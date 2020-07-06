Cómo motivar a los niños para que se muevan

A partir de ahí, puedes construir sobre esa base. Después de un par de semanas de moverse regularmente, Cutaia sugiere hacerles preguntas como: "¿Cómo es estar en tu cuerpo?" o "¿Qué puede hacer tu cuerpo que no creías que fuera capaz de hacer?". Los animarás a tener una conexión saludable con su cuerpo, y su mente debería asumirlo de forma natural. "Deja que la biología trabaje por ti. No tienes que forzar el tema", dice. "Al estar predispuestos a moverse, cuando los niños tienen suficiente actividad, el concepto de que el movimiento es bueno para ellos encaja sin más en su cerebro".



Aunque puede parecer una buena idea enseñar a tus hijos todos los beneficios del ejercicio, puede que sea mejor no sacar el tema de la biología. "Los adultos tienden a hacer algo cuando el porqué está relacionado con la ciencia, pero los niños suelen sentirse más inspirados cuando está relacionado con una historia", dice el Nike Master Trainer Brian Nunez.



Por ejemplo, en lugar de decirles a tus hijos que los saltos con sentadilla les harán tener piernas fuertes y resistentes, describe cómo una rana hambrienta necesita piernas robustas y rápidas para saltar a través de un estanque y atrapar más moscas, y cómo practicar sus saltos les hace cada vez más rápidos. O la próxima vez que hagan un ejercicio basado en la velocidad, como los saltos de tijera, diles que el bailarín o la jugadora de baloncesto que más les gusta se mueve tan rápido gracias a ejercicios como estos.



Si explicas las cosas en términos que entiendan y les importen, es mucho más probable que quieran moverse y que disfruten.