Aunque una sesión intensa en la que sudes mucho pueda ser gratificante, el olor que se queda en la ropa de entrenamiento, incluso después de lavarla, puede suponer un problema a la hora de prepararse para ir al gimnasio.

La ropa con la que entrenas absorbe el sudor. Algunos tipos de tejido, como el algodón, suelen retener la humedad. Otros, como el poliéster de la ropa Nike Dri-FIT, ayudan a mantener la piel fresca y seca, ya que dispersan la humedad por la superficie del tejido para que se evapore más rápidamente.

Independientemente del material de tu ropa de entrenamiento, a veces es difícil librarse del olor persistente a sudor, incluso después del lavado. Descubre estos 5 consejos para eliminar el olor corporal de la ropa de entrenamiento.