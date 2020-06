Date prioridad y cuídate

"La mejor metáfora para explicarlo es lo que nos dicen en los aviones: si hay una emergencia, tenemos que ponernos nuestra máscara de oxígeno primero, antes de ayudar a los demás", explica Angela Duckworth, profesora de la Universidad de Pensilvania y autora de Grit: El poder de la pasión y la perseverancia. "Antes de estar disponible para los demás, tienes que cuidar de ti con ejercicio, descanso, yoga o cualquier otra actividad con la que renueves energías". Puede parecer obvio, pero para ganar en determinación, esa resistencia que te empuja a superar los obstáculos (tanto en un entrenamiento como en la vida en general), hace falta enfrentarse a los retos con las pilas cargadas al máximo".



La excusa más común que nos solemos poner para no cuidarnos es que estamos demasiado ocupados. ¿Y si le vamos con ese cuento a Julie Ertz? Esta estrella del fútbol y jugadora olímpica de la selección de Estados Unidos se levanta supertemprano para sacar tiempo para ella misma antes de sus agotadores entrenamientos. "Soy muy madrugadora y me encanta porque me da tiempo a tomarme un buen café, correr y sentarme a leer. Las mañanas son el momento del día que me dedico a mí misma", cuenta. "Me gusta tener mi propio espacio para estar lo mejor posible a nivel mental. Creo que pasar tiempo sola me ayuda muchísimo a mantener una actitud positiva y reflexionar sobre el punto en el que me encuentro y al que quiero llegar".



Y, por si el horario de una futbolista profesional no fuera suficiente, además de sus mañanas llenas de paz, Ertz consigue sacar tiempo para cuidarse de otras formas: nada, hace algo de yoga, se acuesta temprano para dormir nueve horas, medita y se da masajes. "Los masajes me relajan una barbaridad y no solo a nivel muscular. Me van genial para desconectar", afirma Ertz. Todo este tiempo que se dedica es igual de importante que el que pasa entrenando sobre el terreno de juego, porque la ayuda a estar en plena forma para rendir al máximo.



Si debemos quedarnos con algo de la rutina de Ertz, es que los cuidados personales no son un acto de egoísmo, sino de abnegación. Te retamos a dedicar más tiempo para ti para recargar pilas y ver si, después de un tiempo, rindes más en los entrenamientos, el trabajo y en tus relaciones sociales por haberte puesto tu máscara de oxígeno primero. Además, puedes ver este pequeño cambio como una forma sencilla de encontrar más tiempo para ti en el ajetreo del día a día.



Conviértelo en un hábito: intenta incluir pequeños gestos de cuidado personal en tus actividades diarias, como dedicar el tiempo que duran los semáforos en rojo a respirar hondo o concentrarte en los objetivos del día mientras desayunas en vez de mirar las redes sociales. Felicítate cada vez que aproveches estos momentos para recuperar fuerzas porque estás haciendo lo mejor para ayudar a tus seres queridos.