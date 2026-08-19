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Ropa con al menos un 50 % de materiales sostenibles: para todas las disciplinas
Nuestra ropa sostenible se fabrica con al menos un 50 % de algodón o poliéster reciclados, o bien, una mezcla de ambos. Fieles a nuestro enfoque de cero impacto, analizamos cómo se cultivan, recogen y procesan todos los materiales que usamos para crear nuestra ropa. El poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono en aproximadamente un 30 %, en comparación con el poliéster virgen. El algodón orgánico utiliza menos agua y productos químicos que el algodón de cultivo tradicional. El resultado son productos con la misma gran calidad y rendimiento, pero con menor impacto en el medioambiente.
Tejidos que te permiten moverte con libertad
Busca ropa confeccionada con materiales sostenibles para conseguir tus metas. Hablamos de leggings ligeros y muy elásticos con los que puedes agacharte, saltar y dar zancadas sin restricciones. Nuestros materiales son suaves y se secan rápido para que conserves la frescura hasta la última repetición. ¿Necesitas una equipación de entrenamiento que sea cálida? Abrígate con prendas confeccionadas con tejido Fleece. Con una textura lisa por ambos lados, los joggers y sudaderas con capucha de esta gama te ofrecen toda la suavidad que necesitas sin añadir volumen. En la colección, también tienes chaquetas de tejido Woven con acabado repelente al agua para que no te mojes cuando llueve.
Conserva la frescura en las sesiones intensas
Cuando te esfuerzas al máximo, necesitas ropa que esté a la altura. Nuestra ropa ecológica y sostenible, elaborada con al menos un 50 % de materiales sustentables, cuenta con una tecnología innovadora que te da el control. El tejido Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y hace que se evapore más rápido para mantener el cuerpo seco. Busca también los diseños con inserciones de malla, que dejan salir la humedad. Si necesitas abrigarte, las prendas Nike Therma FIT son la solución perfecta. Esta tecnología avanzada gestiona el calor natural del cuerpo para conservar la calidez cuando hace frío.
Estilos para cada atleta
Tenemos ropa sostenible con todo tipo de cortes, desde diseños ajustados hasta prendas más amplias. Descubre nuestros pantalones de ajuste estándar, con la pernera ligeramente más estrecha en la parte inferior. Son tan versátiles que puedes llevarlos tanto en el gimnasio como para salir el fin de semana. También tenemos opciones de ajuste estilizado con las perneras y la parte trasera entalladas para crear un look impecable. En cuanto a las sudaderas con capucha y las camisetas, tenemos modelos holgados que no se ajustan al cuerpo.
La funcionalidad que necesitas
Nuestra ropa sostenible está diseñada minuciosamente para que pongas a prueba tus límites sin distracciones. La colección incluye chaquetas con prácticos bolsillos delanteros, ideales para tener todo lo imprescindible a mano. Echa un vistazo a los modelos con bolsillos de cremallera en los brazos, que son perfectos para guardar llaves o tarjetas. Los diseños con capucha te protegen de la llovizna y son ideales para el tiempo inestable. Además, tenemos pantalones y chaquetas con puños y bajos elásticos, que retienen el calor cuando hace frío.
Un futuro mejor
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge ropa con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.