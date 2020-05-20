Celebra tus victorias durante el proceso

Celebra tus victorias
Entrenamiento y nutrición
Por Betina Gozo
Mantén la motivación cambiando la perspectiva.
En cada nuevo reto vivirás, inevitablemente, algunos momentos mejores y otros peores. Es importante celebrar las victorias que vayas consiguiendo para mantener la positividad durante todo el proceso. Ser optimista te motivará más que darle vueltas a tus errores.
Imagina que te has propuesto comer algún tipo de verdura en cada comida para aumentar tu ingesta de estos alimentos. Es algo que haces normalmente, pero llega el día en que, por el motivo que sea, las cosas no salen según lo previsto y no tomas esa ración de verduras. Ante esto, hay dos maneras de ver las cosas:
Muchas personas adoptan una actitud pesimista: "No he conseguido mi objetivo. He fracasado. Esto es muy difícil". Esto puede derivar una espiral de negatividad que te hará pensar que no eres capaz conseguir las cosas y que te hará rendirte.
"Es importante celebrar las victorias que vayas consiguiendo para mantener la positividad durante todo el proceso".
Betina Gozo
Una mejor manera de gestionar ese día que no ha salido como esperabas es centrándote en lo que sí has conseguido: "he comido verduras en todas mis comidas de ayer y sé que mañana lo volveré a hacer", o "añadir verduras en cada comida cuatro días por semana es mejor que esas ensaladas que solo comía de vez en cuando".
Cambia la perspectiva para centrarte en las victorias y no los errores.
También es recomendable recompensarte por los objetivos que vayas consiguiendo durante el proceso para celebrar tu esfuerzo. Te proponemos algunas ideas para ello:
- Cuidado personal
Date un baño relajante o dedica un rato a meditar.
- Compra
Cómprate algo que te motive para seguir trabajando en tu objetivo por lograr una vida sana, ya sea un nuevo par de zapatillas o un bonito cuenco para la ensalada.
- Escribe un diario
Anota todos tus logros en un diario. A mí, el hecho de verlo escrito me ayuda a tomarme un momento para darme cuenta de todo el esfuerzo que he puesto en conseguir algo.
La próxima vez que tu mente empiece con los pensamientos negativos sobre lo que no has hecho, cambia la perspectiva y alégrate de todo lo que sí has conseguido. La próxima vez que logres un objetivo, tómate tu tiempo para celebrar tu victoria.