Prueba este entrenamiento de piernas con peso corporal aprobado por expertos

Aparte de ayudar en diferentes deportes y entrenamientos, desarrollar unos músculos fuertes en las piernas proporciona apoyo (literal) para muchas actividades diarias.

Brittany Noelle, entrenadora personal certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM), afirma que tener las piernas fuertes ayuda en las actividades diarias como caminar, correr y subir escaleras. Además, dice que también supone una base excelente para tener fuerza en todo el cuerpo, ayuda en la defensa personal y hace que mover objetos pesados sea más fácil. Por eso, es importante incluir entrenamientos de piernas en tu rutina de fitness. Y encontrar el entrenamiento de piernas con peso corporal adecuado no es tan difícil, especialmente con la ayuda de profesionales.

¿Qué beneficios aportan los entrenamientos de piernas con peso corporal? Muchísimos. Sarah Bradford, entrenadora personal certificada por la NASM, especialista en ejercicio pre y posnatal, y especialista en rehabilitación del suelo pélvico y el core, afirma que los entrenamientos de piernas con peso corporal ayudan a tener más estabilidad y control, aumentar el rendimiento deportivo, mejorar los patrones de movimiento funcional, incrementar la fuerza de las articulaciones y, por supuesto, desarrollar la fuerza de las piernas, los glúteos, el core e incluso el suelo pélvico.

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Bradford también explica que los glúteos, los cuádriceps (la parte delantera de los muslos) y los isquiotibiales (la parte trasera de los muslos) son los grupos musculares más grandes del cuerpo, y se encuentran en las piernas. Contar con bastante masa muscular ayuda a quemar más calorías (incluso en reposo), aumenta la tasa metabólica general y fomenta tener un peso corporal más sano.

A continuación, Noelle y Bradford comparten sus tres entrenamientos de piernas con peso corporal favoritos que puedes hacer sin salir de casa.