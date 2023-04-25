Los mejores looks de Nike Tennis para mujer

8 prendas básicas para completar cualquier conjunto de tenis
Guía de compra
Ponemos a tu servicio estos básicos de tenis Nike para que te luzcas en la pista.
Con las faldas, los vestidos, las camisetas de tirantes, los polos y las versátiles zapatillas, cualquier look de tenis puede pasar a ser un conjunto para tomar el brunch después del partido o para hacer la compra.
Los conjuntos de tenis Nike para mujer están pensados para atletas profesionales. Da igual si eres novata en el tenis o una jugadora competitiva, es muy importante llevar una equipación de tenis que te ayude a moverte con velocidad y fluidez por la pista.
8 artículos básicos para completar cualquier conjunto de tenis Nike
1. Vestidos y faldas de tenis Nike
Los vestidos y faldas de tenis Nike están confeccionados con materiales ligeros y transpirables y suelen incluir un pantalón corto ceñido integrado para resistir las pelotas con efecto más difíciles y evitar el roce. Estas faldas ofrecen transpirabilidad y facilidad de movimiento y son ideales tanto para atletas novatas como para las más experimentadas.
2. Camisetas sin mangas y partes de arriba de tirantes de tenis Nike
Las camisetas y partes de arriba de tirantes son ideales para los partidos porque te dan libertad total de movimiento en los brazos y los hombros para que ni los restos cruzados más complicados se te resistan.
Muchas camisetas y partes de arriba de tirantes de tenis Nike están confeccionadas con fibras de poliéster reciclado y usan la tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore más rápido.
3. Sujetadores deportivos de tenis Nike
Los sujetadores deportivos son una prenda que no siempre se ve, pero que es importantísima en cualquier conjunto de tenis. Los mejores sujetadores deportivos de tenis Nike son modelos de sujeción media y alta que ofrecen un ajuste de compresión ceñido durante todo el partido. El tenis es un deporte de alto impacto y es importante moverse en la pista con comodidad, rapidez y decisión.
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4. Zapatillas de tenis NikeCourt
Las zapatillas pueden completar o arruinar un conjunto, sobre todo cuando estás en la pista. Las zapatillas de tenis NikeCourt están disponibles en una variedad de diseños y colores llamativos y disponen de tecnología integrada en las suelas que favorece el salto y el aterrizaje. Esto incluye la tecnología Zoom Air, la espuma Nike React y, en algunos casos, una placa completa que actúa como un trampolín para atletas que saltan en la pista.
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5. Gorras, viseras y cintas para el pelo de tenis Nike
Alejar el pelo (y el sudor) de la cara en la pista de tenis es imprescindible. Tanto si buscas protección adicional contra el sol con una gorra o una visera o controlar tu pelo, las gorras, viseras y cintas para el pelo Nike son un accesorio práctico para cualquier jugadora de tenis.
6. Chaquetas de tenis Nike
Ya sea porque necesitas una prenda adicional para mantener los músculos calientes o quieres algo para cubrirte después del partido mientras se seca el sudor, es útil llevar las chaquetas de tenis Nike en la mochila o la bolsa. Las chaquetas también ofrecen la oportunidad de combinar varios colores y modelos, ideal para hacer toda una declaración de estilo después del partido.
7. Pantalones de tenis Nike
Cuando calientes en días fríos (o para los partidos en general), opta por un par de pantalones de tenis ligeros. Los pantalones de tenis NikeCourt disponen de dobladillos con cremallera que puedes abrir y cerrar, lo que facilita ponérselos y quitárselos.
8. Sudaderas con y sin capucha de tenis Nike
Aparte de la función de regulación de la temperatura, las sudaderas amplias con y sin capucha son una prenda suave e informal para completar la equipación de tenis de alto rendimiento. Ve directamente a tomar el brunch después de tu próximo partido o ponte una sudadera con o sin capucha de tenis Nike y relájate con estilo.
Texto de Julia Sullivan, entrenadora personal certificada por la American Council on Exercise (ACE)