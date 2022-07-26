Cinco beneficios de jugar al baloncesto según los expertos

Estas habilidades constituyen la base de la actividad física y son claves para llevar un estilo de vida activo a cualquier edad. Las habilidades motoras básicas se clasifican en habilidades locomotrices (correr o saltar), de manipulación de objetos (coger y lanzar) y de estabilidad (mantener el equilibrio y girar).

Koco Eaton, médico especialista en cirugía ortopédica, fundador de Eaton Orthopaedics y exjugador de baloncesto con 3 temporadas como profesional en Venezuela afirma que las habilidades motoras básicas como los sprints, los saltos verticales y el lanzamiento de objetos por encima de la cabeza son fundamentales para el movimiento físico. Añade también que el baloncesto favorece la velocidad, la agilidad, la fuerza, la potencia y la resistencia y que se ha demostrado que aumenta la flexibilidad y la coordinación motora, por lo que es un deporte muy orientado a mejorar las habilidades motoras básicas que, según las investigaciones, favorecen la salud.

En un estudio de 2012 se demostró que los pequeños ejercicios de baloncesto, como jugar con una pelota, hacer pases al pecho o lanzar con un salto, pueden mejorar considerablemente las habilidades motoras básicas de peques de entre 7 y 10 años. Normalmente, estas habilidades se desarrollan entre los 3 y los 10.

Marco Lopez, fisioterapeuta, doctor en Fisioterapia, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y cofundador de The Basketball Doctors afirma que el baloncesto combina los sprints, los cambios de dirección y los saltos. Esto no es algo que suelan ofrecer otros deportes.