Cómo hacer tiros libres según entrenadores y profesionales del baloncesto

Los tiros libres te dan una oportunidad única para marcar un punto en un partido de baloncesto sin que el equipo contrario pueda impedirlo. Por eso hay tanta presión por parte de entrenadores, del resto del equipo y de la afición para encestarlos cuando se da la oportunidad.

La exjugadora de baloncesto de la University of Sourthern California Jamie Hagiya explica que los tiros libres son básicamente puntos gratis para tu equipo. Además, muchos partidos se deciden gracias a ellos.

Matt Beeuwsaert, o Coach Beez, exjugador de baloncesto profesional y entrenador en Los Ángeles (California), explica que cuando se llega al final del partido y el marcador empieza a estar igualado, hay que encestar los tiros libres o empatar el partido para conseguir una prórroga. En resumen: merece la pena perfeccionar tu técnica de tiro libre.

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Por eso te traemos consejos de profesionales y entrenadores de baloncesto para que encestes todos los tiros libres.