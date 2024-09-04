¿Qué es el pickleball? ¿Cómo se juega?

¿Qué es el pickleball? y cómo se juega?
Deportes y actividad
Dos especialistas explican todo lo que necesitas saber sobre el pickleball y dan consejos sobre cómo jugar.
Puede que el pickleball sea de los deportes más célebres en los Estados Unidos, y esta popularidad no deja de crecer en todo el mundo. Según la Sports and Fitness Industry Association, el número de personas que practican pickleball se duplicó en 2022 en EE. UU., lo que supuso un incremento de prácticamente el 159 % en tres años.
Y no es de extrañar: este deporte, que se juega con palas y una pelota de plástico, es divertido, dinámico y sencillo. Desde que se inventó hace casi 60 años, el pickleball ha demostrado ser un deporte para todo tipo de personas, tanto para quienes lo practican ocasionalmente como hobby como para aquellos atletas que se lo toman más en serio. Gracias a su creciente popularidad, cada vez es más fácil que tanto principiantes como profesionales encuentren oportunidades para jugar.
¿Te apetece probarlo? A continuación te explicamos todo lo que debes saber sobre el pickleball y te damos consejos de expertos para aprender a jugar.
¿Cómo se juega a pickleball?
El pickleball se juega con unas palas que son más grandes que las de ping pong pero más pequeñas que las raquetas de tenis. Además, pueden ser de madera, plástico, fibra de carbono u otros materiales. Los jugadores usan una pelota de plástico con agujeros y con un tamaño similar a la de béisbol.
Los partidos pueden ser individuales (mano a mano) o de dobles (dos contra dos), y se disputan en una pista que, más o menos, tiene la mitad del tamaño de una de tenis estándar. En el centro de la pista hay una red de 86 cm de altura.
Antes de empezar a jugar, repasa las normas esenciales a continuación. ¿Te planteas hacerte profesional? El manual de la asociación USA Pickleball puede ayudarte.
1. La pelota tiene que pasar por encima de la red y caer dentro de los límites de la pista. Esta es la norma habitual en todos los deportes de raqueta, y el pickleball no es una excepción. La pelota tiene que pasar por encima de la red y aterrizar dentro de los límites de la pista marcados por las líneas. Si un equipo o un jugador tira la pelota fuera del terreno de juego, el jugador o equipo adversario gana un punto.
2. Los jugadores no pueden estar en la zona de no volea en el momento de golpear la pelota. En cada extremo de la red hay un área de algo más de 2 metros marcada con una línea paralela. Esta es la llamada zona de no volea, que idearon las mismas personas que inventaron el juego para evitar que los jugadores de más altura tuviesen ventaja. Los jugadores no pueden tener los pies dentro de esta zona cuando golpeen la pelota.
3. Los saques deben hacerse sin levantar el brazo desde la línea de fondo y caer fuera de la zona de no volea. Cuando se hace un saque para empezar un punto, los jugadores deben estar en la línea de fondo, que es la raya que indica el final de la pista y que está en paralelo a la red. A continuación, hay que golpear la pelota sin levantar el brazo y apuntar hacia el otro lado de la red, de manera que pase de la línea de no volea.
4. En el primer golpe de cada equipo, la pelota tiene que rebotar una vez en la pista antes de que el jugador o el equipo contrario pueda devolverla. Cuando un jugador o un equipo hace un saque, los oponentes deben dejar que la pelota rebote una vez antes de golpearla y pasarla de nuevo hacia el otro lado de la red. Cuando la pelota vuelve al equipo que ha sacado, este debe dejarla rebotar una vez antes de devolverla.
Entonces, los equipos pueden golpear la pelota sin tener que dejarla rebotar antes. Este golpe se llama "volea" y consiste en golpear la pelota en el aire sin haberla dejado rebotar.
5. Si la pelota rebota dos veces en el mismo lado de la pista, acaba la jugada de ese punto. Como ocurre en el tenis, si un equipo pasa la pelota al otro lado de la red y rebota dos veces antes de que el otro equipo pueda devolverla, los jugadores que la hayan lanzado ganan el punto.
6. Solo puede anotar puntos el equipo que saca. Si el equipo que saca gana un punto, anota. Si el equipo que no ha sacado gana un punto, la puntuación no cambia. El equipo que ha ganado el punto pasa a ser el que saca cuando toca jugarse el siguiente punto.
7. Se necesitan 11 puntos y superar al equipo contrario por 2 puntos para ganar un partido.
¿Por qué es tan popular el pickleball?
Rick Witsken, exjugador profesional de tenis, entrenador de pickleball y cofundador de la National Pickleball League de EE. UU. (una nueva liga profesional para jugadores de más de 50 años), opina que el principal atractivo de este deporte es su sencilla curva de aprendizaje, ya que los jugadores empiezan a disfrutar del juego en cuestión de minutos.
Witsken añade que es mucho más fácil dominar el pickleball que el tenis. Según nos explica, cuando aprendes a jugar al tenis, puede que necesites varias clases antes de conseguir golpear correctamente la pelota tres veces consecutivas.
Sin embargo, con el pickleball, consigues eso en los primeros cinco minutos. Además, cuanto más dure la ronda, más expectación se crea, y eso resulta más divertido. También añade que esta facilidad para jugar mínimamente bien al pickleball hace que sea bastante mejor que el tenis y que por eso se ha popularizado tanto.
Ernie Medina, representante de la asociación USA Pickleball y entrenador certificado por la organización Professional Pickleball Registry está de acuerdo. Él afirma que la popularidad de este juego está relacionada con el hecho de que es más similar al ping pong que a una miniversión del tenis.
Witsken comenta que el tamaño de la pista también puede tener algo que ver con su popularidad desde el punto de vista social. Como los equipos están más cerca los unos de los otros y no tienen que correr tanto, pueden charlar y reírse fácilmente mientras juegan.
Sin embargo, el hecho de que la pista sea pequeña no significa que no se haga ejercicio con el pickleball. En un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health en 2021, las personas adultas con un estilo de vida sedentario que empezaron a jugar a pickleball aumentaron la potencia de las piernas en un 11 % en solo 6 semanas.
En comparación, el entrenamiento de fútbol de alta intensidad suele aumentar la potencia de las piernas en un 15-16 % en cuatro meses en el caso de hombres de mayor edad. Además de los beneficios para la salud física, las personas que jugaban a pickleball que participaron en el estudio afirmaron que este deporte era divertido y que disfrutaban mucho practicándolo. De media, los participantes hicieron 4,5 horas de ejercicio durante un periodo de 6 semanas y comentaron que su bienestar mejoró durante este tiempo.
¿Cómo se inventó este deporte y de dónde viene su nombre?
Según la asociación USA Pickleball, este deporte se inventó en 1965 en Bainbridge Island, junto a la costa de Seattle (Washington, EE. UU.). Joel Pritchard, excongresista del estado de Washington, estaba de vacaciones con su amigo Bill Bell cuando los dos idearon este deporte con palas de ping pong y una pelota con agujeros en una vieja pista de bádminton.
Durante los días siguientes, ambos modificaron la forma de jugar y, finalmente, bajaron la red para que el deporte fuese más accesible tanto para niños y niñas como para personas adultas. El primer cambio que hicieron fue que la pelota tenía que rebotar una vez después del saque y después de la primera devolución. El segundo fue delimitar la zona de no volea, que, según Bell, anulaba la posible ventaja de las personas más altas.
La mujer de Pritchard, Joan, explicó que se inventó el nombre "pickleball" por su estilo, que combina elementos de otros deportes.
Además, Joan también comentó en su momento que le recordaba al "pickle boat", el término en inglés que hace referencia a un equipo formado por remeros que no fueron escogidos para subirse a otros barcos.
¿En qué se diferencian el pickleball y el tenis?
Aunque el pickleball se suele disputar en una parte de una pista de tenis y ambos son deportes de raqueta, son bastante diferentes el uno del otro. Algunas de las diferencias más importantes son:
- Tamaño de la pista: La pista de pickleball es más pequeña que la de tenis. De acuerdo con las normas de USA Pickleball, este deporte se juega en un espacio de 6 metros de ancho por 13 de largo. La parte posterior de cada lado de la pista está dividida por líneas blancas perpendiculares en dos áreas de saque de 3 metros de ancho. A cada lado de la red hay un área de unos 2 metros de largo que se llama "zona de no volea".
Las dimensiones de las pistas de tenis son mucho más grandes, ya que tienen casi 24 metros de largo y una zona de algo más de 8 metros de ancho para los jugadores en los partidos de individuales y de 11 metros para los dobles. Las líneas de las pistas de tenis también son diferentes: en lugar de tener una línea perpendicular en la mitad posterior de cada lado, solo hay una en la zona más cercana a la red. Además, las pistas de tenis no tienen zonas de no volea.
El pickleball no requiere correr tanto, ya que la pista es más pequeña, y este es otro motivo por el que se ha hecho tan popular.
Un consejo: Si no tienes una pista de pickleball cerca, puedes crearla en cualquier zona con el asfalto suficiente para poder jugar. La asociación USA Pickleball ofrece instrucciones e indicaciones sobre las dimensiones de la pista para que crees la tuya. Puedes usar tiza para marcar los límites de la pista y de la zona de no volea. Puedes comprar redes portátiles en Internet, pero también puedes atar una cuerda entre dos sillas para improvisar una.
- Equipamiento: El pickleball se juega con palas que tienen una cara lisa en vez de con raquetas con cuerdas, como las de tenis y bádminton. La pelota es de plástico y está llena de agujeros, y no es de goma inflada de aire y cubierta de fieltro como la de tenis.
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- Reglas: Algunas reglas son diferentes en este deporte. Por ejemplo, los saques en el pickleball se hacen sin levantar el brazo, y la pelota y la pala deben tocarse por debajo de la cintura durante el servicio. El saque tiene que caer al otro lado de la pista, pasando la línea divisoria paralela a la red. En el tenis, sin embargo, los saques deben caer dentro de la zona de la línea paralela del otro lado de la red. En el pickleball, al contrario que en el tenis, la pelota debe rebotar en el otro lado de la pista después de que la devuelvan por primera vez.
- Zona de no volea: En el pickleball, esta zona es de unos 2 metros a cada lado de la red y está marcada por líneas paralelas a esta. Los jugadores de pickleball no pueden golpear la pelota en el aire si tienen los pies dentro de esta zona. Sin embargo, esta regla no existe en el tenis.
- Puntuación: En el tenis, el primer punto que se marca hace que la puntuación quede 15-0, y los puntos siguientes se cuentan como 30 y 40. Un partido de tenis puede ganarse con solo cuatro puntos: 15, 30, 40 y el punto siguiente. Tanto el jugador o el equipo que saca como el que devuelve la pelota pueden anotar puntos.
En el pickleball, solo el equipo que saca puede añadir puntos al marcador. Si el equipo que devuelve gana un punto, se convierte en el equipo que saca y tiene la oportunidad de sumar puntos. Los puntos se cuentan de uno en uno y los partidos se juegan a 11. El equipo o jugador ganador tiene que ganar por dos puntos. Verás que la puntuación tiene tres números, que representan la puntuación del equipo que saca, la puntuación del equipo que recibe y la persona del equipo que saca (1 o 2).
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¿Qué equipación se necesita para el pickleball?
Lo primero que necesitas es una pelota y palas de pickleball. Las palas están disponibles en una amplia gama de materiales, desde madera sencilla hasta fibra de carbono, que suele ser la opción más cara.
Si buscas una pala para iniciarte en este deporte, Witsken recomienda dejar de lado la de fibra de carbono y optar por una con estructura de panal en el centro, ya que este tipo de palas son ligeras e ideales para principiantes. La pelota no rebotará tan rápido como lo haría con una pala de madera, así que te resultará más fácil golpearla y hacer que caiga dentro de los límites establecidos.
Los jugadores de pickleball también deben tener un calzado deportivo con sujeción con tracción multidireccional en la planta del pie. Las zapatillas de tenis pueden ser una buena opción para jugar a pickleball. En cuanto a la ropa, opta por prendas ligeras, transpirables y que gestionen el sudor para no renunciar a la comodidad y a la frescura en la pista.
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Consejos de pickleball para principiantes
Por lo general, el pickleball es un deporte fácil de aprender, pero necesitarás algo de práctica para dominarlo. A continuación, Medina y Witsken te dan un consejo cada uno para ayudarte a triunfar cuando empiezas.
- Evita los swings largos.
Según Witsken, quienes empiezan a jugar al pickleball, sobre todo las personas con experiencia en el tenis, tienden a llevar la pala muy hacia atrás para golpear la pelota, como lo harían en el tenis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la pista de pickleball es más pequeña y las pelotas y las palas tienden a rebotar bastante, por lo que hacer grandes movimientos sería contraproducente. Esto puede hacer que la pelota caiga fuera de la pista.
El experto también aconseja aprovechar el tamaño de la pista y el rebote del equipamiento a tu favor. Es mejor hacer swings cortos e intentar controlar el punto en el que das los golpes. Además, a medida que vayas mejorando, podrás golpear la pelota más rápido, pero, incluso entonces, tampoco será necesario que hagas un gran recorrido hacia atrás.
- Mantén la pelota delante de ti.
Medina explica que los principiantes suelen estirar los brazos para golpear la pelota sin moverse del sitio, pero así puede ser más difícil controlar hacia dónde irá la pelota.
En lugar de dejar el cuerpo quieto y estirar los brazos, Medina aconseja mover los pies, de forma que la parte frontal del cuerpo apunte hacia la pelota y hacia el punto al que la quieres lanzar. Antes de empezar un punto, colócate bien, con las rodillas ligeramente flexionadas y la pala delante del cuerpo.
Medina recomienda fijarse en los pies, que estarán colocados en forma de V.
El experto recomienda dar pasos laterales y hacer movimientos cortos para colocarte en esta postura en V antes de cada golpe. Así podrás tener más control y, por lo tanto, aumentar tus posibilidades de lanzar la pelota dentro de los límites desde el principio.
Texto: Greg Presto