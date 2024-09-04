¿Qué es el pickleball? ¿Cómo se juega?

Rick Witsken, exjugador profesional de tenis, entrenador de pickleball y cofundador de la National Pickleball League de EE. UU. (una nueva liga profesional para jugadores de más de 50 años), opina que el principal atractivo de este deporte es su sencilla curva de aprendizaje, ya que los jugadores empiezan a disfrutar del juego en cuestión de minutos.

Witsken añade que es mucho más fácil dominar el pickleball que el tenis. Según nos explica, cuando aprendes a jugar al tenis, puede que necesites varias clases antes de conseguir golpear correctamente la pelota tres veces consecutivas.

Sin embargo, con el pickleball, consigues eso en los primeros cinco minutos. Además, cuanto más dure la ronda, más expectación se crea, y eso resulta más divertido. También añade que esta facilidad para jugar mínimamente bien al pickleball hace que sea bastante mejor que el tenis y que por eso se ha popularizado tanto.

Ernie Medina, representante de la asociación USA Pickleball y entrenador certificado por la organización Professional Pickleball Registry está de acuerdo. Él afirma que la popularidad de este juego está relacionada con el hecho de que es más similar al ping pong que a una miniversión del tenis.

Witsken comenta que el tamaño de la pista también puede tener algo que ver con su popularidad desde el punto de vista social. Como los equipos están más cerca los unos de los otros y no tienen que correr tanto, pueden charlar y reírse fácilmente mientras juegan.

Sin embargo, el hecho de que la pista sea pequeña no significa que no se haga ejercicio con el pickleball. En un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health en 2021, las personas adultas con un estilo de vida sedentario que empezaron a jugar a pickleball aumentaron la potencia de las piernas en un 11 % en solo 6 semanas.

En comparación, el entrenamiento de fútbol de alta intensidad suele aumentar la potencia de las piernas en un 15-16 % en cuatro meses en el caso de hombres de mayor edad. Además de los beneficios para la salud física, las personas que jugaban a pickleball que participaron en el estudio afirmaron que este deporte era divertido y que disfrutaban mucho practicándolo. De media, los participantes hicieron 4,5 horas de ejercicio durante un periodo de 6 semanas y comentaron que su bienestar mejoró durante este tiempo.