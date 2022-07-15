Tu guía para las zancadas laterales: beneficios, técnica y variantes que puedes probar

Las zancadas son un ejercicio de peso corporal accesible que puedes hacer en casa para fortalecer las piernas y tiene muchas variaciones. Una de las variaciones más comunes son las zancadas laterales, que te permiten trabajar en diferentes ángulos a los de las zancadas estándar.

Básicamente, las zancadas laterales te ayudan a ampliar el número de músculos trabajados en entrenamientos de tren inferior. Los entrenadores y las entrenadoras aseguran que puedes modificar este movimiento para crear entrenamientos incluso más dinámicos con los que trabajar más zonas del cuerpo.

Es necesario tener en cuenta que si no adoptas la postura adecuada, puede que no aproveches todos los beneficios de este ejercicio, o aún peor, que acabes lesionándote. A continuación te mostramos lo que debes saber sobre las zancadas laterales, junto con nuevas variaciones para probar en tu próximo entrenamiento.