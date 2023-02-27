Cómo hacer tiros libres según entrenadores y profesionales del baloncesto

Guía para aprender a hacer tiros libres, según entrenadores y profesionales del baloncesto
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Clavar estos tiros puede darle la victoria a tu equipo.
Los tiros libres te dan una oportunidad única para marcar un punto en un partido de baloncesto sin que el equipo contrario pueda impedirlo. Por eso hay tanta presión por parte de entrenadores, del resto del equipo y de la afición para encestarlos cuando se da la oportunidad.
La exjugadora de baloncesto de la University of Sourthern California Jamie Hagiya explica que los tiros libres son básicamente puntos gratis para tu equipo. Además, muchos partidos se deciden gracias a ellos.
Matt Beeuwsaert, o Coach Beez, exjugador de baloncesto profesional y entrenador en Los Ángeles (California), explica que cuando se llega al final del partido y el marcador empieza a estar igualado, hay que encestar los tiros libres o empatar el partido para conseguir una prórroga. En resumen: merece la pena perfeccionar tu técnica de tiro libre.
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Por eso te traemos consejos de profesionales y entrenadores de baloncesto para que encestes todos los tiros libres.
Guía definitiva para los tiros libres
El exjugador universitario de baloncesto David Nurse afirma que no hay una única forma de hacer los tiros libres. Además, añade que cada persona tiene su propio estilo.
Hay personas que botan varias veces la pelota antes de apuntar a la canasta, mientras que otras giran la pelota con las manos. También hay quien hace las dos cosas. Hagiya señala que hay gente que coloca los pies de forma que la cadera quede frente a la canasta, y quien alinea el pie del lado con el que tiran con la canasta.
Mientras sueltes la pelota en el tiempo permitido y no pases la línea de tiro libre al tirar, puedes hacer lo que quieras.
Aun así, hay varios factores imprescindibles para lanzar bien los tiros libres.
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Cómo lanzar un tiro libre
1.Relaja los hombros y las manos
Tienes que rotar bien la pelota al lanzar. Beeuwsaert comenta que cuando la pelota rota bien, hay más probabilidades de que toque la red y entre en la canasta. No conseguirás que la pelota rote si estás en tensión al tirar.
Beeuwsaert asegura que si hay algún tipo de tensión, la pelota no se separará de los dedos con el giro adecuado.
Intenta mantener las manos y los hombros relajados y tan activos como puedas cuando vayas a lanzar un tiro libre. (Consulta los siguientes consejos para hacerlo de la forma adecuada).
2.Deja que las piernas te impulsen
Beeuwsaert indica que la energía para lanzar los tiros debe venir de las piernas.
Cuando te prepares para un tiro libre, apoya totalmente los pies, o solo el pie delantero si vas a hacerlo con un pie delante y otro atrás. Después, flexiona las rodillas e impúlsate con los talones para lanzar la pelota con un movimiento fluido y mantén las manos y los hombros relajados. Mantén la puntera del pie en el suelo.
Beeuwsaert recomienda no saltar, ya que el cuerpo se puede ir hacia delante y traspasar la línea de tiro libre antes de que la pelota llegue a la canasta, lo que provocaría una falta.
El tiro no cuenta si pasa esto. Mantén la puntera en el suelo mientras te impulsas con los talones.
3.Céntrate en mantener el equilibrio
Uno de los errores que Beeuwsaert ve más a menudo durante los tiros libres es dejar que el cuerpo se balancee hacia delante al prepararse para lanzar la pelota, lo que puede provocar que se vaya hacia delante, hacia atrás o hacia los lados.
Este movimiento deja sin equilibrio, por lo que, al extender los brazos para hacer el lanzamiento, la pelota no avanza en línea recta.
Cuanto más equilibrio tengas, más oportunidades tendrás de lanzar la pelota en línea recta y encestar el tiro libre.
Para mantener el equilibrio, Beeuwsaert recomienda imaginar que estás dentro de un tubo estrecho al lanzar la pelota. Imagínate que solo te puedes mover hacia arriba: ni hacia delante, ni hacia atrás ni hacia los lados.
4.Manejar bien la pelota de baloncesto
El manejo de la pelota tanto a la hora de prepararte para lanzar un tiro libre como al lanzarlo puede ser decisivo para encestar.
Cuando te prepares para lanzar un tiro libre, agarra la pelota con tu mano dominante de tiro. Intenta que las líneas de la pelota estén alineadas en horizontal con los dedos. La mano no dominante debe estar en el lateral de la pelota. Hagiya explica que debemos formar una especie de T con los pulgares.
Después, lleva la pelota a tu bolsillo de tiro, que es el lugar donde se sostiene la pelota antes de lanzar. Sostenla por delante del cuerpo con el codo flexionado en forma de L si usas la mano derecha y en forma de L invertida si usas la izquierda. Mantén también la muñeca hacia atrás.
Mientras te preparas para tirar, levanta el codo de tu lado dominante para que apunte hacia la canasta y deja la palma de la mano dominante apuntando hacia el techo. La mano no dominante es la que guía la pelota.
Cuando lances la pelota, ayúdate de tu brazo dominante. Hagiya recomienda pensar que estás intentando meter los dedos en un bote de galletas que está en la parte más alta de un frigorífico.
3 consejos para mejorar los tiros libres
Ahora que hemos cubierto las partes principales de la técnica de tiro libre, es importante comentar cómo llevar a cabo esa técnica en la cancha.
1.Practícalos a menudo
Beeuwsaert recomienda practicar los tiros libres en todos los entrenamientos. Lo ideal es practicarlos al menos entre 10 y 15 minutos y hacerlo antes o después de cada sesión de entrenamiento.
Cuando aprendas la técnica, prepara una rutina de tiros libres. Prueba diferentes opciones hasta que encuentres el enfoque que más te guste y utilízalo cuando practiques. Si puedes invertir aún más tiempo, Hagiya recomienda practicar antes y después de entrenar.
Tal y como explica, una rutina puede ayudarte a aprender a lanzar la pelota y a relajarte durante los partidos. Decide hacia dónde quieres mirar al lanzar el tiro libre: ten en cuenta que la mayoría de jugadores se centra en la parte delantera o la trasera del aro.
Hagiya explica que centrarte en un objetivo específico puede ser útil: aunque te desvíes un poco, es probable que la pelota entre en la canasta.
Practica los tiros libres hasta que los hagas de forma instintiva y no tengas que pensar en todo el proceso cuando llegues a la línea.
2.Aumenta la presión en tu rutina de entrenamiento
Todo el mundo te mira cuando te acercas a la línea de tiros libres en un partido. Beeuwsaert afirma que eso puede generar ansiedad e incluso hacer que cualquier atleta con experiencia falle el lanzamiento.
No basta con practicar los tiros libres. Nurse asegura que es fundamental lanzar a canasta bajo situaciones de presión para aprender a mantener la concentración y la confianza al tirar.
Además, para simular la presión de lanzar un tiro libre durante un partido, Beeuwsaert recomienda que cuando falles haya consecuencias. Por ejemplo, puedes fijar como objetivo encestar tres tiros libres seguidos. Si fallas uno, podrías esprintar hasta el otro extremo de la cancha y volver. Puedes cambiar los esprints por otro ejercicio que no te guste mucho.
Evidentemente, la presión no será la misma que en un partido, pero comenzarás a habituarte a lanzar tiros en situaciones de mucha presión.
3.Mejora tu confianza
Es imprescindible practicar los tiros libres con frecuencia bajo presión, pero también es importante perfeccionar la actitud. Nurse señala que tener la actitud adecuada consiste en llegar a la línea como si ya hubiéramos conseguido la canasta. Nurse entrena a jugadores de la NBA para afrontar situaciones de mucha presión, como los tiros libres.
Cuando alguien es capaz de reducir la presión en los lanzamientos, tiene muchas más probabilidades de encestar.
Nurse tiene un truco para ganar confianza, sobre todo en los partidos. El experto suele pedir que fijen una palabra a modo de señal para usarla en la línea de tiros libres y recordar un lugar en el que hayan practicado mucho estos tiros. Puede ser el nombre del gimnasio en el que entrenan. Sea lo que sea, la idea es que la palabra te lleve a un lugar sin apenas distracciones y en el que tengas confianza.
Texto: Lauren Bedosky
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo se lanzan tiros libres en un partido?
Hagiya explica que se pueden lanzar tiros libres si te hacen una falta o si alguien establece contacto físico contigo durante un lanzamiento. También se lanzan si el equipo contrario supera el máximo de faltas permitidas en un partido. El número máximo de faltas permitidas varía según el nivel, pero la National Basketball Association de EE. UU. permite realizar cuatro faltas por equipo y por cuarto de partido (12 minutos en la NBA).
¿Cuántos puntos se obtienen por cada tiro libre?
En la NBA se obtiene 1 punto por cada tiro libre encestado.
¿A qué distancia se encuentra la línea de tiros libres de la canasta?
La línea de tiros libres se encuentra a unos 4,60 metros del tablero de la canasta.