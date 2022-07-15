¿Qué músculos se trabajan con el press de pierna? | Artículo de "OGC"

Si alguna vez te has parado a mirar una máquina de press de piernas en el gimnasio, puede que te hayas preguntado qué músculos se trabajan, cómo utilizarla y si es una buena herramienta para conseguir tus objetivos de fitness.

"Los press de piernas son un ejercicio de piernas que hacemos sentados y en el que los pies se colocan en una plataforma que empujamos", indica Erica Enarusai, entrenadora personal certificada de la NASM.

Puesto que los press de piernas se hacen con una máquina, pueden ser "más estables que las tradicionales sentadillas con mancuernas o sin peso y otras variaciones", explica Lin Robinson, entrenador personal certificado de la NASM