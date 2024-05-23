La historia de las Air Max 97
Department of Nike Archives
Datos históricos de archivo.
A pesar de lo que dicen algunas fuentes, los trenes bala japoneses no fueron la inspiración para la icónica edición "Silver Bullet" de las Air Max 97. Por el contrario, el diseñador Christian Tresser dijo que se inspiró en la naturaleza; más concretamente, en las ondas que se forman cuando caen gotas de agua en un estanque.
La idea de Tresser era que el agua goteara y se propagase hacia fuera hasta llegar a la unidad Air. En su diseño, los ribetes plateados reflectantes dan a las Air Max 97 una sensación mecánica de contraste, un concepto que, tal y como explica Tresser, proviene de su amor por las bicicletas de montaña y sus componentes metálicos.
Pero el diseño duradero no es más que la mitad de la historia. Las 97 fueron las primeras zapatillas en contar con una unidad Air visible completa, lo que las convirtió en unas de las zapatillas más innovadoras de su época.
En 2017, la conocida marca de ropa deportiva UNDEFEATED (UNDFTD), con sede en Los Ángeles, lanzó una colaboración en dos combinaciones de colores que sigue siendo muy codiciada hoy en día. Las zapatillas cuentan con el logotipo UNDFTD y una combinación de charol, espuma y una unidad Air visible completa.
También en 2017, las 97 pasaron a formar parte de "The Ten", una colección con Off-White de Virgil Abloh que rinde homenaje a las icónicas zapatillas clásicas Nike. Toda la colección se divide en dos categorías: "Revealing" y "Ghosting". El conjunto "Ghosting" se diseñó con partes superiores translúcidas. Incluye las Converse Chuck Taylor, las Zoom Fly SP, las React Hyperdunk 2017, las Air Force 1 Low y las Air Max 97.
Estas 97 incorporan una parte superior translúcida reconstruida con un material semitranslúcido que enlaza perfectamente con el tema. También cuentan con una brida roja y el símbolo de la marca en la lengüeta, un ribete negro, herretes verdes y una suela exterior translúcida.
Hay muchas 97 a tu alrededor. Fíjate y las descubrirás. Si aún no tienes unas favoritas, puede que encuentres unas más abajo.