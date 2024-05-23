La historia de las Air Max 95

Al principio, el último diseño de las Air Max encontró resistencia dentro de Nike. Tenía un aspecto inusual y contaba con la primera unidad Air visible en el antepié. A algunas personas les encantó la mediasuela negra (fue la primera vez que se usó en zapatillas de running Nike), mientras que otras la odiaron. Para el diseñador Sergio Lozano, esto significó que iba por el buen camino.

El diseño se inspiró en dos ideas distintas. En primer lugar, en la idea de unas zapatillas creadas por la naturaleza, en las que las capas de tierra se erosionaban con la lluvia, dejando al descubierto el producto. La segunda fuente de inspiración fue la complejidad del cuerpo humano: el cambrillón a lo largo de la suela exterior y el talón de las zapatillas representan la columna vertebral y son la base del diseño. Los ojales de nylon representan las costillas, y la estructura de los cordones en los laterales, con capas de malla, representa las fibras musculares y la carne.