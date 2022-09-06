Todo lo que necesitas saber sobre términos de puntuaciones de golf

Todo lo que necesitas saber sobre la puntuación en el golf
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Unos entrenadores de golf explican en qué consiste una "buena" puntuación de golf y definen algunos términos clave.
En cierto modo, la puntuación en el golf es sencilla. El número total de golpes necesarios para introducir la pelota en un hoyo determina tu puntuación total en ese hoyo.
Por ejemplo, si necesitas 5 golpes para conseguirlo, tu puntuación en ese hoyo es 5. El número total de golpes en una vuelta es la puntuación total en esa vuelta. Si das 100 golpes para completar 18 hoyos, tu puntuación es 100. Cuanto menor sea la puntuación, mejor.
Sin embargo, la puntuación en el golf no son solo sumas sencillas.
¿Qué significa "par" en golf?
Al mirar una tabla de clasificación de golf, puede que los resultados no parezcan muy claros. Junto al nombre de cada jugador o jugadora, puede haber un número positivo o negativo. La puntuación puede ser +3, -4, -1 o cualquier otro número. También puede aparecer una E.
Todas estas cifras están relacionadas con el par, que es la cantidad de golpes fijada para cada hoyo o para toda una vuelta en un campo. Por ejemplo, el primer hoyo de un campo puede ser un par 4, lo que significa que, para conseguir un par, tienes que introducir la pelota en el hoyo en 4 golpes. Si lo haces en 3 golpes, tu puntuación sería 1 por debajo de par o -1. Así que la puntuación negativa es algo positivo.
Según Jon Whithaus, entrenador asociado de golf femenino en la Universidad Duke, la terminología de este deporte puede hacer que sea frustrante o complicado para cualquier principiante. A continuación, Whithaus y otros entrenadores explican la numeración y los nombres de las puntuaciones de golf, y la forma de plantearse estas si acabas de empezar.
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Términos relacionados con la puntuación que debes conocer
La Asociación de Golfistas Profesionales de EE. UU. (PGA) recoge que el término "par" lleva usándose en la puntuación del golf desde 1911. El par es la cantidad de golpes fijada para un hoyo para personas de nivel experto.
La Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) establece que un par es la puntuación que se espera de un jugador experto. Así que, si estás empezando, puede que te resulte frustrante intentar conseguirlo.
Cada tipo de hoyo tiene una puntuación de par, que suele depender de la distancia de este. La USGA recomienda que los hoyos de hasta 240 metros para los hombres y de hasta 200 metros para las mujeres se consideren par 3. Los hoyos de par 4 tienen entre 220 y 450 metros para los hombres y entre 180 y 380 metros para las mujeres. Y los hoyos de par 5 tienen entre 410 y 650 metros para los hombres y entre 340 y 550 metros para las mujeres.
En cada campo, hay distintas combinaciones de hoyos de par 3, 4 y 5. Por ejemplo, puede que el 4.º hoyo en un campo sea de par 4 y, en otro, tenga menor distancia y sea de par 3.
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Además, todos los campos tienen una puntuación de par total, que equivale a la suma de la puntuación de par de cada hoyo. Por eso hay cifras positivas y negativas en la tabla de clasificación. La puntuación -1 indica que un jugador está 1 golpe por debajo (o mejor) del par total. Si su puntuación es +4, está 4 golpes por encima (o peor) de par. Y, si es E, su puntuación coincide con el par.
Las puntuaciones por encima o por debajo de par de un hoyo reciben distintos nombres.
1.Birdie: 1 golpe bajo par
Cuando un jugador consigue un 3 en un hoyo de par 4, un 2 en un hoyo de par 3 o un 4 en un hoyo de par 5, está 1 golpe por debajo del par del hoyo. Esto recibe el nombre de "birdie".
2.Eagle: 2 golpes bajo par
Esta puntuación poco habitual indica una diferencia mayor respecto al par. Si un jugador consigue un 2 en un hoyo de par 4 o un 3 en un hoyo de par 5, ha conseguido un eagle. Técnicamente, una puntuación de 1 en un hoyo de par 3 también se consideraría un eagle, pero recibe el nombre de "ace" (más abajo se explica en detalle).
3.Double eagle o albatros: 3 golpes bajo par
Esta puntuación es muy poco habitual. Hasta 2022, una puntuación de 3 golpes por debajo del par de un hoyo solo se ha conseguido en 4 ocasiones. En la mayoría de ellas, es una puntuación de 2 en un hoyo de par 5.
A Jake Amos, entrenador de golf masculino en la Universidad Estatal East Tennessee, le llama la atención que en EE. UU. esta puntuación reciba el nombre "double eagle" y añade que el término correcto es "albatros".
4.Bogey: 1 golpe sobre par
Al igual que el golf, este término tiene su origen en Escocia. Al principio, las palabras "bogey" y "par" se usaban indistintamente, como explica la PGA. No fue hasta la mitad del siglo XX aproximadamente cuando "bogey" empezó a significar 1 golpe sobre par.
En un hoyo, las puntuaciones de 2 por encima de par y 3 por encima de par reciben los nombres de double y triple bogey respectivamente.
5.Ace: puntuación de 1 golpe en cualquier hoyo
La puntuación de hoyo en uno también recibe el nombre de "ace". Para muchos jugadores, un ace es uno de esos logros que solo se alcanzan una vez en la vida. Lo más probable es conseguirlo en un hoyo de par 3.
Lo complicado, como explica Mike Small, entrenador de golf masculino en la Universidad de Illinois y antiguo jugador profesional del torneo PGA Tour, es evitar motivarse demasiado por hacer un ace para no echar por tierra el resto del partido.
Una vez hizo un hoyo en uno en un partido de PGA Tour. Le animó mucho y le hizo creer que conseguiría un birdie en el siguiente hoyo, pero consiguió un doble bogey. En ese momento, vio que había perdido la ventaja conseguida porque el +2 del double bogey contrarrestó el -2 del ace.
¿Qué puntuación se considera "buena" en golf?
Según el campo, los jugadores y las jugadoras de nivel experto suelen anotar el par o mejor, ya que hacen muchos birdies.
Pero ten en cuenta que solo se espera que se consiga a nivel profesional. Cuando estás empezando, cualquier entrenador recomienda olvidarse del par e incluso de la puntuación total mientras juegas.
Piensa en la victoria de cada hoyo, no en tu puntuación total en la vuelta
Whithaus explica que una vuelta de golf puede equivaler a una temporada de cualquier otro deporte. Por eso aconseja considerar cada vuelta de golf una temporada de fútbol con 18 partidos en la que cada hoyo es un partido. Enfréntate al rival que tienes delante en este partido (u hoyo) y preocúpate por el siguiente después.
Whithaus trabaja con los jugadores para determinar qué se considera una victoria en cada hoyo según su nivel de habilidad y les anima a intentar conseguir esa puntuación para ganar cada hoyo.
Cuando estás empezando, puede que un double bogey o una puntuación mejor sea una victoria y un triple bogey o una puntuación peor sea una derrota. Plantearse cada hoyo de esta forma significa que no tienes que preocuparte por el par, sino por conseguir la puntuación que te has planteado como objetivo.
Al pensar de esta forma, Whithaus no considera cómo conseguir una puntuación de 3 o 4. Si hay un estanque o un arroyo, no intento superarlo con un golpe largo. Quizás necesite 3 o 4 golpes para ello.
Small explica que fijar un objetivo de puntuación realista en cada hoyo puede ayudar con el aspecto más importante del golf para quienes están empezando: hacer que este deporte siga siendo divertido.
Cuando se pasa bien, las puntuaciones son mayores porque la gente es competitiva. Si pisas el campo con la esperanza de conseguir una buena puntuación y divertirte al mismo tiempo, juegas mejor que si solo te preocupas por la puntuación.
Cómo conseguir una victoria en cada hoyo
Si para ti una victoria es completar en 6 golpes un hoyo de par 4, puedes plantear cómo darlos. Por ejemplo, puedes llevar la pelota hacia el fairway y después intentar golpearla hacia otra parte del hoyo. Sin embargo, en lugar de pensar en golpes exactos y perfectos que te permitan conseguir esa puntuación de 6, Amos recomienda simplificar la forma de visualizar el objetivo.
Piensa lo siguiente: necesito que la pelota llegue a esta área. Si la saco de la zona de salida, puedo golpearla desde la siguiente zona en el camino para conseguir mi objetivo de puntuación.
En lugar de señalar un punto exacto donde debe caer la pelota, intenta enviarla a una zona amplia y general. Si juegas en un hoyo con una curva hacia la izquierda con árboles, el peor lugar para que caiga la pelota con tu primer golpe es en esa zona. Si te mantienes lejos de los árboles, es posible que el siguiente golpe siga estando lejos, pero es más fácil que si intentas hacer un golpe perfecto y acabas en el bosque.
Para Small, el golf es eso: intentar que el siguiente golpe sea lo más fácil posible.
Cada jugador tiene sus puntos fuertes y elegir golpes que les ayuden a mostrar esos puntos fuertes puede hacer que el siguiente golpe sea más sencillo. Intenta dar o plantear golpes en los que puedas utilizar tus puntos fuertes. Si un golpe te resulta complicado, intenta que la pelota caiga en un lugar en el que puedas utilizar tus puntos fuertes.
Texto: Greg Presto