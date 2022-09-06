4 beneficios del yoga aéreo explicados por instructores de yoga
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Este entrenamiento hará que te suban las pulsaciones y te ayudará con varias posturas de yoga.
Aunque a día de hoy el yoga aéreo esté ganando mucha popularidad en redes sociales, se trata de una práctica ancestral. Y no es de extrañar, porque aporta muchos beneficios. Por ejemplo, mejora la salud cardiovascular y el equilibrio.
Mariam Michael, instructora de yoga con la certificación RYT 200, explica que el yoga aéreo es una práctica que trabaja todo el cuerpo utilizando una tela especial llamada hamaca. La hamaca permite hacer las posturas tradicionales de yoga en el aire, incluidas las inversiones. El uso de la hamaca también favorece la exploración de ciertas posturas, ya que soporta parte del peso del cuerpo, lo que permite un estiramiento más profundo del que se conseguiría en la esterilla de yoga.
Además, al experimentar con el yoga aéreo, te unirás al gran grupo de personas que ha participado en esta antigua práctica a lo largo de generaciones. Michelle Dortignac, instructora de yoga con la certificación E-RYT 500, comenta que en el yoga siempre ha existido la costumbre de utilizar equipamiento y objetos colgantes como ayuda para hacer las asanas (posturas de yoga).
Hoy en día, las clases de yoga aéreo a veces combinan elementos del fitness, la danza, las acrobacias y el pilates. Dortignac explica que, en función del estudio y de quien instruya la clase, esta puede centrarse en un elemento o fusionarlos todos.
Tanto si quieres probar el yoga aéreo para mejorar en el mundo del yoga como si buscas salir de la rutina, echa un vistazo a los principales beneficios de esta práctica.
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4 beneficios del yoga aéreo
1.Te ayuda a practicar posturas invertidas
Como la hamaca puede soportar parte o todo el peso del cuerpo, el yoga aéreo es una manera perfecta para iniciarse en el mundo de las posturas invertidas, es decir, aquellas en las que la cabeza está por debajo del corazón.
Dortignac afirma que ponerse boca abajo mejora la circulación, te pone en movimiento y es divertido. De hecho, una investigación de 2018 de la revista International Journal of Physiology afirmó que las posturas invertidas en el yoga ayudan mejorar la circulación efectiva de la sangre hacia el cerebro.
Además, puedes hacer estas posturas aunque estés empezando. Sin embargo, Ben Scheu, entrenador certificado y experto en medicina deportiva, subraya que estas posturas pueden ser arriesgadas para cualquier persona con problemas circulatorios, problemas de retorno linfático, vértigos o enfermedades similares.
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Además, una investigación realizada en 2020 por la University of North Georgia descubrió que los pacientes con enfermedades cardiopulmonares, como la hipertensión o la enfermedad de arteria coronaria, pueden experimentar una serie de respuestas fisiológicas a las posturas invertidas, como cambios en la presión arterial y el consumo de oxígeno. Los investigadores concluyeron que algunos tipos de posturas invertidas pueden ser beneficiosas para los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero es necesario seguir investigando.
Si tienes dudas sobre si las inversiones (o cualquier movimiento del yoga aéreo) son adecuadas para ti, consulta con un médico u otro profesional médico antes de intentar estas posturas. Además, en el yoga aéreo siempre puedes omitir las inversiones y centrarte en hacer las posturas clásicas con ayuda de la hamaca.
2.Mejora la salud cardiovascular
En 2016 se realizó un pequeño estudio con mujeres activas de entre 18 y 45 años que dirigió el American Council on Exercise (ACE). En él, se descubrió que un programa de yoga aéreo de seis semanas ofrecía varios beneficios cardiovasculares a las participantes, incluyendo mejoras en factores de riesgo cardiometabólicos como la presión arterial, el colesterol HDL y el VO2 máximo.
El estudio concluyó que el yoga aéreo proporciona beneficios parecidos a los que ofrecen otros ejercicios de intensidad moderada, como el aeróbic acuático y el tenis. Además, se descubrió que practicar yoga aéreo regularmente mejora la salud cardiorrespiratoria y modifica positivamente varios de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Además, un estudio de 2014 del Journal of Clinical and Diagnostic Research reveló pruebas que avalan la eficacia del yoga en pacientes con insuficiencia cardíaca. En este estudio, los participantes se dividieron en dos grupos: uno de ellos hizo una sesión de yoga en esterilla centrada en posturas tradicionales y ejercicios de respiración. El otro grupo no se unió a la práctica de yoga.
Los resultados demostraron que un programa de yoga de 12 semanas reduce la presión arterial y la sobrecarga del corazón y mejora la actividad parasimpática en pacientes con insuficiencia cardíaca. Para reducir la frecuencia respiratoria, el sistema nervioso parasimpático ayuda al cuerpo a relajarse al controlar funciones como la frecuencia cardíaca en reposo y la broncoconstricción.
Aunque el estudio no incluyó el yoga aéreo en el experimento, los fundamentos de la práctica que proporcionan efectos positivos también se incluyen en las variedades aéreas del yoga. No obstante, sería necesario investigar más profundamente en el tema.
Si tienes problemas cardiovasculares o circulatorios, consulta con un profesional médico para que te aconseje.
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3.Trabaja el fortalecimiento del core
Dortignac explica que el yoga aéreo puede ser un ejercicio eficaz para entrenar el core, porque maniobrar con la hamaca requiere fuerza en el core y los brazos. Cuando realizas un movimiento más acrobático, tienes que levantar el peso del cuerpo para colocarte en la hamaca.
La experta afirma que, si estás colgado boca abajo y tienes que sentarte, no puedes empujar desde el suelo para tomar impulso. En lugar de eso, para hacer y deshacer una postura invertida, tienes que activar los músculos abdominales realizando, básicamente, una sentadilla.
Dortignac explica que, aunque no hagas las posturas más complejas, es probable que fortalezcas el core al estabilizar el cuerpo en el aire. A medida que fluyes por las posturas, tu core entra en acción para realizar el movimiento y mantener la columna vertebral más estable. A menudo, tu instructor te dará indicaciones para que recuerdes contraerlo.
Una investigación de 2009 del Journal of Bodywork and Movement Therapies que evaluó las técnicas del yoga en esterilla como medio de entrenamiento de la estabilidad del core, destacó que la fuerza del core ayuda a controlar la potencia en el tronco del cuerpo. Esto permite un movimiento más suave, eficiente y mejor coordinado en las extremidades. El artículo también afirmaba que trabajar los músculos del core ayuda a reducir el riesgo de lesiones debidas a una mala postura.
Además, en algunas posturas de yoga aéreo, el tren superior del cuerpo gira sin dejar de mantener la estabilidad en el tronco. Este tipo de entrenamiento de torso es rotacional. En otras posturas, la rotación se evita. En este caso, estamos hablando de un entrenamiento antirrotacional del core, en el que los músculos abdominales se apoyan en una carga para mantener la columna vertebral neutra y resistir el movimiento.
El doctor Stuart McGill afirmó en un estudio de 2010 de la revista Strength and Conditioning Journal que el entrenamiento antirrotacional puede ser beneficioso para las actividades del día a día porque el core, la mayoría de las veces, funciona para evitar el movimiento y no para iniciarlo. La American Council on Exercise también destacó que los ejercicios antirrotacionales ayudan a desarrollar una base estable para una variedad de patrones de movimiento, incluyendo la rotación.
4.Ayuda a profundizar en las posturas
El yoga aéreo puede ser útil para mejorar la flexibilidad. Dortignac explicó que, cuando utilizas la hamaca para asanas tradicionales de yoga, como la postura de la pinza, profundizas en las posturas, porque tu cuerpo trabaja menos. Esto te permite permanecer en la posición más tiempo.
Cuando te adaptas y mantienes una postura, estás estirando estáticamente un grupo muscular concreto, lo que significa que esos músculos están estirados sin moverse. Los estiramientos estáticos pueden ser una forma eficaz de aumentar la flexibilidad: una evaluación de 2016 de Physiotherapy Theory and Practice descubrió que los estiramientos estáticos eran eficaces para aumentar la flexibilidad de los isquiotibiales en los adultos jóvenes.
A algunas personas les resulta más fácil estirar con la hamaca que con los estiramientos tradicionales, porque la hamaca soporta parte del peso del cuerpo. Michael explica que esto alivia presión a las articulaciones, por lo que permite trabajar para realizar ciertas posturas, como la del triángulo, con menos tensión en el cuerpo.
Texto: Hannah Singleton