nike Therma-FIT. Da igual si eliges un diseño hasta la rodilla o la cadera, todos están confeccionados para controlar el calor corporal y aislar los huecos que quedan entre tu cuerpo y el chaleco.
Combínalos con: Pantalones Tech Pack para mujer
Los pantalones Tech Pack ofrecen una protección por debajo de la cintura ideal para los días fríos. Estos pantalones, confeccionados con tejido suave pero resistente, mantendrán la comodidad en los días de temperaturas más bajas. El diseño de cintura alta y pernera ancha hará destacar el ajuste del chaleco que hayas elegido.
4. Parkas
Las parkas Nike te ayudan a proteger la parte superior e inferior del cuerpo cuando hace frío, con un increíble aislamiento del calor que te resultará ideal incluso en los días más gélidos. Este es el caso concreto de las opciones acolchadas confeccionadas con tecnología Nike Therma-FIT, que retiene el calor corporal natural para ofrecer calidez.
Quédate con una silueta holgada para combinar con más capas o una más ceñida con líneas elegantes; ambas te proporcionarán calidez cuando más la necesites.
Combínalas con: Leggings Nike One
Busca el equilibrio combinando el estilo acolchado característico de la parka con los leggings Nike One. Estos pantalones son como una segunda piel que envuelve tu cuerpo y pueden llevarse con zapatillas o metidos por dentro de las botas. Deja la parka sin abrochar para que se vea la cintura alta de tus leggings o abróchatela para protegerte del frío y lucir los muslos.
Texto: Korin Miller