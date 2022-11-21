Por qué no deberías centrarte en el IMC cuando buscas un embarazo

La fertilidad puede llegar a ser un misterio. Hay muchos factores que influyen en la capacidad para concebir y llevar a término un embarazo: genética, historial médico, la forma del útero y la fertilidad de la persona que aporta el esperma. Además, hay un factor especialmente complicado y controvertido: el índice de masa corporal, o IMC.



El IMC no se diseñó con una finalidad médica. Es una fórmula matemática (peso ÷ altura² × 703) inventada por Adolphe Quetelet, estadista del siglo XIX, como herramienta para estimar el tamaño corporal promedio de la población (blanca y masculina de Europa Occidental). En algún momento entre los años 70 y los 90, se adoptó como método de medición universal para determinar el peso corporal. El único motivo es que era algo mejor que el resto de opciones disponibles. Incluso hoy en día, la comunidad científica señala que no es una prueba del porcentaje de grasa o la salud de una persona.



Por tanto, ¿qué tiene que ver esta fórmula aparentemente aleatoria con el útero? Muchas clínicas de fertilidad se niegan a tratar a pacientes que superen cierto IMC a menos que pierdan "suficiente" peso. Esta es una política controvertida que frustra tanto a pacientes como a profesionales. Aunque es verdad que los IMC que superan o no llegan a un intervalo "normal" (un valor que, como decíamos, es controvertido) se relacionan con una disminución de la fertilidad por varios motivos, Lora Shahine, endocrinóloga reproductiva y ginecóloga de la clínica Pacific NW Fertility de Seattle (EE. UU.) y presentadora del podcast Baby or Bust, explica que se puede ser fértil con gran variedad de pesos, y se puede ser infértil con pesos "normales". Encasillar a alguien y decirle que tiene un IMC demasiado alto o bajo, y que por eso no se está quedando embarazada, es no tener en cuenta todo el contexto.



Puede que sea parte del problema, pero centrarse solo en el peso puede perjudicar en lugar de ayudar. Algunos estudios demuestran que la pérdida de peso deliberada a menudo es temporal y puede ser contraproducente, suele provocar un efecto rebote y aumentar el riesgo de sufrir ictus, enfermedades cardíacas y diabetes. En resumen:, perjudica la salud en general. Shahine señala que la salud del cuerpo es muy importante en la salud reproductiva.



Así que, en lugar de agobiarse por un número tan caprichoso, como dice Shahine, aquí tienes otros consejos nada controvertidos que puedes seguir mientras intentas quedarte embarazada.