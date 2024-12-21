5 beneficios para la salud del patinaje en línea según los expertos

Si buscas un entrenamiento de cardio saludable para el corazón con el que trabajes tanto los músculos del tren superior como los del inferior y que se pueda hacer al aire libre, te recomendamos que te hagas con unos patines.

Aunque se suela llamar a esta actividad "patinaje", el término técnico es patinaje en línea, ya que hay una serie de pequeñas diferencias en cuanto a la posición de las ruedas.

"Los patines en línea, tal y como indica su nombre, tienen las ruedas en línea una detrás de otra, mientras que los patines en paralelo tienen dos filas de ruedas", afirma Marissa Miller, entrenadora personal certificada por la ACE. "Por tanto, es más difícil mantener el equilibrio con unos patines de línea". Independientemente del nombre que uses para este deporte, tiene una gran variedad de beneficios para la salud en general.

Y como el patinaje en línea puede aumentar la frecuencia cardiaca, es un entrenamiento de cardio estupendo. Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las personas adultas hagan 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, además de dos días de entrenamiento para fortalecer los músculos.

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