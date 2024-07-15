Nike lanza las zapatillas Air Max Dn y debuta con una tecnología rompedora
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Descubre todo lo que hay detrás de la silueta más dinámica en la colección Air Max.
Lo que debes saber
- El 26 de marzo Nike lanza las Air Max Dn, unas zapatillas diseñadas para crear una transición más dinámica desde el talón hasta la puntera.
- Este modelo es el primero de la colección de zapatillas clásicas que incluye Dynamic Air, una tecnología que ofrece una sensación de suavidad en cada pisada.
Para celebrar la Air Max Week de 2024, Nike lanza las Air Max Dn, un modelo revolucionario que redefine el significado de caminar sobre el aire.
Gracias a las últimas investigaciones y tecnologías de Nike, la creación de las Air Max Dn marca la nueva generación en la revolución de amortiguación de zapatillas ofreciendo una sensación y un diseño inigualables. La tecnología Dynamic Air, que aparece por primera vez en las Air Max Dn, se presenta en una nueva unidad Nike Air de cuatro tubos diseñada para ofrecer una comodidad increíble, una pisada suave y el máximo rebote.
La unidad Air incluye dos cámaras presurizadas, cada una con dos tubos. Estas cámaras están diseñadas con mayor presión en el talón y menor presión en el antepié. Conforme te mueves, el aire fluye libremente entre los tubos de cada cámara. Esta configuración permite que el aire responda con la presión, proporcionando una sensación suave a cada paso que, además de cómoda, es interactiva.
"Lo llamamos movimiento dinámico", comenta Reggie Hunter, director de producto de zapatillas Nike de lifestyle. "El sistema independiente de cámaras hace que la unidad Air responda al peso del cuerpo en cada paso. La transición de talón a puntera es fluida, porque la unidad Air interactúa en tiempo real con el pie y se mueve contigo. Las Air Max Dn son las primeras zapatillas con las que hemos conseguido ofrecer esta sensación".
Las funciones digitales, como el análisis de elementos finitos, ayudaron a los equipos a probar la unidad Air de las Dn con mayor rapidez y precisión antes de fabricar prototipos para realizar pruebas reales en el laboratorio. Para evaluar la durabilidad de la unidad Air, por ejemplo, el equipo pudo simular digitalmente en tan solo unas horas el desgaste que las zapatillas tendrían en un año. Al final, los equipos de diseño, ingeniería y ciencia de Nike colaboraron para crear un modelo que ofreciera comodidad y estilo durante todo el día, siempre priorizando una estructura y una sujeción potentes para proporcionar tracción y durabilidad.
Aun así, el equipo de Nike sabía que la sensación que ofrece Dynamic Air en la planta del pie no podía ser la única seña de identidad del modelo. El diseño de las zapatillas tenía que ser innovador y atrevido, algo que a quienes les encantan las Air Max no hubieran visto antes.
"Sabemos que las zapatillas son lo último que se pone la juventud de hoy en día al vestirse, no como antes, que quienes eran fans de las zapatillas empezaban sus looks por los pies", comenta DePaul Williams, asistente de producto de zapatillas Nike de lifestyle. "Por tanto, ofrecemos combinaciones de colores llamativas, pero también tonos fáciles de combinar que le añaden dimensión al armario".
También es importante destacar el impacto de las Air Max Dn como modelo futurista, porque marcan el inicio de la nueva era de las Air Max.
"Dynamic Air mejora la sensación de la tecnología Air", afirma Kathy Gomez, vicepresidenta de Nike de zapatillas NXT. "Siempre estamos subiendo el listón de lo que podemos ofrecer a la comunidad de atletas. Estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición y todo nuestro conocimiento para crear nuevas sensaciones con Air de la manera más precisa posible. Y, lo más importante, estamos creando un diseño que desafía los límites de lo imposible en términos de comodidad y movimiento. Y esto es solo el principio del futuro de Air".
La combinación de colores Nike Air Max Dn All Night se lanzará junto a otras combinaciones el 26 de marzo en Nike.com y tiendas Nike en tallas para hombre, mujer y niño/a. La combinación de colores Nike Air Max Dn All Day se lanzará en la SNKRS App y tiendas seleccionadas en tallas para hombre y mujer. Encuentra más información sobre estas innovadoras zapatillas aquí.