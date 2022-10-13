Ejercicios de regates que puedes practicar antes de jugar al baloncesto
Deportes y actividades
Los entrenadores de baloncesto nos dan ideas para mejorar nuestros regates.
El baloncesto requiere una serie de habilidades. Aprender cada movimiento básico, desde pasar la pelota hasta tirar, puede mejorar nuestro juego en general. De estas habilidades básicas, regatear es muy importante para hacerlo bien en la pista.
Oz Martin, presidente y fundador de Legacy Youth Sports, asegura que regatear es lo más importante en el baloncesto. Y añade que, tarde o temprano, tienes que manejar el balón durante algún momento del partido. Los cimientos del baloncesto son los regates.
Por eso, los ejercicios de regates son tan importantes, sobre todo para los nuevos jugadores y jugadoras. Ashleigh Edwards, copropietaria y directora de Iconic Sport Performance, unas instalaciones de entrenamiento de baloncesto, explica que los regates son muy importantes y necesarios para el éxito del equipo en general. Tanto es así que asegura que deberían aprenderse incluso antes de aprender a tirar.
"Los ejercicios de regates pueden mejorar el control del balón, la coordinación mano-ojo y la agilidad", explica Matt Wilson, un entrenador de rendimiento deportivo. Añade que estos ejercicios también ayudan a manejar el balón con mayor comodidad y, por ende, a mejorar tu confianza en la cancha.
"Los regates son una habilidad que se puede trabajar constantemente", señala Martin, que también cuenta que incluso los jugadores profesionales hacen ejercicios de regates regularmente.
Por supuesto, si no sabes regatear, probablemente no conozcas los ejercicios de regates que pueden mejorar tu juego en el baloncesto. Si acabas de empezar en esto del baloncesto o quieres perfeccionar tu técnica, los expertos recomiendan que hagas estos ejercicios de regates para mejorar tus habilidades.
Cómo regatear
Es importante repasar lo básico antes de hacer los ejercicios. Aunque en los regates usas las manos, Martin explica que es importante saber que no regateas con la palma de la mano, sino con los dedos.
Para regatear, Martin recomienda hacer lo siguiente:
- Mantén la cabeza alta para poder ver lo que ocurre en el partido.
- Extiende el brazo hacia abajo y usa los dedos para empujar el balón hacia el suelo.
- Usa los dedos para recibir el balón cuando este bota hacia arriba y dobla el brazo por el codo. Y repite.
Martin indica que, en general, tienes que evitar que el balón bote por encima de la cadera.
Con qué frecuencia hay que practicar los ejercicios de regates
Edwards recomienda practicar constantemente. "Regatear durante 10 minutos al día marcará una gran diferencia en tu juego", comenta. Y añade que el objetivo es mejorar el toque, el control del balón y, sobre todo, el manejo del balcón, así como tu confianza.
Martin sugiere que regatees siempre que puedas. Como mínimo, recomienda que hagas ejercicios de regates tres días a la semana durante 30 minutos más o menos cada vez.
Ejercicios de regates que puedes intentar.
Para hacer ejercicios de regates, normalmente necesitarás un balón de baloncesto y, posiblemente, algunos conos u objetos en torno a los cuales puedas trabajar. Los expertos sugieren que trabajes pasando entre ellos, empezando con intervalos de 30 segundos hasta llegar a varios minutos cada vez.
- Regates en posición sentada. Martin recomienda sentarse en una silla o un banco y regatear en esa posición para centrarse en lo que están haciendo las manos sin preocuparse por las piernas o los pies. Aconseja que empieces a acostumbrarte al ritmo del balón subiendo y bajando en las manos. Después, ya puedes pasar a ponerte de pie.
- Regates de pie. Una vez que le hayas pillado el truco a los regates en la silla, Martin sugiere que pases a hacerlos de pie.
- Regates caminando. ¿Te ha resultado cómodo hacer los regates de pie? Martin aconseja que empieces a hacer regates caminando y que luego corras. Ten en cuenta que las reglas del baloncesto dicen que debes botar o regatear el balón con una mano mientras mueves ambos pies. Si dejas de regatear o tocas el balón con ambas manos, solo puedes mover un pie.
- Sortear conos. Una vez que hayas probado a hacer regates de pie, Martin recomienda que coloques conos separados en una línea o con un patrón aleatorio y practiques sorteándolos. Explica que esto te hace experimentar las transiciones que vivirás en un partido cuando tengas que regatear en torno a un oponente.
- Regates con la mano no dominante. Las personas con experiencia en regates pueden regatear alternando de manos en la cancha. Por eso Martin recomienda hacer regates con la mano no dominante para mejorar esta técnica con ella. Además, añade que debes concentrarte en no mirar abajo. Esta habilidad te permite ver qué está pasando en el partido, así puedes hacer mejores jugadas y pases más precisos.
- Entre las piernas. "Regatear pasándote el balón entre las piernas con facilidad te ofrece otra herramienta para escapar de la defensa", explica Martin. Esto quiere decir que si regateas en el partido y un oponente intenta quitarte el balón, puedes regatear entre las piernas y cambiar de dirección para sortearlo. Asimismo, recomienda colocarte con un pie delante del otro y las rodillas dobladas mientras practicas pasar el balón entre las piernas haciendo una V. Pásate el balón de una mano a otra para aprender esta habilidad.
- Regates en escalera. "Los regates en escalera pueden ayudarte a trabajar la agilidad, una habilidad necesaria para sortear a los oponentes", dice Wilson. Para hacerlo, pon una escalera de cuerda en el suelo o, si no tienes una, usa tiza para dibujar una cuerda en el suelo. Luego practica los regates con un bote en cada cuadrado que has creado con la escalera, yendo de un extremo a otro de la cuerda durante un minuto. Puedes combinarlo moviéndote primero de lado y luego regateando dentro y fuera de la escalera de un extremo a otro.
- Botes hasta el bolsillo. Concéntrate en el balón todo lo que puedas mientras te aseguras de que no sube más arriba del bolsillo (o donde debería estar el bolsillo). "Esto ayuda con el control del balón y con la fuerza en general", dice Martin. Edwards sugiere que hagas 50 repeticiones de estos cada vez.
- Ejercicios de lado a lado. Esta habilidad te ayuda a comprender mejor el manejo del balón y las transiciones en el juego. "Colócate de pie con las piernas ligeramente dobladas y lleva el balón de un lado de tu cuerpo al otro usando la misma mano para enfatizar la manipulación de los regates", explica Edward. Puedes hacerlo en una línea para asegurarte de que mantienes la postura y la amplitud total de movimiento. También sugiere que lo hagas durante 30 segundos, descanses otros 30 segundos y lo repitas tres veces.
- Recuperar el control. Habrá muchas situaciones en los partidos en los que el balón esté botando muy fuerte y necesites recuperar el control mientras regateas. Por eso Martin recomienda que practiques recuperando el control del balón cuando está botando a un nivel que no es el más adecuado. Además, tienes que recuperar el control cuando se lo robas a otra persona. Para hacerlo, puedes intentar botar aleatoriamente el balón contra una pared e intentar recuperar el control desde ahí, consiguiendo que vuelva a una velocidad y un ritmo que permitan regatear con facilidad. También puedes pedirle a un colega que te pase el balón cuando esté fuera de control.
Texto: Korin Miller