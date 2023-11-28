Los abrigos Nike más cálidos para el invierno

Las chaquetas acolchadas de Nike están disponibles en una selección muy versátil de diseños, con modelos que satisfacen muchos gustos distintos. Elige opciones que quedan justo por debajo de la cadera para llevar en tu día a día en la ciudad o abrigos hasta la rodilla para cubrirte mejor en los días más fríos.

Para tu día a día, quédate con una chaqueta acolchada Therma-FIT. Estos abrigos disponen de una tecnología especializada que usa tu calor corporal para aislar y mantener la calidez. También puedes encontrarlos con ajustes más relajados o ceñidos. Según el estado de ánimo que tengas ese día, podrás elegir entre acabados mate o más brillantes. Por ejemplo, quédate con un acabado mate para esos días en los que prefieres perderte entre la multitud y con un modelo más brillante cuando quieras ser el centro de atención.

Cuando las temperaturas bajan mucho, las chaquetas acolchadas Storm-FIT son la estrella. Estas chaquetas usan una tecnología que te ayuda a protegerte de las rachas de viento, el granizo, la nieve o la lluvia. Por no hablar de que te permiten utilizarlas con otras prendas por debajo para que disfrutes de doble protección contra el frío.

Para esos momentos en los que quieres dejar muy claro quién eres, decídete por una chaqueta acolchada de piel sintética. Las chaquetas acolchadas de piel sintética de Nike le dan un toque diferente a los modelos clásicos (ese aspecto algo peludito por fuera), con relleno de plumón sintético y cordones elásticos en el dobladillo para que el calor no se escape.

Combínalas con: Pantalones de tejido de punto de cintura alta

Las chaquetas acolchadas holgadas y ajustadas van muy bien con estos pantalones de cintura alta. Estos pantalones Repel con tejido resistente al agua y perneras anchas son ideales para combinar con unas botas resistentes en días húmedos. También puedes quedarte con un jogger Phoenix de tejido Fleece hasta el tobillo de cintura alta elástica para afrontar el día con seguridad.