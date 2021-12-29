Cómo elegir el par de calcetines de senderismo apropiado para ti

La mayoría de los calcetines de senderismo están confeccionados con mezclas de tejidos para combinar lo mejor de ambos mundos. Estos son algunos de los materiales comunes:

Algodón: el algodón es suave y proporciona la comodidad de una segunda piel, pero también absorbe la humedad. Si te sudan los pies, los calcetines de algodón pueden empaparse y crear ampollas.

el algodón es suave y proporciona la comodidad de una segunda piel, pero también absorbe la humedad. Si te sudan los pies, los calcetines de algodón pueden empaparse y crear ampollas. Lana: los calcetines de lana son antimicrobianos y regulan la temperatura. Lo que significa que no desarrollarán malos olores rápidamente y que mantendrán tus pies a la temperatura óptima. También capilarizan la humedad y se secan rápido. Puedes encontrar calcetines de lana merino o Smartwool, materiales suaves y que normalmente no irritan la piel.

los calcetines de lana son antimicrobianos y regulan la temperatura. Lo que significa que no desarrollarán malos olores rápidamente y que mantendrán tus pies a la temperatura óptima. También capilarizan la humedad y se secan rápido. Puedes encontrar calcetines de lana merino o Smartwool, materiales suaves y que normalmente no irritan la piel. Poliéster: este material sintético es duradero, transpirable, aislante, capilariza la humedad y se seca rápido. Suele mezclarse con algodón o lana y nylon o spandex. El tejido Nike Dri-FIT es un tipo de poliéster especialmente diseñado para dispersar la humedad y acelerar su evaporación.

este material sintético es duradero, transpirable, aislante, capilariza la humedad y se seca rápido. Suele mezclarse con algodón o lana y nylon o spandex. El tejido Nike Dri-FIT es un tipo de poliéster especialmente diseñado para dispersar la humedad y acelerar su evaporación. Nylon: el nylon se mezcla normalmente con otros tejidos para reforzar la durabilidad.

el nylon se mezcla normalmente con otros tejidos para reforzar la durabilidad. Spandex: se suele añadir en cantidades pequeñas para proporcionar elasticidad y evitar las arrugas.

se suele añadir en cantidades pequeñas para proporcionar elasticidad y evitar las arrugas. Elastán: un material ligero que sirve para hacer calcetines impermeables.

Es importante elegir un par de calcetines de senderismo adecuado para el tiempo que haga, calor o frío. Un par de lana grueso será mejor para días gélidos, mientras que un par ultraligero de fibras sintéticas puede ayudar en días frescos o calurosos. Si vas a hacer senderismo en días de lluvia, te recomendamos optar por un par de calcetines impermeables y añadir unas polainas al calzado para que permanezca seco. Ten en cuenta que algunos calcetines se confeccionan con varios materiales, como una mezcla de lana y fibras sintéticas.