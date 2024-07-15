Nike lanza las zapatillas Air Max Dn y debuta con una tecnología rompedora

"Lo llamamos movimiento dinámico", comenta Reggie Hunter, director de producto de zapatillas Nike de lifestyle. "El sistema independiente de cámaras hace que la unidad Air responda al peso del cuerpo en cada paso. La transición de talón a puntera es fluida, porque la unidad Air interactúa en tiempo real con el pie y se mueve contigo. Las Air Max Dn son las primeras zapatillas con las que hemos conseguido ofrecer esta sensación".

Las funciones digitales, como el análisis de elementos finitos, ayudaron a los equipos a probar la unidad Air de las Dn con mayor rapidez y precisión antes de fabricar prototipos para realizar pruebas reales en el laboratorio. Para evaluar la durabilidad de la unidad Air, por ejemplo, el equipo pudo simular digitalmente en tan solo unas horas el desgaste que las zapatillas tendrían en un año. Al final, los equipos de diseño, ingeniería y ciencia de Nike colaboraron para crear un modelo que ofreciera comodidad y estilo durante todo el día, siempre priorizando una estructura y una sujeción potentes para proporcionar tracción y durabilidad.

Aun así, el equipo de Nike sabía que la sensación que ofrece Dynamic Air en la planta del pie no podía ser la única seña de identidad del modelo. El diseño de las zapatillas tenía que ser innovador y atrevido, algo que a quienes les encantan las Air Max no hubieran visto antes.

"Sabemos que las zapatillas son lo último que se pone la juventud de hoy en día al vestirse, no como antes, que quienes eran fans de las zapatillas empezaban sus looks por los pies", comenta DePaul Williams, asistente de producto de zapatillas Nike de lifestyle. "Por tanto, ofrecemos combinaciones de colores llamativas, pero también tonos fáciles de combinar que le añaden dimensión al armario".