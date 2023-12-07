Los mejores abrigos de invierno Nike para hombre
Guía de compra
Desde parkas aislantes a prendas de cálido tejido Fleece, estos abrigos para hombre están diseñados para hacer frente al invierno.
Los mejores abrigos Nike de invierno para hombre cuentan con una variedad de tejidos y diseños adecuados para diferentes condiciones meteorológicas: desde días frescos con lluvia hasta tormentas fuertes y frío extremo.
Echa un vistazo a los mejores abrigos de invierno para hombre, diseñados para ofrecer mucha calidez y protección haga el tiempo que haga en invierno.
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Los mejores abrigos de invierno Nike para hombre
1. Parkas
Ideales para: tormentas invernales fuertes o frío extremo
Las parkas Nike tienen una longitud extendida y suelen llegar a la rodilla o hasta la mitad del muslo, por lo que son especialmente adecuadas para las tormentas o el frío intensos. En la colección Nike Sportswear descubrirás diseños que combinan capas exteriores resistentes y repelentes al agua con forros interiores aislantes que mantienen la calidez natural del cuerpo.
Si buscas la protección y la comodidad definitivas, echa un vistazo a la Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner. Este modelo incorpora aislamiento PRIMALOFT® Thermoplume, un exterior mate que protege de la lluvia y tecnología Nike Storm-FIT, diseñada para resistir el viento y las precipitaciones.
2. Chaquetas acolchadas
Ideal para: deportes de invierno y para el día a día
Una chaqueta acolchada es imprescindible en los lugares fríos porque es ligera y está diseñada para ofrecer calidez a quien la lleva. La chaqueta Nike Sportswear Therma-FIT Repel, por ejemplo, incorpora un exterior repelente al agua que evita que la lluvia se acumule en el tejido, y aislamiento de plumón que ofrece calidez sin añadir peso. Es ideal para seguir en movimiento cuando hace frío.
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3. Chaquetas con tejido Fleece
Ideal para: los días frescos
Si quieres disfrutar de la calidez de una chaqueta de invierno tradicional sin tanto volumen, te recomendamos la chaqueta Nike de tejido Fleece o una capa exterior ligera. La sudadera con cremallera completa Nike Sportswear Tech Fleece tiene una gran capucha de 4 paneles y bolsillos con cremallera en las mangas para que no se mojen tus cosas. Además, es ligera y holgada, así que puedes ponértela encima o debajo de otras prendas.
4. Chaquetas para la lluvia y el frío
Ideales para: la lluvia, la aguanieve o la nieve
Los días de invierno pasados por agua en los que no puedes renunciar a tu paseo habitual o tu sesión rutinaria de running o de senderismo, las chaquetas Nike para la lluvia y el frío Nike te serán útiles, pero asegúrate de mantener la seguridad y la visibilidad.
Muchos abrigos de la colección están diseñados con una protección impermeable y resistente al agua, así que la humedad se aleja perfectamente del tejido. Usa estas chaquetas sobre partes de arriba con tecnología Nike Dri-FIT que dispersen la humedad para que absorban el sudor cuando subas la intensidad.
5. Cortavientos para el frío
Ideales para: cuando hace viento
Los cortavientos Nike para el frío cuentan con un tejido duradero y ligero diseñado para repeler las ráfagas gélidas y son ideales para los días de invierno en los que sopla mucho viento.
El cortavientos Nike Sportswear, por ejemplo, incorpora una abertura de ventilación en la espalda para favorecer la transpirabilidad durante el ejercicio y una capucha con un cordón regulable para garantizar que no entra el aire frío.
Texto: Julia Sullivan