El HIT optimiza el tiempo y los resultados

¿Por qué HIT? Porque optimiza el tiempo y los resultados
Entrenamiento y nutrición
Por Kirsty Godso
Cómo mejorar tu forma física, ganar fuerza y quemar grasa rápidamente.
Hay una razón por la que el HIT es una parte integral de mi programa de entrenamiento: te da mejores resultados en menos tiempo. No solo es eficiente, sino que también es perfecto para hacer en cualquier lugar y sin ningún equipamiento.
Añadir el HIT a tu rutina dos veces por semana es suficiente para empezar a notar cambios y sigue siendo una cantidad razonable para no cansarte demasiado. Este tipo de sesiones producen una quema metabólica de calorías que sigue en marcha incluso después de la sesión. El HIT es genial para mejorar a nivel cardiovascular, pero también para trabajar la fuerza de todo el cuerpo, ya que sirve para aumentar la masa muscular y quemar grasa.
"Añadir el HIT a tu rutina dos veces por semana es suficiente para empezar a notar cambios y sigue siendo una cantidad razonable para no cansarte demasiado".
Kristy Godso
¿Y cómo es este tipo de entrenamiento tan increíble? El HIT, que son las siglas en inglés de "entrenamiento de alta intensidad", es una actividad en la que te esfuerzas al máximo en periodos cortos de tiempo, te recuperas y repites. Esto te permite subir las pulsaciones constantemente para llegar a un estado óptimo para entrenar. A diferencia de las sesiones de running largas con ritmo constante, puedes ver el HIT como un cambio constante de sprints cortos y descansos.
Es probable que ya hayas probado el HIT en forma de entrenamientos Tabata, EMOM y Dropsets. Este tipo de trabajo es divertido y muy eficiente, ya que te sube las pulsaciones rápidamente. Los ejercicios que más uso en las partes de máximo esfuerzo de mis entrenamientos son los burpees, escaladores, saltos agrupados y flexiones. Las sesiones de HIT suelen incorporar ejercicios de cuerpo completo que ponen a prueba la fuerza, la habilidad pliométrica y el sistema cardiovascular al mismo tiempo.
"Me encantan los entrenamientos de HIT porque me dan muchísima libertad y me dejan sin aliento".
Kirsty Godso
"Me encantan los entrenamientos de HIT porque me dan muchísima libertad y me dejan sin aliento". Me gusta ponerme a prueba y llegar al fallo para ver si puedo seguir mejorando. Además, es superdivertido afrontar ese tipo de retos y ahí encuentro la oportunidad de dar la talla. La próxima vez que te quedes sin respiración en uno de mis entrenamientos, piensa en todas estas fantásticas ventajas para tu cuerpo. ¡Ponte en marcha! (Pero manteniendo la técnica, por supuesto).