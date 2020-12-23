Las ventajas de la inmersión en agua caliente y fría

¿Y si quieres hacer entrenamientos de alta intensidad y necesitas un alivio inmediato? A lo mejor deberías girar el grifo en la otra dirección y seguir los pasos del jugador de los Lakers LeBron James y del jugador de fútbol portugués Cristiano Ronaldo, que han publicado imágenes sentados en baños de hielo. Dalleck dice que este método, llamado inmersión en agua fría, ayuda cuando se siente dolor y se necesita un alivio fresco (por ejemplo, justo después de la primera clase de bootcamp en mucho tiempo). Hay que tener en cuenta, no obstante, que después de algunos entrenamientos, los baños de hielo pueden resultar negativos en lugar de ventajosos. En un breve y reciente estudio publicado en el "Journal of Applied Physiology" se exponía que la inmersión en agua fría después de los entrenamiento de resistencia puede inhibir el crecimiento muscular.



Si optas por un baño de hielo, lo mejor es pasar entre 11 y 15 minutos a una temperatura de entre 11 y 15 ºC, según un informe. La teoría es que, al igual que el ibuprofeno, el agua helada reduce el dolor al bloquear el proceso inflamatorio causado por el ejercicio. Algunas investigaciones afirman que el agua fría puede reducir el dolor hasta cuatro días después del ejercicio.



Por supuesto, nadie puede defender que un baño de hielo sea relajante. No obstante, sí permite descansar la mente y sentirse en paz. O eso dice Josh Bridges, atleta profesional y antiguo Navy SEAL de la Marina de EE. UU., que lo compara con la meditación. "Lo primero que hago por la mañana es meterme en una bañera helada situada fuera de mi casa. Debe estar a 1 ºC. Tengo que romper el hielo de la capa superior para meterme, y paso en ella cuatro minutos respirando", afirma. "Si puedo hacerlo, el resto del día es pan comido".