¿Es bueno el ciclismo para las rodillas?

Si tienes algún tipo de molestia en las rodillas, el ejercicio puede parecer una obligación o incluso ser una mala idea. Sin embargo, un entrenamiento de bajo impacto, como el ciclismo, puede aliviar esos dolores. En concreto, el ciclismo mejora la amplitud de movimiento de la articulación de la rodilla y reduce la rigidez según diferentes especialistas e investigaciones.

Aun así, hay una gran diferencia entre las molestias que puedes tolerar y un dolor agudo y debilitante de acuerdo el fisioterapeuta Andy Fata-Chan, doctor en Fisioterapia y fundador de Moment Physical Therapy and Performance en Nueva York. "Cuando el dolor te desconcentre de la actividad, haz una modificación".