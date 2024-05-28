La historia de las Air Max 1

Piensa en esta cámara de aire (imagen superior) como en un trampolín. Cuando la pisas con el talón, vuelve a subir, recuperando la forma. Hace que caminar y correr sea más cómodo porque absorbe el impacto del talón contra el suelo. Sin embargo, para Tinker, no se podía comprender su ventaja a menos que fuese visible. A principios de los 80, los ingenieros de Nike Air intentaron resolver el problema probando varios prototipos con una cámara visible, pero la tecnología y los conceptos de diseño aún no estaban preparados para el mercado.

Nike envió a Tinker a París en busca de inspiración para el diseño. París es una ciudad conocida por sus lujosos edificios dorados, pero fue otro tipo de edificio el que llamó la atención de Tinker: el Centro Pompidou. La peculiaridad del Centro Pompidou es que está diseñado como si estuviera del revés. Se puede ver todo desde el exterior: el sistema de calefacción y ventilación, las escaleras mecánicas… Incluso las tuberías están por fuera, pintadas de vivos colores.

El edificio inspiró a Tinker, que comenzó a pensar en cómo exponer la unidad Nike Air para crear las Air Max 1. Cuando volvió a la sede de Nike, comenzó a visualizar y esbozar diferentes ideas, hasta que finalmente se le ocurrió cortar parte de la mediasuela para mostrar la cámara de aire. Al mismo tiempo, el Nike Air Lab logró grandes avances tecnológicos que permitieron hacer realidad la visión de Tinker.