Cómo hacer abdominales de forma adecuada

¿Cuándo fue la última vez que hiciste abdominales? Con las innumerables máquinas de core y los programas de entrenamiento de abdominales disponibles hoy en día, puede que te preguntes si aún merece la pena incluir este movimiento clásico en tu rutina. La respuesta es que sí. Los preparadores físicos son unos firmes defensores de los ejercicios abdominales porque son un movimiento fundamental que ayuda a desarrollar la fuerza del core y a aumentar el uso de los abdominales sea cual sea el estado físico.

«Los abdominales pueden ser un buen ejercicio para el core, sobre todo cuando se hacen con intención y con una buena postura», dice Phillip Solomon, preparador físico personal certificado por la NASM e instructor de Barry. «Son sencillos y accesibles y te enseñan a activar realmente los abdominales en lugar de dejar que la zona lumbar o los flexores de la cadera hagan el trabajo duro durante el entrenamiento».

A continuación, aprenderás a hacer abdominales para sacar el máximo partido al ejercicio, además de descubrir variantes que fortalecen diferentes partes del core.