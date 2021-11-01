Cómo evitar interrupciones del sueño según los especialistas

Estar mucho tiempo en la cama si no es para dormir es contraproducente. De acuerdo con el Dr. Peters, tu cuerpo debe asociar la cama con el descanso. "Si te pasas mucho tiempo en la cama sin dormir, es posible que asocies la cama con estar despierto o, lo que es peor, con la ansiedad y el insomnio".



Prueba lo siguiente: Relájate durante una hora en la sala de estar (lee, escribe, respira despacio y profundamente, prueba el "yin yoga" o el yoga restaurador, practica el mindfulness, relaja los músculos o escucha música relajante) para ayudarte a entrar en un estado de relajación antes de meterte en la cama. Según Baker, tarde o temprano te acabará entrando el sueño.







Aunque sigas estos consejos, es posible que te sigas despertando a las 3 de la mañana. Si se da el caso, Baker aconseja contar ovejitas, una técnica milenaria pero eficaz. O prueba con fantasear un poco: imagínate en un sitio bonito mientras respiras profundamente.



¿No se te entrecierran los ojos de solo pensarlo? Si has estado más de 20 minutos en la cama intentándolo sin éxito, lo mejor es que te levantes (para no asociar la cama con estar despierto) y leas un poco, medites o escuches música relajante, aunque sea un disco de canciones de cuna. Vuelve a la cama solo cuando te esté entrando sueño. Dale un poco de tiempo y ten fe en el proceso. Te dormirás.