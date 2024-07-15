Nike lanza la nueva silueta de sus Air Max: Air Max Scorpion

Nike lanza su nueva silueta de las Air Max: Air Max Scorpion
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Las nuevas zapatillas Air Max ofrecen una sensación cómoda y con sujeción.
Publicación del contenido original: 14 de septiembre de 2022
Lo que debes saber:
- Con un peso calculado en libras de presión de aire por centímetro cuadrado, las Nike Air Max Scorpion son nuestro modelo con más Air hasta la fecha, lo que ofrece una pisada reactiva durante todo el día.
- Para desarrollar las Nike Air Max Scorpion se ha utilizado tecnología 3D, un software de diseño de realidad virtual y herramientas de diseño informático e ingeniería, además de tecnología de aprendizaje automático y gemelos digitales.
Las últimas zapatillas Air Max suponen una transformación en el diseño de productos de Nike. En tan solo 18 meses, los equipos de Nike usaron un software revolucionario para diseñar las Air Max Scorpion, el modelo de Nike con más Air hasta la fecha.
El sistema de cámara de aire de las Air Max Scorpion ofrece una nueva sensación en la planta del pie. La amortiguación Air ofrece puntos de contacto "de carga estratégica" entre el pie y la cámara de aire, lo que significa que cada punto de amortiguación está estratégicamente diseñado para absorber el impacto y ofrecer una sensación reactiva y cómoda.
La parte superior cuenta con tecnología Nike Flyknit ligera y un tejido suave tipo chenilla. Las zapatillas están diseñadas pensando en la sostenibilidad y se han fabricado con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.
Los equipos de diseño pudieron crear estas zapatillas tan rápidamente gracias al nuevo software de realidad virtual y a las herramientas de simulación. Estas tecnologías permitieron colaborar mano a mano y en tiempo real entre los equipos de diseño, ingeniería y desarrollo.
Este proceso favoreció la agilización de las pruebas y la creación de prototipos, incluyendo pruebas rápidas internas de prototipos virtuales o gemelos digitales. Con estos prototipos virtuales, el equipo redujo la necesidad de crear muestras físicas de productos, minimizando también el impacto ambiental que esto supone.
Mientras que en los protocolos de pruebas anteriores se necesitaban ocho semanas para desarrollar una sola idea, en este caso se probaron muchísimos conceptos de diseño en tan solo cinco semanas. Nancy Eisenmenger, experta en investigación de materiales de Nike, afirmó que esta mejora de procesos permitió al equipo saber cuáles eran los límites de los materiales y "optimizar el rendimiento y las posibilidades de fabricación sin renunciar en ningún momento a la estética del producto".
Fecha de lanzamiento: La fecha de lanzamiento de las Nike Air Max Scorpion es el 5 de octubre de 2022.
Preguntas más frecuentes
¿Qué es Nike Air?
En 1978, se incorporaba por primera vez la tecnología Air a las zapatillas Nike. Esta tecnología utiliza aire presurizado en una membrana duradera y flexible para proporcionar una amortiguación ligera. Las Air Max 1 fueron las primeras zapatillas con tecnología Air visible en el talón.
¿Cuánto cuestan las Nike Air Max Scorpion?
El precio de venta de las Air Max Scorpion es de 250 $.
¿Cuándo se lanzan las Nike Air Max Scorpion?
La fecha de lanzamiento de las Air Max Scorpion es el 5 de octubre de 2022.