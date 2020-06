Crea nuevos hábitos con el método de los pequeños cambios

En mi investigación, he descubierto que los hábitos pueden formarse casi instantáneamente si se crea un sentimiento de éxito fuerte e inmediato. También he descubierto que ese sentimiento de éxito no tiene un nombre propio. En mi libro "Tiny Habits" lo he llamado la "chispa de la emoción".

Si desarrollas la capacidad de sentir la "chispa de la emoción", crear hábitos se te acabará dando muy bien. Es un sentimiento poderoso y la seguridad que te brinda cambiará la forma en que tomas decisiones cada día.