Cinco beneficios de jugar al baloncesto según los expertos

Puede que este sea uno de los beneficios menos obvios del baloncesto. Eaton nos cuenta que, como es un deporte de equipo, los jugadores tienen que comunicarse entre sí y, a menudo, sin palabras. Esta afirmación se respalda en un estudio de 2010 en el que se observó cómo cada integrante del equipo cambiaba continuamente la persona con la que se comunicaba durante el partido. La mayor parte de esta comunicación no era verbal, sino mediante pases de pelota y señales visuales mientras jugaban. Fuera de la cancha, la comunicación no verbal se utiliza en todos los ámbitos de la vida, tanto en el plano profesional como personal. Aunque las investigaciones no coinciden, en un estudio de 2018 de la revista The Hearing Journal se estima que al menos un 70 % de la comunicación no es verbal, una cifra que aumenta fuera del ámbito deportivo.

Hay más habilidades que se adquieren con el baloncesto presentes en el día a día: además de desarrollar las habilidades de comunicación básicas, el baloncesto también tiene un impacto positivo en la coordinación mental. Un estudio de 2015 señala que los jugadores deben adaptarse constantemente al partido y cambiar a nivel cognitivo su coordinación física para seguir el ritmo. La comunidad experta en psicología sugiere que la capacidad de adaptación se adquiere cuando el nivel de satisfacción vital es alto, sobre todo cuando se combina con un gran apoyo social, como cuando tus amistades te animan cuando encuentras un nuevo trabajo.

Texto: Ashley Lauretta