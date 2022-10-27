Cómo elegir el mejor sujetador deportivo Nike para hacer yoga
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Encuentra tu modelo ideal con estos consejos.
Sea cual sea el objetivo de tu práctica, la clave del yoga está en encontrar tu ritmo y fluir de una postura a otra. A menudo, los profesores nos piden que profundicemos las posturas hasta donde nos resulte cómodo o que transformemos un movimiento complejo en uno más sencillo.
Tal como explica Tara Sweeney, diseñadora técnica de sujetadores deportivos Nike, lo ideal es que la ropa que uses para hacer yoga, sujetadores deportivos incluidos, cuente con un ajuste personalizado.
No te limites a las categorías de sujetadores deportivos que existen. Si te sientes más cómoda haciendo yoga con uno de alta sujeción que con uno de baja sujeción, adelante.
Sweeney recuerda que, para encontrar el mejor sujetador deportivo de yoga, puede que tengas que probarte varios tipos. Según nos explica, hay modelos para todos los gustos. El ajuste variará según tu talla de pecho, tu cuerpo y el nivel de sujeción que busques.
Sigue leyendo para encontrar el mejor sujetador deportivo de Nike para hacer yoga según el estilo y la comodidad que prefieras.
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Nike Alate: el mejor sujetador deportivo de yoga con un ajuste ligero y adaptable
1.Nike Yoga Alate Curve: tu mejor opción si buscas un diseño de cuello alto
- Los tirantes anchos ofrecen una presión uniforme sobre los hombros.
- El diseño de espalda deportivo facilita el movimiento de los omóplatos.
- La tecnología Nike Dri-FIT evita que se acumule el sudor en la piel.
2.Nike Yoga Alate Versa: tu mejor opción si buscas un diseño con almohadillas finas y tirantes regulables
- El tejido es muy elástico y ofrece una mayor libertad de movimiento.
- La parte inferior envuelve la caja torácica sin apretar.
- La tecnología Nike Dri-FIT mantiene la transpirabilidad.
3.Nike Alate Solo: tu mejor opción si buscas un diseño más largo
- Gracias a su mayor longitud y a su amplio cuello redondo, este modelo puede llevarse como una camiseta de tirantes.
- El tejido InfinaSoft se adapta a la piel con un tacto sedoso.
- La tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel.
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Nike Swoosh: el mejor sujetador deportivo de yoga con un ajuste ceñido
El sujetador deportivo de yoga Nike Swoosh es ideal si quieres evitar que el pecho se mueva mientras practicas yoga. ¿El motivo? Su tejido ofrece una mayor compresión con costuras para ceñirse más al cuerpo. Elige entre estas dos opciones:
1.Sujetador deportivo de cuello alto Nike Yoga Swoosh: tu mejor opción si buscas un diseño de cuello alto
- El diseño con aberturas de la parte posterior ayuda a mantener la frescura.
- El tejido es suave y firme para evitar que el pecho se mueva.
- El bolsillo interior es perfecto para guardar el móvil o las llaves después de clase.
2.Sujetador deportivo con almohadillas de sujeción media Nike Swoosh: tu mejor opción si buscas un diseño con tirantes regulables
- El ajuste ceñido ofrece compresión alrededor del pecho y sobre la zona abdominal.
- La espalda con tirantes tiene menos material para facilitar el movimiento de los omóplatos.
- La tecnología Nike Dri-FIT acelera la evaporación del sudor.
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Nike Indy: el mejor sujetador deportivo de yoga para tu estilo
Al igual que los sujetadores deportivos Alate, el modelo Nike Indy deja que el pecho se mueva de manera natural. ¿Su principal diferencia? Esta versión es más atrevida, expresiva y colorida para que sí o sí encuentres uno que combine con tu estilo. Prueba una de estas tres opciones:
1.Nike Yoga Indy: tu mejor opción si buscas un diseño con un cuello único
- La separación de materiales se traduce en un cuello alto con mayor ventilación en el pecho.
- El tejido Infinalon envuelve el pecho con suavidad.
- Los dos pares de tirantes ayudan a personalizar el ajuste.
2.Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy: tu mejor opción si buscas un diseño con mayor capilarización de la humedad
- Está confeccionado con menos material, ya que no tiene almohadillas.
- El tejido sedoso se ciñe a la piel.
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV ofrece transpirabilidad durante toda la sesión.
3.Nike Indy Luxe: tu mejor opción si buscas un diseño cómodo y ligero
- El tejido Luxe minimiza las distracciones.
- La almohadilla está cosida para evitar que tengas que reajustarla.
- Las costuras adheridas son suaves (y apenas se ven).
Texto: Julia Sullivan, entrenadora titulada en la organización deportiva estadounidense American Council on Exercise (ACE)