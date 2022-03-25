El mejor equipo de golf de Nike para principiantes

Antes de llegar al campo, comprueba si hay que seguir un código de vestimenta. Algunos clubs de golf suelen pedir a los hombres que lleven camisas con cuellos y pantalones clásicos, y a las mujeres, camisas con cuellos y pantalones clásicos o faldas. La ropa de golf Nike está diseñada para adaptarse a las necesidades estilísticas del deporte, sin dejar de lado la comodidad ni las ventajas de rendimiento (como la evaporación rápida de la humedad, la transpirabilidad o la elasticidad) para que tengas una amplitud total de movimiento en tu swing. Para darle un toque actual a la camisa con cuello clásica, prueba con un elegante cuello en v.