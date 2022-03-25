El mejor equipo de golf de Nike para principiantes

10 básicos de la equipación Nike Golf para principiantes
Guía de compra
Hace falta mucha práctica y el equipo adecuado cuando empiezas un nuevo deporte. Echa un vistazo a las mejores prendas básicas Nike Golf para prepararte para tu primer día en el green.
Para los jugadores de golf que empiezan, una buena forma de iniciarse sería alquilar o comprar unos palos y unas bolas; al fin y al cabo, no se puede jugar sin ellos. Sin embargo, el golf es mucho más que palos y bolas. Para darlo todo en tu siguiente hoyo con la mayor comodidad, echa un vistazo a esta lista de equipos básicos. Así, tu primera vez en el campo será sobresaliente, haga el tiempo que haga.
10 básicos Nike Golf para principiantes
1.Bolsa de golf
Para transportar tus palos de golf cómodamente en el campo, independientemente de si vas en carrito o a pie, busca una bolsa que tenga doble correa con un diseño anatómico. De esta forma, se distribuirá el peso de los palos y tendrás una mayor sensación de equilibrio. También pueden ser muy útiles las bolsas con bolsillos resistentes al agua cuando parece que va a llover. Así, podrás guardar tus objetos de valor y tus palos de golf estarán protegidos del mal tiempo con una funda para la lluvia.
2.Guante de golf
Los guantes de golf sirven para prevenir las ampollas y proporcionar agarre para que los palos de golf no resbalen. Son bastante útiles si te suelen sudar las manos o si vas a jugar al golf en condiciones de calor o humedad. Los guantes de golf Nike están hechos de una piel cómoda y duradera. Además, están diseñados con perforaciones en la parte posterior de la mano para que sean transpirables.
3.Gorra o visera
Como en todos los deportes y actividades al aire libre, una gorra o visera te protegerá del sol. Además, cuando juegas al golf, el sol puede dificultarte la partida. Las gorras, viseras y sombreros de tipo pescador Nike Golf, hechos con materiales que capilarizan el sudor y te ayudan a mantenerte fresco y seco, además de dar el toque final a tu conjunto de golf. Pero cualquier gorra que ya tengas servirá.
4.Gafas de sol
Otro accesorio clave para reducir los reflejos y protegerte del sol es un buen par de gafas de sol. Cualquier par de gafas ligero y que se ajuste bien servirá. Por otra parte, unas gafas con lentes polarizadas eliminarán mejor los reflejos del agua o la nieve.
5.Botella de agua
Para que te hidrates durante todo el tiempo que pases en el green. Puedes guardar fácilmente una botella de agua reutilizable en los bolsillos de tu bolsa de golf. Elige una opción con aislamiento para que las bebidas se mantengan frescas.
6.Zapatillas de golf
Si eres nuevo jugando al golf, ten en cuenta que en este deporte se pasa mucho tiempo de pie y caminando. La longitud de un campo estándar de 18 hoyos es de entre 5670 y 6400 metros, o unos seis o siete kilómetros aproximadamente. Las zapatillas de golf proporcionan sujeción en los pies con más amortiguación, tracción y características impermeables para que no te mojes con la lluvia ni el rocío.
7.Camisas o polos de golf
Antes de llegar al campo, comprueba si hay que seguir un código de vestimenta. Algunos clubs de golf suelen pedir a los hombres que lleven camisas con cuellos y pantalones clásicos, y a las mujeres, camisas con cuellos y pantalones clásicos o faldas. La ropa de golf Nike está diseñada para adaptarse a las necesidades estilísticas del deporte, sin dejar de lado la comodidad ni las ventajas de rendimiento (como la evaporación rápida de la humedad, la transpirabilidad o la elasticidad) para que tengas una amplitud total de movimiento en tu swing. Para darle un toque actual a la camisa con cuello clásica, prueba con un elegante cuello en v.
8.Pantalones de golf o falda
Dependiendo del tiempo y de los requisitos del campo de golf, los hombres llevan pantalones largos o cortos de golf, mientras que las mujeres suelen llevar faldas o pantalones, cortos o largos. Cuando hayas consultado el código de vestimenta, elige la opción que sea más cómoda y transpirable para todo el día. Las prendas Nike Dri-FIT capilarizan el sudor de tu piel. También puedes elegir una parte de abajo hecha con Nike Therma-FIT para mantener la calidez en los días en los que bajen más las temperaturas. Siempre viene bien tener varias opciones que combinen con tu camisa de golf haga el tiempo que haga.
9.Cinturón
Un cinturón siempre es un buen accesorio (opcional), ya sea para completar tu look o para mantener tus pantalones bien sujetos durante un swing. Los cinturones Nike Golf son de tejido elástico, tejido Woven y de piel, y están diseñados para aportar comodidad y amplitud de movimiento. Todos cuentan con una hebilla metálica ajustable para adaptar su medida.
10.Chaquetas de golf
Para los principiantes que queráis seguir una rutina de golf regular, no dejéis que las mañanas frías ni la lluvia os saquen del campo de prácticas. Un chaleco o una chaqueta de tejido Fleece o con aislamiento protege de los elementos para que puedas concentrarte en tu técnica de golf. Nike crea prendas para todas las condiciones, desde prendas antidesgarro convertibles hasta abrigos aislados con plumón con un acabado repelente al agua. Las prendas Nike Therma-FIT están diseñadas específicamente para retener el calor sin añadir peso, para que puedas mantener el frío a raya sin tener que cargar por ahí con un una chaqueta pesada.
Preguntas más frecuentes
¿Qué equipación debería comprarme si acabo de empezar a jugar al golf?
Empieza por unos ocho o diez palos de golf, una docena de bolas y una bolsa de golf cómoda para llevarlo todo. También puedes hacerte con un par de zapatillas de golf cómodas con sujeción y algo de ropa básica que te mantenga el cuerpo seco y fresco, además de adaptarse a los códigos de vestimenta del campo de golf. Recuerda ponerte protector solar donde no te cubra la ropa e hidratarte sobre todo los días soleados.
¿Cuántos palos de golf debería tener una persona principiante?
Para empezar, unos ocho o diez palos de golf, hasta que mejoren sus habilidades. Si crees que aún es pronto para comprarte unos palos de golf, puedes alquilarlos o comprártelos de segunda mano más baratos.