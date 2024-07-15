Nike lanza la nueva silueta de sus Air Max: Air Max Scorpion

Los equipos de diseño pudieron crear estas zapatillas tan rápidamente gracias al nuevo software de realidad virtual y a las herramientas de simulación. Estas tecnologías permitieron colaborar mano a mano y en tiempo real entre los equipos de diseño, ingeniería y desarrollo.

Este proceso favoreció la agilización de las pruebas y la creación de prototipos, incluyendo pruebas rápidas internas de prototipos virtuales o gemelos digitales. Con estos prototipos virtuales, el equipo redujo la necesidad de crear muestras físicas de productos, minimizando también el impacto ambiental que esto supone.

Mientras que en los protocolos de pruebas anteriores se necesitaban ocho semanas para desarrollar una sola idea, en este caso se probaron muchísimos conceptos de diseño en tan solo cinco semanas. Nancy Eisenmenger, experta en investigación de materiales de Nike, afirmó que esta mejora de procesos permitió al equipo saber cuáles eran los límites de los materiales y "optimizar el rendimiento y las posibilidades de fabricación sin renunciar en ningún momento a la estética del producto".

Fecha de lanzamiento: La fecha de lanzamiento de las Nike Air Max Scorpion es el 5 de octubre de 2022.