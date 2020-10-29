Crea nuevos hábitos con el método de los pequeños cambios

Si quieres hacer modificaciones positivas en tu rutina diaria, he creado un sistema que puede ayudarte a consolidar cambios saludables duraderos. Lo llamo "Tiny Habits" (hábitos diminutos).

Creé este método porque, personalmente, quería desarrollar hábitos para mejorar la salud. Trabajo en ciencias de la conducta en la Universidad de Stanford. Tras 10 años investigando productos tecnológicos, he aprendido que la simplicidad cambia el comportamiento.

Pasé meses investigando cómo incorporar nuevos hábitos de ejercicio, nutrición y recuperación a mi rutina e intentando que perdurasen en el tiempo. A medida que avanzaba, mi vida se transformó casi sin esfuerzo, pero quería saber si mi método les funcionaría a los demás.