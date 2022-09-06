Todo lo que necesitas saber sobre términos de puntuaciones de golf

La Asociación de Golfistas Profesionales de EE. UU. (PGA) recoge que el término "par" lleva usándose en la puntuación del golf desde 1911. El par es la cantidad de golpes fijada para un hoyo para personas de nivel experto.

La Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) establece que un par es la puntuación que se espera de un jugador experto. Así que, si estás empezando, puede que te resulte frustrante intentar conseguirlo.

Cada tipo de hoyo tiene una puntuación de par, que suele depender de la distancia de este. La USGA recomienda que los hoyos de hasta 240 metros para los hombres y de hasta 200 metros para las mujeres se consideren par 3. Los hoyos de par 4 tienen entre 220 y 450 metros para los hombres y entre 180 y 380 metros para las mujeres. Y los hoyos de par 5 tienen entre 410 y 650 metros para los hombres y entre 340 y 550 metros para las mujeres.

En cada campo, hay distintas combinaciones de hoyos de par 3, 4 y 5. Por ejemplo, puede que el 4.º hoyo en un campo sea de par 4 y, en otro, tenga menor distancia y sea de par 3.

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Además, todos los campos tienen una puntuación de par total, que equivale a la suma de la puntuación de par de cada hoyo. Por eso hay cifras positivas y negativas en la tabla de clasificación. La puntuación -1 indica que un jugador está 1 golpe por debajo (o mejor) del par total. Si su puntuación es +4, está 4 golpes por encima (o peor) de par. Y, si es E, su puntuación coincide con el par.

Las puntuaciones por encima o por debajo de par de un hoyo reciben distintos nombres.