El HIT optimiza el tiempo y los resultados

"Me encantan los entrenamientos de HIT porque me dan muchísima libertad y me dejan sin aliento". Me gusta ponerme a prueba y llegar al fallo para ver si puedo seguir mejorando. Además, es superdivertido afrontar ese tipo de retos y ahí encuentro la oportunidad de dar la talla. La próxima vez que te quedes sin respiración en uno de mis entrenamientos, piensa en todas estas fantásticas ventajas para tu cuerpo. ¡Ponte en marcha! (Pero manteniendo la técnica, por supuesto).