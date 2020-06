Celebra tus victorias durante el proceso

Mantén la motivación cambiando la perspectiva.

En cada nuevo reto vivirás, inevitablemente, algunos momentos mejores y otros peores. Es importante celebrar las victorias que vayas consiguiendo para mantener la positividad durante todo el proceso. Ser optimista te motivará más que darle vueltas a tus errores.

Imagina que te has propuesto comer algún tipo de verdura en cada comida para aumentar tu ingesta de estos alimentos. Es algo que haces normalmente, pero llega el día en que, por el motivo que sea, las cosas no salen según lo previsto y no tomas esa ración de verduras. Ante esto, hay dos maneras de ver las cosas:

Muchas personas adoptan una actitud pesimista: "No he conseguido mi objetivo. He fracasado. Esto es muy difícil". Esto puede derivar una espiral de negatividad que te hará pensar que no eres capaz conseguir las cosas y que te hará rendirte.