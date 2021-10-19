Cómo correr mejor la maratón

Si vas a hacer una maratón, probablemente sepas que los runners suelen aumentar el consumo de hidratos de carbono los días previos a la carrera. Los hidratos de carbono se almacenan como glucógeno y son la fuente de energía más fácilmente accesible del cuerpo, razón por la que muchos runners recurren a este método para recargar las reservas de glucógeno. Sin embargo, son muchísimas las personas que se equivocan al ejecutar esta estrategia: lo sentimos, pero este método no consiste en hincharse a pan, espaguetis y tazones de cereales durante las semanas previas a la carrera.

Según Ryan Maciel, nutricionista y asesor jefe de nutrición para el rendimiento en Precision Nutrition, el planteamiento debe ser más estructurado. Aproximadamente tres o cuatro días antes del evento, debes cambiar la composición de tus comidas para que entre el 70 y el 75 % sean hidratos de carbono, dejando espacio para las proteínas y las grasas saludables. Si te llenas de carbohidratos la noche antes de la carrera, lo más probable es que al día siguiente experimentes una sensación de pesadez y, en realidad, no habrás aumentado tus reservas de glucógeno. El cuerpo necesita más que una noche.

Monique Ryan, nutricionista deportiva especializada en el asesoramiento de atletas y equipos de resistencia, recomienda que los días previos a las sesiones más largas pruebes a aumentar la ingesta de hidratos para ver qué funciona y qué no. De esta forma, cuando llegue el día de la carrera, no te llevarás ninguna sorpresa antes de cruzar la línea de salida.