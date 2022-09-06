4 beneficios del yoga aéreo

Aunque a día de hoy el yoga aéreo esté ganando mucha popularidad en redes sociales, se trata de una práctica ancestral. Y no es de extrañar, porque aporta muchos beneficios. Por ejemplo, mejora la salud cardiovascular y el equilibrio.

Mariam Michael, instructora de yoga con la certificación RYT 200, explica que el yoga aéreo es una práctica que trabaja todo el cuerpo utilizando una tela especial llamada hamaca. La hamaca permite hacer las posturas tradicionales de yoga en el aire, incluidas las inversiones. El uso de la hamaca también favorece la exploración de ciertas posturas, ya que soporta parte del peso del cuerpo, lo que permite un estiramiento más profundo del que se conseguiría en la esterilla de yoga.

Además, al experimentar con el yoga aéreo, te unirás al gran grupo de personas que ha participado en esta antigua práctica a lo largo de generaciones. Michelle Dortignac, instructora de yoga con la certificación E-RYT 500, comenta que en el yoga siempre ha existido la costumbre de utilizar equipamiento y objetos colgantes como ayuda para hacer las asanas (posturas de yoga).

Hoy en día, las clases de yoga aéreo a veces combinan elementos del fitness, la danza, las acrobacias y el pilates. Dortignac explica que, en función del estudio y de quien instruya la clase, esta puede centrarse en un elemento o fusionarlos todos.

Tanto si quieres probar el yoga aéreo para mejorar en el mundo del yoga como si buscas salir de la rutina, echa un vistazo a los principales beneficios de esta práctica.

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