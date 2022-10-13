Ejercicios de regates que puedes practicar antes de jugar al baloncesto

El baloncesto requiere una serie de habilidades. Aprender cada movimiento básico, desde pasar la pelota hasta tirar, puede mejorar nuestro juego en general. De estas habilidades básicas, regatear es muy importante para hacerlo bien en la pista.

Oz Martin, presidente y fundador de Legacy Youth Sports, asegura que regatear es lo más importante en el baloncesto. Y añade que, tarde o temprano, tienes que manejar el balón durante algún momento del partido. Los cimientos del baloncesto son los regates.

Por eso, los ejercicios de regates son tan importantes, sobre todo para los nuevos jugadores y jugadoras. Ashleigh Edwards, copropietaria y directora de Iconic Sport Performance, unas instalaciones de entrenamiento de baloncesto, explica que los regates son muy importantes y necesarios para el éxito del equipo en general. Tanto es así que asegura que deberían aprenderse incluso antes de aprender a tirar.

"Los ejercicios de regates pueden mejorar el control del balón, la coordinación mano-ojo y la agilidad", explica Matt Wilson, un entrenador de rendimiento deportivo. Añade que estos ejercicios también ayudan a manejar el balón con mayor comodidad y, por ende, a mejorar tu confianza en la cancha.

"Los regates son una habilidad que se puede trabajar constantemente", señala Martin, que también cuenta que incluso los jugadores profesionales hacen ejercicios de regates regularmente.

Por supuesto, si no sabes regatear, probablemente no conozcas los ejercicios de regates que pueden mejorar tu juego en el baloncesto. Si acabas de empezar en esto del baloncesto o quieres perfeccionar tu técnica, los expertos recomiendan que hagas estos ejercicios de regates para mejorar tus habilidades.