La historia de las Air Max 97

A pesar de lo que dicen algunas fuentes, los trenes bala japoneses no fueron la inspiración para la icónica edición "Silver Bullet" de las Air Max 97. Por el contrario, el diseñador Christian Tresser dijo que se inspiró en la naturaleza; más concretamente, en las ondas que se forman cuando caen gotas de agua en un estanque.

La idea de Tresser era que el agua goteara y se propagase hacia fuera hasta llegar a la unidad Air. En su diseño, los ribetes plateados reflectantes dan a las Air Max 97 una sensación mecánica de contraste, un concepto que, tal y como explica Tresser, proviene de su amor por las bicicletas de montaña y sus componentes metálicos.

Pero el diseño duradero no es más que la mitad de la historia. Las 97 fueron las primeras zapatillas en contar con una unidad Air visible completa, lo que las convirtió en unas de las zapatillas más innovadoras de su época.