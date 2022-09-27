Cómo dormir mejor de noche de forma natural según los expertos

La comida que consumes afecta al sueño, motivo por el que Amy Shapiro, con un máster en ciencias, dietista, y nutricionista, recomienda consumir más alimentos que te ayuden a relajarte y desconectar, sobre todo antes de dormir.

Nueces: los frutos secos como las almendras y las nueces son fantásticos para dormir. Amy explica que esto se debe a que las nueces son uno de los alimentos más ricos en melatonina, la hormona del sueño. Shapiro explica que esta variedad de fruto seco también es una buena fuente de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso omega-3 común. El cuerpo convierte el ácido alfa-linolénico de las nueces en dos ácidos grasos omega-3 llamados ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA).

El DHA puede aumentar la producción de serotonina y, de este modo, ayudarte a conciliar el sueño. Para que sea más efectivo, recomienda comer de 8 a 10 nueces o un puñado entre media hora y una hora antes de irse a dormir. Esto equivale a una ración de nueces y, según nos cuenta, puede que comer menos cantidad no tenga el mismo efecto.

Almendras: también son ricas en melatonina y un importante oligoelemento: el magnesio.

Shapiro explica que este nutriente relaja los músculos, reduce la inflamación y, de esta manera, mejora la calidad del sueño. Además, afirma que con tan solo 28 gramos de almendras, unas 23 enteras aproximadamente, ya estás consumiendo un 19 % de la cantidad diaria de magnesio que debes ingerir. Tomártelas entre media hora y una hora antes de irte a dormir puede ayudarte a conciliar el sueño y descansar.

Kiwi: si tienes alergia a algún fruto seco o simplemente no te gustan las almendras o las nueces, Shapiro recomienda comer kiwi por las noches.

Esta fruta contiene un 71 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y es rica en carotenoides. Estos son dos poderosos antioxidantes, un tipo de componentes que reducen la inflamación y, por lo tanto, mejoran la calidad del sueño.

Esta experta menciona un estudio de 2011 de cuatro semanas en el que se demostró que consumir dos kiwis una hora antes de dormir todas las noches ayudó a los participantes a dormirse un 42 % más rápido que cuando no comían nada antes de dormir.