Qué y cómo comer durante el embarazo

Aunque la opinión científica aún no tiene claro por qué puedes tener antojo de algo frito a las 7 de la mañana, es normal. Y según Ryann Kipping, dietista, nutricionista y fundador de la Biblioteca de Nutrición Prenatal: "Es el mejor momento para conectar con tu cuerpo, porque es muy inteligente y te dirá lo que necesitas".



Si normalmente tu dieta es vegetariana o vegana, pero te entran ganas de un buen filete (puede pasarle a cualquiera), Jarosh dice que puede que el cuerpo te esté pidiendo que aumentes los niveles de hierro (¿te acuerdas de lo que hemos dicho sobre el volumen sanguíneo?). Si no te importa añadir carne a tu dieta, date permiso. Si no, prueba con tofu, tempe, legumbres, anacardos o fruta deshidratada. Combínalos con alimentos ricos en vitamina C, como los tomates y las espinacas, y mejorarás, además, la absorción del hierro.



Si tus antojos de azúcar parecen excesivos para tu embarazo, puede ser un signo de que no estás comiendo suficiente o no tomas suficientes carbohidratos en concreto. Ambos casos pueden descompensar el azúcar en sangre, según Jarosh. Cuando no tomas suficientes grasas, proteínas y carbohidratos, tus niveles de energía pueden caer en picado y el cuerpo te pedirá lo que más rápido los hace subir: el azúcar. No hay por qué sentirse culpable o privarse de los dulces; pero, si buscas azúcar continuamente, intenta añadir, por ejemplo, queso a tus sándwiches o pollo a la pasta y comprueba si un equilibrio mejor de nutrientes te ayuda a sentirte más estable en general.