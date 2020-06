Date prioridad

Descubre los beneficios de cuidarte.

Todos tenemos tiempo para cuidarnos. Pero la mayoría de las veces no lo hacemos porque priorizamos otras cosas. Por ejemplo, en vez de hacer ejercicio, nos ponemos a mirar el móvil. Si te paras a pensarlo, todos podemos dedicar los 20, 30 o 40 minutos que pasamos en Instagram, Facebook, enviando mensajes o navegando por la web, e incluso otros ratos improductivos a ponernos en marcha.



En lugar de decir que no tenemos tiempo para hacer deporte, deberíamos admitir que no estamos priorizando el hacer deporte. Con esta perspectiva, puedes tomar el control y cambiar tu forma de usar tu tiempo libre para dar prioridad al deporte. Para hacerlo, tu rato de entrenamiento no debe ser negociable. Antes de decir que no puedes priorizar el deporte, que tienes que poner el trabajo o los hijos por delante, recuerda: cuidándote ayudas más a los demás. Está demostrado que el ejercicio tiene beneficios físicos y mentales. Eso te convierte en mejor empleado/a y mejor padre o madre. Te ayuda a dar lo mejor de ti.



Para cambiar de verdad tus hábitos y tu vida, tienes que quererte lo suficiente como para que el cuidarte sea tu prioridad. Prueba a decirte: "Soy importante. Merece la pena. Hoy voy a dedicar el tiempo que suelo pasar en Instagram a hacer ejercicio". A la larga, eso te va a llenar más que saber qué están haciendo tus compañeros o los famosos. Comprométete a acabar mañana mismo con el rato improductivo que dedicas al móvil para pasar a la acción y ponerte en marcha. Tú te lo mereces.