Cómo elegir el par de calcetines de senderismo apropiado para ti

Cómo elegir el par de calcetines para senderismo perfectos para ti
Guía de compra
Te contamos qué debes buscar en un par de calcetines de senderismo para caminar durante kilómetros.
De sobra es sabido que, cuanto más larga sea la caminata a la cima, mejores serán las vistas. Nadie quiere una caminata cuesta arriba que termine con dolorosas ampollas en los pies o sufrir con los calcetines mojados por el sudor o la lluvia. Por eso necesitas ropa técnica, que rinda, para sacar el mayor provecho del senderismo. Con el par de calcetines de senderismo adecuado y un buen calzado técnico, no te distraerán los pasos, te centrarás en el viaje. Te contamos qué buscar para disfrutar sin ampollas y cómodamente.
Qué buscar en un par de calcetines de senderismo
1.Material
La mayoría de los calcetines de senderismo están confeccionados con mezclas de tejidos para combinar lo mejor de ambos mundos. Estos son algunos de los materiales comunes:
- Algodón: el algodón es suave y proporciona la comodidad de una segunda piel, pero también absorbe la humedad. Si te sudan los pies, los calcetines de algodón pueden empaparse y crear ampollas.
- Lana: los calcetines de lana son antimicrobianos y regulan la temperatura. Lo que significa que no desarrollarán malos olores rápidamente y que mantendrán tus pies a la temperatura óptima. También capilarizan la humedad y se secan rápido. Puedes encontrar calcetines de lana merino o Smartwool, materiales suaves y que normalmente no irritan la piel.
- Poliéster: este material sintético es duradero, transpirable, aislante, capilariza la humedad y se seca rápido. Suele mezclarse con algodón o lana y nylon o spandex. El tejido Nike Dri-FIT es un tipo de poliéster especialmente diseñado para dispersar la humedad y acelerar su evaporación.
- Nylon: el nylon se mezcla normalmente con otros tejidos para reforzar la durabilidad.
- Spandex: se suele añadir en cantidades pequeñas para proporcionar elasticidad y evitar las arrugas.
- Elastán: un material ligero que sirve para hacer calcetines impermeables.
Es importante elegir un par de calcetines de senderismo adecuado para el tiempo que haga, calor o frío. Un par de lana grueso será mejor para días gélidos, mientras que un par ultraligero de fibras sintéticas puede ayudar en días frescos o calurosos. Si vas a hacer senderismo en días de lluvia, te recomendamos optar por un par de calcetines impermeables y añadir unas polainas al calzado para que permanezca seco. Ten en cuenta que algunos calcetines se confeccionan con varios materiales, como una mezcla de lana y fibras sintéticas.
2.Amortiguación
Contar con amortiguación adicional en tus calcetines de senderismo puede reducir la presión sobre los pies en distancias largas y mantener la calidez en entornos fríos, pero suelen ser calcetines más gruesos y provocar que sudes. Los calcetines sin amortiguación son perfectos para días más cálidos. Los calcetines acolchados ultraligeros ofrecen amortiguación en los puntos de presión, pero son más transpirables y no abrigan en exceso. Y los calcetines con amortiguación media son geniales para caminatas más largas con temperaturas suaves. Cualquier senderista debería apostar por materiales que capilaricen el sudor, ya sean más gruesos o más delgados, siempre en busca de transpirabilidad.
El nivel de amortiguación que necesitas depende de la duración de la caminata y del tiempo que haga. Los calcetines completamente acolchados son importantes en caminatas de varios días, los ultraligeros son cruciales para días de verano. Decide si es más importante que los calcetines mantengan la frescura o que amortigüen impactos, o intenta lograr un equilibrio entre calidez y transpirabilidad con un calcetín de amortiguación ligera o media.
3.Altura y ajuste
Hay calcetines de senderismo de diferentes alturas.
- Los calcetines invisibles están diseñados para calzado de corte bajo, como las zapatillas de trail running. Si te los pones con botas de senderismo, podrían provocarte ampollas.
- Los calcetines tobilleros o los micro-largos se pueden usar con calzado de corte bajo o medio y ayudan a proteger el tobillo de los roces.
- Los calcetines largos suben varios centímetros por encima del tobillo. Necesitarás un par de estos si llevas botas de montaña, pero también se pueden usar con calzado de corte medio siempre que no haga mucho calor.
- Los calcetines por la rodilla o calcetines sobre el gemelo pueden proteger las piernas de rozaduras y abrasiones, pero deberías reservarlos para caminatas de invierno.
Una vez hayas elegido la altura ideal de los calcetines, asegúrate de comprar la talla correcta. Consulta una tabla de tallas para convertir tu talla de zapatillas a la talla de calcetines adecuada. Si no sabes cuál es tu talla de zapatillas, mídete el pie colocándolo sobre un trozo de papel, trazando una línea y midiendo la distancia más larga entre el dedo gordo y el tobillo. Compara el resultado en un cuadro de tallas de zapatillas. O usa la app Nike para determinar tu talla de zapatillas con la cámara de tu smartphone.
Antes de ponerte los calcetines de senderismo, comprueba que el ajuste es el correcto. El talón del calcetín debe quedar justo en el talón, ni arrugado en torno al tobillo ni que se deslice bajo el pie. La costura de los dedos debe quedar, sin apretar ni arrugarse. El ajuste general debe ser ceñido, con cierto margen para que los calcetines se puedan estirar. Los calcetines de senderismo demasiado grandes o pequeños pueden causar rozaduras desagradables y provocar ampollas.
4.Características de confección
Algunos calcetines de senderismo están cosidos para proporcionar mayor sujeción del puente. Otros tienen costuras planas en los dedos para reducir los roces. Los calcetines con dedos para atletas también son una opción para reducir la fricción entre dedos durante las caminatas. Y los calcetines multicapa pueden ayudar a los pies propensos a sufrir ampollas. Presta atención a las características más importantes para ti a la hora de seleccionar un par de calcetines.
5.Sostenibilidad
Algunos calcetines de senderismo están hechos con materiales reciclados para reducir los residuos y las emisiones de carbono. Si deseas conservar la belleza de la naturaleza, esta puede ser una característica clave a tener en cuenta cuando elijas los calcetines adecuados.
6.Estilo
Puede que el estilo no sea lo primero en lo que pienses cuando vas de caminata o montañismo, pero puede ser divertido elegir unos calcetines estilosos con los que expresarte. Un toque de color en la parte superior de la bota de montaña puede dar el toque que deseas a tu conjunto. Por ejemplo, busca calcetines de colores frescos y divertidos con tejido Dri-FIT de Nike y malla transpirable para mantener frescura y sequedad.
Preguntas más frecuentes
¿Qué diferencia a los calcetines de senderismo?
Los calcetines normales de algodón están bien para la oficina, pero los materiales técnicos de los de senderismo contribuyen a mantener los pies frescos y secos. Los calcetines de senderismo ayudan a regular la temperatura corporal, mantienen los pies secos y proporcionan amortiguación para evitar puntos de presión y ampollas.
¿Cuánto duran unos calcetines de lana merino?
Los calcetines de lana merino tienden a durar menos que los calcetines sintéticos de poliéster. Normalmente, si se usan regularmente, habrá que cambiarlos una vez al año. Sin embargo, muchos calcetines de lana merino usan mezclas de tejidos para aportar más durabilidad, y algunos hasta tienen garantía de vida.
¿Los forros para calcetín son necesarios para el senderismo?
Los forros de calcetines fueron un método popular de mantener limpios y secos los calcetines normales, pero la mayoría de los calcetines de senderismo de hoy cuentan con tejidos técnicos de alto rendimiento (materiales sintéticos y lana) que capilarizan el sudor y secan rápido, así que ya no hacen falta esos forros.
¿Debo llevar calcetines de compresión al practicar senderismo?
Los calcetines de compresión pueden ayudar a ciertas personas, especialmente si se les hinchan los pies o si sienten las piernas cansadas tras una caminata larga. Aunque hay poca evidencia de que los calcetines de compresión mejoren el rendimiento atlético o la resistencia, sí pueden aliviar el dolor muscular tras el ejercicio y acelerar la recuperación.
¿Cómo evitas las ampollas al hacer senderismo?
Primero, asegúrate de que el calzado se ajusta bien. Debe de haber espacio suficiente en la puntera para mover y estirar los dedos y nada de roces o resbalones en el talón. Después, elige calcetines que capilaricen la humedad y estén acolchados o tengan una confección de doble capa. Si tienes zonas sensibles en los pies, aplica tratamientos antiampollas como bálsamos o almohadillas para las ampollas e intenta no caminar más de lo necesario.