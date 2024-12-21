5 beneficios para la salud del patinaje en línea según los expertos
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Deslizarse por el asfalto (o por el suelo de una pista cubierta de patinaje) con unas ruedas bajo los pies no solo es una forma divertida de moverse, sino que también es beneficioso para el bienestar general.
Si buscas un entrenamiento de cardio saludable para el corazón con el que trabajes tanto los músculos del tren superior como los del inferior y que se pueda hacer al aire libre, te recomendamos que te hagas con unos patines.
Aunque se suela llamar a esta actividad "patinaje", el término técnico es patinaje en línea, ya que hay una serie de pequeñas diferencias en cuanto a la posición de las ruedas.
"Los patines en línea, tal y como indica su nombre, tienen las ruedas en línea una detrás de otra, mientras que los patines en paralelo tienen dos filas de ruedas", afirma Marissa Miller, entrenadora personal certificada por la ACE. "Por tanto, es más difícil mantener el equilibrio con unos patines de línea". Independientemente del nombre que uses para este deporte, tiene una gran variedad de beneficios para la salud en general.
Y como el patinaje en línea puede aumentar la frecuencia cardiaca, es un entrenamiento de cardio estupendo. Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las personas adultas hagan 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, además de dos días de entrenamiento para fortalecer los músculos.
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5 beneficios para la salud del patinaje en línea
1.El patinaje en línea desarrolla la fuerza del tren inferior
De forma similar a otros tipos de ejercicios aeróbicos, el patinaje en línea activa los músculos del abdomen y los músculos del tren inferior, como los gemelos, los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos, apunta Stephanie Mansour, entrenadora personal con certificación AFAA, instructora de pilates con certificación ASFA y presentadora del programa televisivo de la PBS "Step It Up with Steph".
Según un estudio publicado en 2015 en la revista Exercise and Sport Science Reviews, los entrenamientos aeróbicos pueden producir un aumento de la masa muscular esquelética (en contraste con teorías anteriores que sugerían que este tipo de ejercicio apenas tenía efecto en los músculos) y deberían considerarse como un método eficaz para prevenir la pérdida de masa muscular que se da con el envejecimiento.
Además, hay que tener en cuenta que, debido a la cantidad mínima de presión que se aplica en las articulaciones al practicarlo, el patinaje en línea se considera un ejercicio de bajo impacto. "A diferencia de saltar o de correr, que implica levantar los pies a cierta altura del suelo, el patinaje se centra más en deslizarse", afirma Mansour.
El patinaje en línea se considera una actividad de bajo impacto, ya que, al impulsarte con un pie, el otro se queda en el suelo, según indica Miller. "Con cada deslizamiento en movimiento se adopta una imagen similar a la de una postura de yoga haciendo equilibrio con una sola pierna, de ahí que sea muy recomendable para quienes tengan que realizar entrenamientos de bajo impacto debido a problemas de articulaciones o ligamentos", añade ella.
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2.El patinaje en línea mejora el equilibrio
"Como se reduce la superficie de contacto entre los pies y el suelo, el patinaje en línea también es beneficioso para mejorar el equilibrio", asegura Mansour.
El motivo: el movimiento de piernas repetitivo sobre ruedas activa los músculos de la zona lumbar, además del core, lo que puede ayudar a mejorar la postura, la estabilidad y la coordinación. Según una revisión de 2021 publicada en la revista Orthopedic Research Online Journal, se ha demostrado que los ejercicios con los que se trabaja el core (los músculos del abdomen que conectan la columna vertebral, la pelvis y los hombros) mejoran la movilidad funcional y el equilibrio en las personas adultas de más edad.
3.El patinaje en línea fortalece los músculos estabilizadores
"Como las ruedas de los patines en línea están alineadas de forma similar a una barra de equilibrio, tienes que ejercitar el core y otros músculos estabilizadores para mantenerte en posición vertical", indica Miller. Para ponernos en contexto, los músculos estabilizadores son los que dan sujeción al cuerpo, pero no intervienen en el movimiento, como los del manguito rotador y la zona lumbar de la columna.
Un artículo publicado en 2013 en la revista Sports Health reveló que fortalecer los músculos estabilizadores (junto con los músculos del core y los músculos movilizadores, los músculos que intervienen en los movimientos amplios) puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones al entrenar y en las actividades del día a día.
4.El patinaje en línea puede ser beneficioso para el corazón
La American Heart Association define el patinaje como una actividad buena para el corazón. Una revisión de 2019 publicada en la revista Frontiers in Cardiovascular Medicine estudió los numerosos motivos y mecanismos que hacen que el ejercicio reduzca el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los autores descubrieron que los entrenamientos aeróbicos tienen la capacidad de mejorar la tolerancia y la sensibilidad a la glucosa y de aumentar la hipertrofia cardiaca fisiológica (funcionamiento normal del corazón), además de reducir la frecuencia cardiaca en reposo, los niveles de presión arterial y los marcadores de riesgo aterosclerótico (indicadores de presencia de grasas y colesterol en las paredes de las arterias).
Si quieres saber el número de calorías que quemas practicando patinaje en línea, debes tener en cuenta tu peso y la velocidad. "Como entrenadora personal, recomendaría 20 minutos patinando para completar un buen entrenamiento de cardio y quemar unas 200 calorías", señala Mansour. Miller añade que, si quieres, puedes cambiar alguno de tus entrenamientos en elíptica o en cinta por una sesión de patinaje en línea.
5.El patinaje en línea puede mejorar tu estado de ánimo
Según una revisión de 2017 publicada en la revista Brain Plasticity, una sesión de cardio divertida puede tener un gran efecto en el estado de ánimo. Los autores del estudio de la Universidad de Nueva York (EE. UU.) descubrieron que con solo una sesión de ejercicio aeróbico se puede aumentar notablemente los niveles de energía, reducir el estrés y estimular la producción de neuroquímicos como la dopamina, un neurotransmisor que interviene en el placer, la recompensa y la motivación, según la Cleveland Clinic. Incluso hay pruebas que sugieren que los ejercicios que más mejoran el estado de ánimo son los que más te gustan.
En este sentido, quizá el seguimiento de tu nivel de fitness no deba ser la prioridad al practicar patinaje en línea. "Yo recomiendo aficionarse a una actividad física determinada antes de prestar atención a cuántas calorías vas a quemar", añade Miller. "Si sudas y tienes la respiración acelerada, eso significa que te estás moviendo, lo cual es muy beneficioso a nivel cardiovascular, muscular y psicológico".
Antes de salir a patinar, ten en cuenta estos consejos de seguridad:
La Mayo Clinic considera el patinaje en línea como una actividad al aire libre de bajo riesgo. Sin embargo, hay varias precauciones que debes tener en cuenta, empezando por la equipación de protección. Tanto Miller como Mansour recalcan la necesidad de llevar casco, muñequeras, rodilleras y coderas.
Si es la primera vez que vas a hacer patinaje en línea, Miller recomienda probarlo en un lugar cerrado con objetos firmes en los que puedas apoyarte para ganar estabilidad, como una barandilla.
Miller recomienda ayudarse de algún amigo o amiga que no lleve patines para que te guíe mientras te acostumbras a la sensación de llevar patines de línea.
Mansour aconseja comenzar patinando en línea recta hacia delante en lugar de hacer zigzag para evitar a la gente. "Además, empieza a patinar en línea a un ritmo moderado, sin ir demasiado rápido ni demasiado lento", añade. "El objetivo es entrenar el cuerpo para encontrar el equilibrio y mantener la misma velocidad".
Texto: Amy Capetta