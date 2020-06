Cómo correr mejor la maratón

Si simplemente no puedes disfrutar de una buena noche de descanso, no te desanimes. Una noche sin dormir no va a tirar por la borda todos tus esfuerzos. "El descanso de los días y semanas previos a la carrera es el más importante", explica Mah. Por eso, lo que recomienda es priorizar el sueño la semana antes de la carrera. "Debes dormir como mínimo 7 horas por la noche, pero procura dormir entre 8 y 10 horas, especialmente si has estado durmiendo poco debido a una de falta de sueño crónica", explica.



7. Planifica el desayuno del gran día



De acuerdo con Maciel, si puedes despertarte lo suficientemente temprano como tomarte el desayuno al menos dos horas antes de ponerte en marcha, debes apostar por una comida normal y bien equilibrada; es decir, con más de la mitad de calorías procedentes de hidratos de carbono, un cuarto de proteínas y el resto de grasas.



Si no quieres levantarte tan temprano, disfruta de una versión pequeña de este desayuno una hora antes de empezar a correr. "Generalmente, recomendamos tomar algo líquido en este punto", explica Maciel. Asegúrate de incluir una buena fuente de hidratos complejos, como granos integrales. Los hidratos complejos tardan más tiempo en descomponerse, lo que significa que el combustible llegará al torrente sanguíneo durante la carrera, justo cuando necesitas más energía (puedes preparar un batido para llevar combinando avena, mantequilla de cacahuete, frutas del bosque y leche de soja o de vaca).



Maciel recomienda evitar los alimentos con demasiada grasa o fibra, o que sean demasiado grasos. Estos tardan más en digerirse, lo que puede sobrecargar el estómago y causarte problemas intestinales mientras corres.



Comas lo que comas, debes haberlo probado varias veces antes de tus sesiones más largas para asegurarte de que te sienta bien.·"No pruebes nada nuevo antes de una carrera", advierte Maciel. "Deberías hacer justo lo que has estado practicado en los últimos meses de entrenamiento".



8. Recupera energía de forma inteligente durante (y después) de la carrera



Recuperar energía es esencial. Si no lo haces, agotarás tus reservas de glucógeno después de dos horas o más de carrera, lo que, en una maratón, podría significar justo a la mitad. "Te agotarás y no podrás mantener el ritmo", asegura Ryan.



Para evitarlo, Ryan recomienda tomar entre 30 y 60 gramos de hidratos cada hora. "También debes consumir entre 250 y 500 miligramos de sodio cada hora", añade Maciel. Puedes obtener ambos en forma de geles, chicles, bebidas isotónicas o aperitivos salados ricos en hidratos, como los bretzels. De nuevo, utiliza tus salidas más largas para experimentar con diferentes opciones. Lo que le funciona a otros runners no necesariamente te funcionará a ti.



Después de cruzar la línea de meta (¡enhorabuena, por cierto!), espera de una o dos horas para tomarte una comida completa y equilibrada, tal y como explica Maciel. Esto ayudará a que tu cuerpo inicie el proceso de recuperación y preserve la masa muscular magra (aunque, por desgracia, bajar las escaleras te seguirá costando horrores durante varios días).



9. Sé consciente de tu respiración



Mientras corres, concéntrate en hacer respiraciones profundas que hinchen la barriga al inhalar y la contraigan al exhalar, tal como explica Belisa Vranich, psicóloga clínica y autora de Breathing for Warriors (La respiración del guerrero). Esto ayuda a crear más espacio en los pulmones para el oxígeno. "La parte más rica en oxígeno de los pulmones se encuentra en la parte inferior de las costillas", explica Vranich.