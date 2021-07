Cómo evitar interrupciones del sueño según los especialistas

Te has metido en cama a las 23:00 y te has levantado a las 7:00. ¡Toma ya! Hoy has dormido tus ocho horitas. Pero antes de que te regodees de lo bien que te has organizado, debemos preguntarte: ¿cuántas veces te has despertado a lo largo de la noche?



Como ya sabrás, el sueño se compone de varios ciclos. Al principio es ligero, pero poco a poco se vuelve más profundo hasta llegar al sueño paradójico (la famosa fase REM). Este tipo de sueño es el que influye en tu memoria y estado de ánimo. "La mayoría de las personas se despiertan de forma natural brevemente al finalizar cada ciclo", afirma Brandon Peters, médico especialista del sueño en el Virginia Mason Medical Center y profesor adjunto en la Stanford University. Como cada ciclo del sueño dura entre 90 y 120 minutos, es probable que, en el transcurso de ocho horas, te despiertes tres o cuatro veces durante aproximadamente un minuto. Seguramente lo que hagas sea cambiar de postura o taparte bien con las sábanas, y es normal que no te acuerdes de haberte despertado. También es normal que te despiertes si tienes que ir al baño (y buscarlo a tientas) o si alguien hace ruido (un bebé o los ronquidos de tu perro o de tu pareja).