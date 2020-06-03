Filete de falda con patatas asadas
Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020
Por Nike Training
Un plato con mucho sabor y listo para servir en 40 minutos. 4 raciones.
Mucho más que el típico plato de carne con verduras. Se trata de una receta supersabrosa para darle un toque divertido a tu menú.
Ríquisimo y lleno de proteínas, merece la pena que lo pruebes. No tiene gluten, lácteos ni frutos secos.
Ingredientes
2 libras de patatas pequeñas
10,6 onzas de tomates cherry
1 cucharada de aceite de oliva
1 limón
1 diente de ajo
1 taza de perejil picado
2 cucharadas de aceite de oliva
2 tazas de rúcula
21 onzas de filete de falda
Ingredientes
1 kg de patatas pequeñas
300 g de tomates cherry
15 cucharada de aceite de oliva
1 limón
1 diente de ajo
25 g de perejil picado
2 cucharadas de aceite de oliva
150 g de rúcula
600 g de filete de falda
Instrucciones
- Precalienta el horno a 400 °F. Lava y seca las patatas y los tomates y ponlos en la bandeja del horno. Rocíalos con un poco de aceite de oliva y sazona al gusto con sal y pimienta. Mételo todo al horno durante 20 o 30 minutos.
- Pela el diente de ajo, pícalo en daditos y mézclalo con el perejil, la ralladura y el jugo del limón, el aceite de oliva y la sal. Aliña la rúcula con este aderezo.
- Dora el filete de falda en una sartén grande a fuego bien vivo, durante unos minutos por cada lado. Sazona con sal y pimienta al gusto y déjalo reposar unos 10 minutos. Luego córtalo en tiras finas. Ponlo en el plato, coloca las patatas y los tomates sobre una cama de rúcula y sírvelo. ¡Delicioso!
Instrucciones
- Precalienta el horno a 200 °C. Lava y seca las patatas y los tomates y ponlos en la bandeja del horno. Rocíalos con un poco de aceite de aliva y sazona al gusto con sal y pimienta. Mételo todo al horno durante 20 o 30 minutos.
- Pela el diente de ajo, pícalo en daditos y mézclalo con el perejil, la ralladura y el jugo del limón, el aceite de oliva y la sal. Aliña la rúcula con este aderezo.
- Dora el filete de falda en una sartén grande a fuego bien vivo, durante unos minutos por cada lado. Sazona con sal y pimienta al gusto y déjalo reposar unos 10 minutos. Luego córtalo en tiras finas. Ponlo en el plato, coloca las patatas y los tomates sobre una cama de rúcula y sírvelo. ¡Delicioso!
Información nutricional por ración
Calorías: 653
Hidratos de carbono: 59 g
Proteínas: 50 g
Grasas: 24 g