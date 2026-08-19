Ropa sostenible con al menos un 50 % de material sustentable

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Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Hombre
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Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Hombre
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Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Primera equipación Match FC Barcelona 2026/27
Primera equipación Match FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Primera equipación Match FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Strike Brasil
Strike Brasil Camiseta de fútbol de manga corta y tejido Knit Jordan Dri-FIT - Hombre
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Strike Brasil
Camiseta de fútbol de manga corta y tejido Knit Jordan Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
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Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Primera equipación Stadium Corea 2026
Primera equipación Stadium Corea 2026 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Primera equipación Stadium Corea 2026
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Niño/a
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Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Niño/a
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Primera equipación Stadium USMNT 2026
Primera equipación Stadium USMNT 2026 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Primera equipación Stadium USMNT 2026
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Jordan
Jordan Anthem Chaqueta - Hombre
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Jordan
Anthem Chaqueta - Hombre
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Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
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Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
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Primera equipación Match Selección de Brasil 2026
Primera equipación Match Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Primera equipación Match Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Primera equipación Match Croacia 2026
Primera equipación Match Croacia 2026 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Primera equipación Match Croacia 2026
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Tercera equipación Stadium Noruega 2026
Tercera equipación Stadium Noruega 2026 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Tercera equipación Stadium Noruega 2026
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Primera equipación Match Selección de Brasil 2026
Primera equipación Match Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Niño/a
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Primera equipación Match Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Niño/a
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Nike Miler
Nike Miler Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Hombre
Superventas
Nike Miler
Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Hombre
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Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Mujer
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Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Mujer
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Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
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Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Niño
Superventas
Nike Multi
Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Niño
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Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
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Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
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Segunda equipación Match USMNT 2026
Segunda equipación Match USMNT 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Segunda equipación Match USMNT 2026
Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
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Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
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Primera equipación Stadium Brasil 2026
Primera equipación Stadium Brasil 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Primera equipación Stadium Brasil 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Primera equipación Match USMNT 2026
Primera equipación Match USMNT 2026 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Primera equipación Match USMNT 2026
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Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
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Nike Flow
Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
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Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
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Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
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Inglaterra Energy
Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
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Inglaterra Energy
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
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Nike Pro
Nike Pro Camiseta de fitness Dri-FIT de manga corta ceñida - Hombre
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Nike Pro
Camiseta de fitness Dri-FIT de manga corta ceñida - Hombre
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Nike
Nike Pantalón corto de entrenamiento de 23 cm - Hombre
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Nike
Pantalón corto de entrenamiento de 23 cm - Hombre
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Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
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Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
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Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Segunda equipación Match Selección de Francia 2026
Segunda equipación Match Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Segunda equipación Match Selección de Francia 2026
Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
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Nike Tempo
Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
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Nike Pro
Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
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Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Camiseta de running sin mangas Dri-FIT - Mujer
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Nike Swift Butterfly
Camiseta de running sin mangas Dri-FIT - Mujer
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Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
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Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
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Nike Pro 365
Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
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Nike Swift
Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
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Países Bajos Energy
Países Bajos Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
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Países Bajos Energy
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Jordan Anthem
Jordan Anthem Chaqueta - Mujer
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Jordan Anthem
Chaqueta - Mujer
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Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo - Niña
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Nike Swoosh
Sujetador deportivo - Niña
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Nike Attack
Nike Attack Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
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Nike Attack
Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
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Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
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Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes corta con sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
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Nike Tempo
Camiseta de tirantes corta con sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
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Brasil Academy Pro
Brasil Academy Pro Parte de arriba de fútbol de manga corta para antes del partido Jordan Dri-FIT - Hombre
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Brasil Academy Pro
Parte de arriba de fútbol de manga corta para antes del partido Jordan Dri-FIT - Hombre
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Brasil Academy Pro
Brasil Academy Pro Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Hombre
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Brasil Academy Pro
Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Hombre
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Nike One
Nike One Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
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Nike One
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
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Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
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Nike Flow
Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
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Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
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Inglaterra Energy
Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
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Inglaterra Energy
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
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Nike Pro
Nike Pro Camiseta de fitness Dri-FIT de manga corta ceñida - Hombre
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Nike Pro
Camiseta de fitness Dri-FIT de manga corta ceñida - Hombre
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Nike
Nike Pantalón corto de entrenamiento de 23 cm - Hombre
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Nike
Pantalón corto de entrenamiento de 23 cm - Hombre
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Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
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Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
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Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Segunda equipación Match Selección de Francia 2026
Segunda equipación Match Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Hombre
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Segunda equipación Match Selección de Francia 2026
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Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
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Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Camiseta de running sin mangas Dri-FIT - Mujer
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Nike Swift Butterfly
Camiseta de running sin mangas Dri-FIT - Mujer
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Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
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Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
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Nike Pro 365
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Nike Swift
Nike Swift Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
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Países Bajos Energy
Países Bajos Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
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Países Bajos Energy
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Jordan Anthem Chaqueta - Mujer
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Jordan Anthem
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Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo - Niña
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Nike Swoosh
Sujetador deportivo - Niña
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Nike Attack
Nike Attack Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
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Nike Attack
Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
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Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
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Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes corta con sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
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Brasil Academy Pro
Brasil Academy Pro Parte de arriba de fútbol de manga corta para antes del partido Jordan Dri-FIT - Hombre
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Brasil Academy Pro
Parte de arriba de fútbol de manga corta para antes del partido Jordan Dri-FIT - Hombre
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Brasil Academy Pro
Brasil Academy Pro Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Hombre
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Brasil Academy Pro
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Nike One
Nike One Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
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Nike One
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
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Ropa con al menos un 50 % de materiales sostenibles: para todas las disciplinas

Nuestra ropa sostenible se fabrica con al menos un 50 % de algodón o poliéster reciclados, o bien, una mezcla de ambos. Fieles a nuestro enfoque de cero impacto, analizamos cómo se cultivan, recogen y procesan todos los materiales que usamos para crear nuestra ropa. El poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono en aproximadamente un 30 %, en comparación con el poliéster virgen. El algodón orgánico utiliza menos agua y productos químicos que el algodón de cultivo tradicional. El resultado son productos con la misma gran calidad y rendimiento, pero con menor impacto en el medioambiente.


Tejidos que te permiten moverte con libertad


Busca ropa confeccionada con materiales sostenibles para conseguir tus metas. Hablamos de leggings ligeros y muy elásticos con los que puedes agacharte, saltar y dar zancadas sin restricciones. Nuestros materiales son suaves y se secan rápido para que conserves la frescura hasta la última repetición. ¿Necesitas una equipación de entrenamiento que sea cálida? Abrígate con prendas confeccionadas con tejido Fleece. Con una textura lisa por ambos lados, los joggers y sudaderas con capucha de esta gama te ofrecen toda la suavidad que necesitas sin añadir volumen. En la colección, también tienes chaquetas de tejido Woven con acabado repelente al agua para que no te mojes cuando llueve.


Conserva la frescura en las sesiones intensas


Cuando te esfuerzas al máximo, necesitas ropa que esté a la altura. Nuestra ropa ecológica y sostenible, elaborada con al menos un 50 % de materiales sustentables, cuenta con una tecnología innovadora que te da el control. El tejido Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y hace que se evapore más rápido para mantener el cuerpo seco. Busca también los diseños con inserciones de malla, que dejan salir la humedad. Si necesitas abrigarte, las prendas Nike Therma FIT son la solución perfecta. Esta tecnología avanzada gestiona el calor natural del cuerpo para conservar la calidez cuando hace frío.


Estilos para cada atleta


Tenemos ropa sostenible con todo tipo de cortes, desde diseños ajustados hasta prendas más amplias. Descubre nuestros pantalones de ajuste estándar, con la pernera ligeramente más estrecha en la parte inferior. Son tan versátiles que puedes llevarlos tanto en el gimnasio como para salir el fin de semana. También tenemos opciones de ajuste estilizado con las perneras y la parte trasera entalladas para crear un look impecable. En cuanto a las sudaderas con capucha y las camisetas, tenemos modelos holgados que no se ajustan al cuerpo.


La funcionalidad que necesitas


Nuestra ropa sostenible está diseñada minuciosamente para que pongas a prueba tus límites sin distracciones. La colección incluye chaquetas con prácticos bolsillos delanteros, ideales para tener todo lo imprescindible a mano. Echa un vistazo a los modelos con bolsillos de cremallera en los brazos, que son perfectos para guardar llaves o tarjetas. Los diseños con capucha te protegen de la llovizna y son ideales para el tiempo inestable. Además, tenemos pantalones y chaquetas con puños y bajos elásticos, que retienen el calor cuando hace frío.


Un futuro mejor


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge ropa con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.