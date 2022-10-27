El mejor sujetador deportivo Nike para hacer yoga

Sea cual sea el objetivo de tu práctica, la clave del yoga está en encontrar tu ritmo y fluir de una postura a otra. A menudo, los profesores nos piden que profundicemos las posturas hasta donde nos resulte cómodo o que transformemos un movimiento complejo en uno más sencillo.

Tal como explica Tara Sweeney, diseñadora técnica de sujetadores deportivos Nike, lo ideal es que la ropa que uses para hacer yoga, sujetadores deportivos incluidos, cuente con un ajuste personalizado.

No te limites a las categorías de sujetadores deportivos que existen. Si te sientes más cómoda haciendo yoga con uno de alta sujeción que con uno de baja sujeción, adelante.

Sweeney recuerda que, para encontrar el mejor sujetador deportivo de yoga, puede que tengas que probarte varios tipos. Según nos explica, hay modelos para todos los gustos. El ajuste variará según tu talla de pecho, tu cuerpo y el nivel de sujeción que busques.

Sigue leyendo para encontrar el mejor sujetador deportivo de Nike para hacer yoga según el estilo y la comodidad que prefieras.

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