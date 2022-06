¿Debería correr antes o después de los entrenamientos?

Para quienes buscan desarrollar músculo, el objetivo principal de la rutina de gimnasio debe ser el levantamiento de peso . Específicamente, entrenar la hipertrofia. Se trata de ir aumentando el músculo progresivamente al levantar cada vez más peso, en un rango de repeticiones de 8 a 12. Levantar pesos pesados y esforzarte en ello provocará microtraumas e inflamación en el tejido muscular y agotará tus reservas de glucógeno (carbohidratos).Como parte del proceso de reparación, se crea la síntesis de la proteína muscular . Esto reconstruye el tejido muscular y lo hace más fuerte y mayor que antes. La próxima vez que tus músculos se expongan al mismo estímulo de entrenamiento, estarán mejor preparados para realizarlo.¿Por qué es importante saber esto? Porque necesitas energía para levantar peso y obtener resultados. Si no levantas demasiado peso o si no puedes completar el número necesario de repeticiones, series o el volumen total, es probable que no expongas a tus músculos al estímulo necesario.Por lo tanto, el importante proceso hipertrófico no tendrá lugar y el músculo no crecerá.Por lo que, si deseas crear músculo, debes enfocar tu energía en levantar peso. Correr antes de levantar peso agotará las reservas de energía que necesitas para levantar pesos pesados. Además, el movimiento repetitivo del running reduce la eficacia de las contracciones musculares. Esto significa que te cansas y las contracciones musculares son menos efectivas. Puede que incluso sacrifiques la postura como resultado del cansancio y las contracciones propias del running, según un estudio de 2016 publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research. En las investigaciones se examinaron los efectos de correr en la cinta a una intensidad moderada antes de ejercicios de resistencia hipertrófica. Midieron la tasa de esfuerzo percibido (TEP) y las repeticiones completadas, entre otras, para establecer los efectos.Se descubrió que el número total de repeticiones, la potencia media y la velocidad se reducían drásticamente en el grupo que realizó cardio antes del peso. Además, su TEP era incluso más elevada con menor volumen.Si tu objetivo principal es desarrollar la fuerza y los músculos, realiza ejercicios aeróbicos después del entrenamiento. Lo recomendable es hacer algo ligero. Hacer demasiado tras un entrenamiento pesado de piernas o cuerpo entero solo aumentará el tiempo de recuperación necesario. Lo ideal es evitar combinar cardio y peso.