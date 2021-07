Nuevas ganadoras: Megan Rapinoe y Sue Bird.

Tras varios años siendo una pareja con voz y con visibilidad, están empezando a ver los resultados de vivir tal como son.

SUE: Sinceramente y de forma egoísta, es sano para nosotras. Como personas, creo que es muy sano para nosotras vivir nuestra verdad. En cierto modo, abrir camino es algo mucho más fácil de decir que de hacer. Así que es un poco egoísta en ese sentido. Pero entonces ves los resultados. Por ejemplo, que no necesariamente la gente nos vea como un modelo a seguir, sino más bien como alguien que lo ha hecho antes. Así no asusta tanto. Hay muchas cosas en la vida que intimidan a la gente solo porque no tienen la suficiente información, no lo han visto lo suficiente o no hay muchas personas que lo hayan hecho. Es decir, hay muchos ejemplos. Así que cuando dos personas viven sin más, le dan confianza a muchísimas otras para vivir su vida de verdad.