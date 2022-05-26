Cómo quitar el olor a sudor de la ropa de entrenamiento
¿Te encanta entrenar duro, pero odias el olor que se queda en la ropa sudada del gimnasio? Prueba estos 5 consejos para que tu ropa no apeste.
Suministros
- Vinagre blanco
- Bicarbonato sódico
- Detergente para ropa
Herramientas
- Barreño con una capacidad de 4 litros
Aunque una sesión intensa en la que sudes mucho pueda ser gratificante, el olor que se queda en la ropa de entrenamiento, incluso después de lavarla, puede suponer un problema a la hora de prepararse para ir al gimnasio.
La ropa con la que entrenas absorbe el sudor. Algunos tipos de tejido, como el algodón, suelen retener la humedad. Otros, como el poliéster de la ropa Nike Dri-FIT, ayudan a mantener la piel fresca y seca, ya que dispersan la humedad por la superficie del tejido para que se evapore más rápidamente.
Independientemente del material de tu ropa de entrenamiento, a veces es difícil librarse del olor persistente a sudor, incluso después del lavado. Descubre estos 5 consejos para eliminar el olor corporal de la ropa de entrenamiento.
Cómo quitar el olor a sudor de la ropa de entrenamiento
1.Deja secar la equipación del gimnasio antes de lavarla
Puede que tu ropa de entrenamiento no se seque del todo si la echas al cesto de la ropa sucia o la dejas en tu bolsa de deporte, ni siquiera aunque esté confeccionada con poliéster de secado rápido o con materiales de rendimiento que mantengan la humedad alejada del cuerpo.
Las bacterias causantes del olor proliferan en ambientes húmedos, por lo que dejar colgada tu equipación deportiva puede contribuir a reducir el crecimiento de bacterias y, en consecuencia, las posibilidades de que tu ropa desprenda mal olor.
2.Sumerge la ropa en vinagre y bicarbonato sódico antes de lavarla
La mezcla de vinagre blanco y bicarbonato sódico, dos productos básicos que todo el mundo tiene en casa, puede ser una herramienta poderosa para acabar con los malos olores. El vinagre blanco es un desodorante natural y el bicarbonato sódico tiene propiedades alcalinas, por lo que los dos ayudan a eliminar los olores de la ropa y a desinfectarla.
Antes de meter la equipación de entrenamiento en la lavadora, llena de agua fría un barreño de unos 4 litros de capacidad, el fregadero o el lavabo. A continuación, añade una taza de vinagre blanco y otra de bicarbonato sódico. Sumerge las prendas sudadas y déjalas al menos 30 minutos antes de lavarlas. No hace falta enjuagarlas; puedes meterlas directamente en la lavadora.
Si no tienes tiempo para poner la ropa a remojo con la mezcla de vinagre y bicarbonato sódico, añade una taza de vinagre blanco directamente a la lavadora junto al detergente. No te preocupes por el olor que el vinagre pueda dejar en las prendas, ya que se va al lavarlas en la lavadora.
CONTENIDO RELACIONADO: Te contamos cómo quitar manchas de sudor de las camisetas
3.No abuses del detergente para la ropa
Añadir más detergente no tiene por qué ser sinónimo de obtener un mejor resultado. De hecho, el detergente puede ser contraproducente si se utiliza en exceso. Los detergentes para la ropa y los potenciadores del lavado pueden dejar un residuo en la equipación de entrenamiento que a veces atrapa el mal olor. Utiliza la cantidad de detergente recomendada, no añadas más del necesario.
4.Evita el suavizante
Al igual que el detergente, el suavizante puede crear una capa que, con el tiempo, quizás atrape más bacterias y olores desagradables. Aunque el suavizante puede ayudar a que algunas prendas estén suaves y huelan bien, es mejor prescindir de él al lavar la ropa de entrenamiento.
Consejo: Las altas temperaturas pueden dañar las fibras de los tejidos de rendimiento. Por eso, lo mejor es lavar la equipación de entrenamiento con agua fría en un ciclo delicado. De esta forma, las prendas ni encogerán ni perderán su forma. Además, siempre que sea posible, deja que se sequen al aire. Si tienes que usar la secadora, elige un programa de temperatura baja.
5.Dale la vuelta a las prendas y lava juntos los tejidos parecidos
Para que el lavado sea más eficaz, dale la vuelta a la ropa antes de meterla en la lavadora. Como las bacterias causantes de los malos olores suelen proliferar más en el interior de las prendas, lavarlas del revés puede hacer que queden más limpias.
Aunque te parezca adecuado lavar juntos las toallas, las sudaderas con capucha y los vaqueros, lo mejor es que no mezcles la ropa de entrenamiento con prendas de materiales similares al tejido Fleece. De lo contrario, pueden que a tu equipación se le peguen pelusas y que, con el tiempo, le salgan bolitas. Los tejidos densos, como el denim, y cualquier prenda con botones o cremalleras también deben lavarse por separado para evitar dañar los delicados tejidos de la ropa deportiva.
RELACIONADO: 5 pasos sencillos para lavar tu sudadera y que mantenga la suavidad y un tacto agradable
Texto: Claire Tak